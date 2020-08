Unidas por el tiempo

Cuando era pequeña, Mary Paz Pondal (Oviedo, 1942) se recorría cuatro veces al día la calle Pérez de la Sala para ir desde su casa al colegio y viceversa. Ahora, vuelve a hacer el mismo recorrido, aunque su recién comprada casa no está en la calle San Antonio, donde sus padres tuvieron un estanco, sino en la zona de San Lázaro. "Antes la subía sin darme cuenta y yo creo que ahora sí me enteraría", reconoce.

En San Antonio también estaba su domicilio familiar. Su tía materna tenía una librería en la que recopilaba grandes clásicos de la literatura. Entonces, una pequeña Mary Paz pasaba sus ratos libres entre páginas de poetas, dramaturgos y grandes narradores. Según cuenta ella, así fue como nació su pasión. Después, su tía se casó y se fue de la casa familiar a un chalet en San Claudio. Y con ella, la gran librería. Todavía recuerda el disgusto cuando llegó del colegio y se encontró que "sus libros" habían desaparecido: "Yo lloraba y le decía a mi madre: ¿Por qué dejaste que se los llevaran?" . "Eran suyos hija", me respondía ella".

Gracias a la colección de su tía, comenzó a recitar. Un buen día cogió uno de los ejemplares y se lo aprendió de memoria para enseñárselo a su profesora de las Dominicas. Aún recuerda lo que decían esos primeros versos: "No me mueve Dios para quererte el cielo que me tienes prometido".

Mary Paz Pondal continuó con su carrera artística y su tía materna le siguió dando alegrías. Su casa de San Claudio tenía una piscina y dentro de ella una barca. Y la pequeña artista, cuando podía, iba a jugar ahí con sus amigas; era uno de sus lugares favoritos de la ciudad. Esas amistades las sigue manteniendo en la actualidad, e incluso hacen los mismos planes que "cuando eran unas crías": pasear por el Fontán o subir al Naranco. "Aunque antes íbamos andando y ahora siempre voy en coche", ríe contenta. De hecho, la semana pasada fue con sus hijos y nietos a hacer una visita al Cristo.

"Quiero a todo Asturias pero Oviedo está en mi corazón", afirma rotunda Pondal. Su vida siempre ha girado en torno a la región. Cuando se fue a Madrid, a los 16 años, seguía viniendo a pasar las vacaciones y su tiempo de ocio. Después, una vez casada, adquirió junto a su marido un molino en Oviñana. Lo vendió tras el fallecimiento del esposo, "porque sin Fernando ya no tenía sentido". Pero como no quería perder el contacto con su tierra, compró una casa en Gijón, deseando volver a su "Oviedín del alma". Gijón para ella solo era "para los domingos", que era cuando iba con su madre. Y este verano finalmente ha conseguido su vivienda deseada. Se trata de un piso que era de sus padres, y que llevaba arrendado 38 años. Los residentes no querían marcharse, pero tras años de persuasión, un juicio perdido y "algo de dinerillo", ha conseguido quedarse la casa y "está encantada de la vida".

Pondal también ha recorrido la región con sus poetas, unos espectáculos creados por ella misma en los que recapitulaba la vida de Machado, Miguel Hernández y Lorca. Su título era "Unidos por el tiempo":

- ¿Cómo usted y la ciudad?

- Igualitos.