"Mi causa es la vida y el rock and roll"

Pocos grupos soportan más de cuatro décadas sobre los escenarios, sacando música renovada y siendo uno de los iconos del rock español. "Los Rebeldes" son una de esas bandas para toda la vida. LA NUEVA ESPAÑA habla con su líder, Carlos Segarra, sobre el concierto que darán esta noche en La Exposición (22.00 horas).

- ¿Ha aprovechado la cuarentena para componer?

-Por supuesto, estar en casa te hace estar más concentrado, no tienes otra opción de distraerte. ¿Qué hace un guitarrista en el confinamiento? Guitarrear. También hicimos conciertos online, para hacer más llevadero el confinamiento.

- La pandemia ha interrumpido su gira de 40.º aniversario...

-Ha sido una putada para todo. Lo más importante es que, cuando esto termine, estemos todos. Como "Rebeldes" se fundó en agosto del 79, íbamos a hacer la gira de agosto a agosto. Dentro de lo malo, nosotros hemos tenido suerte. Nuestros conciertos se han suspendido, se han aplazado para el año que viene, así que si todo va bien el año que viene será un cuarenta aniversario plus. Estábamos preparando dos grabaciones de conciertos en directo con invitados. Uno en Madrid, en la Sala Joy Slava, en febrero, y otro en Barcelona que no pudimos hacer. El de Madrid se va editar el año que viene.

- ¿Cómo esperan encontrar al público avilesino?

-Será un poco raro ver al público sentado. Intentaremos dar lo máximo dentro de las limitaciones. Las limitaciones están para superarlas, no para saltárselas, ojo. Y no me extraña que tengáis tan pocos casos aquí, porque la gente lo lleva a rajatabla. Se nota en la actitud. Asturias es nuestra segunda casa, aquí presentamos nuestra primera actuación del disco "Cerveza, chicas y rockabilly".

- Es "Cervezas, chicas y rockabi lly" su "Sexo, drogas y rock and roll"?

-"Sexo, drogas y rock and roll" es un tanto genérico. Digamos que "Cerveza, chicas y rockabilly" está hecho como un traje a medida.

- ¿Es real el tópico?

-Hay de todo. Hay gente como en el parchís, come una y cuenta veinte. Los que somos discretos, aunque comamos veinte, solo contamos una.

- El nombre de "Rebeldes" viene de que rompían con el ambiente musical barcelonés, pero son "Rebeldes con causa". ¿Cuál es su causa?

-Un rebelde sin causa no es un rebelde, es un gilipollas. Mi causa es la vida y el rock and roll.

- Tienen canciones míticas: "Mediterráneo", "Mescalina"... Son clásicos. ¿Es complicado escapar de estos éxitos?

-De algo de lo que estoy muy orgulloso es de que nuestro público está más cerca de los 30 o 40 que de los 59 años que he cumplido. Hay otros que viven de los discos de diez años de carrera. Nosotros seguimos sacando disco de canciones nuevas y la gente acepta como mínimo dos canciones de cada disco. Eso, por desgracia, no lo tienen todos. Hay grupos condenados a su canción de karaoke.

- ¿Ha pensado en colgar el sombrero o será hasta que la voz aguante?

-Hay momentos duros. Tengo la suerte de ganarme la vida haciendo lo que me gusta, pero cuando tu trabajo es tu vida personal, hay momentos duros, porque la parte artística afecta a la personal y viceversa. ¿Momentos duros? Los ha habido, pero aquí estamos, como paisanos.