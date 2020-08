"Deberíamos estar orgullosos de lo que Asturias es en freestyle"

Las "batallas de gallos" (musicales) son uno de los grandes fenómenos de masas de los últimos años. Así se llama a las competiciones entre dos raperos que improvisan sobre distintos temas y se interpelan acompañados de una base instrumental que marca el ritmo. Podría decirse que es la versión moderna de los trovadores medievales. Y en este mundo al alza Asturias tiene un "gallo" de lo más peleón y famoso: Gabriel Sánchez (Oviedo, 2001), conocido en el mundo del llamado "freestyle" como "Gazir". Residente en Muros de Nalón, ha actuado ante estadios de fútbol llenos a rebosar al estilo de las grandes estrellas de rock. Si algo llama la atención es que Gazir no cumple con la típica imagen que se tiene un rapero, un tipo chulo, sino todo lo contrario. Estudia en la Universidad de Oviedo y en la conversación con LA NUEVA ESPAÑA deja claro que tiene los pies bien en el suelo.

- ¿Cómo comenzó?

-Empecé como casi todos. Vi una batalla en Youtube, me encantó y seguí viendo más y más y acabé enganchándome. Cuando había visto muchas empecé a rapear yo solo en mi cuarto, casi susurrando, porque pensaba que estaba loco, que esto era imposible de hacer. Con el tiempo descubrí que a mis amigos también les gustaba este mundo. Fuimos a ver alguna batalla que se organizaban por Avilés, poco a poco me fui metiendo dentro y cuando entras, ya no sales.

- El salto generacional en este mundo es más que evidente. ¿Cómo explicó a sus padres lo que hace?

-En general la gente suele conocer lo que es. Es verdad que el nombre de "batalla de gallos", si lo vendes de primeras, impresiona. Había profesores en mi instituto que pensaban que cómo podía estar maltratando animales, si parecía buen chaval.

- ¿Cómo se prepara para una "batalla"?

-Suelo intentar, si tengo tiempo, entrenar bastante, ya sea rapeando con más gente o yo solo con el ordenador, poniéndome instrumentales y formatos parecidos a los que me podrían poner. Lo más importante la parte psicológica. Tienes que estar seguro de ti mismo, no estar preocupado por otras cosas, ir con una sonrisa, descansar bien y con ganas de comerte el escenario.

- Aunque usted es muy joven, hace tiempo que comenzó a rapear. ¿Cómo fue la primera vez?

-Mi primera competición fue en Avilés, en el bar El Malecón, y pasé dos rondas, cuando lo normal es perder a la primera. No lo hice mal del todo.

- Está clasificado para la Red Bull Batalla de los Gallos, uno de los torneos más prestigiosos, forma parte de la liga profesional de freestyle (FMS). ¿Planes?

- Este año quiero asentarme en la élite. En Red Bull quiero ir a por todas.

- Usted es una rara avis: con solo 18 años es uno de los freestyler más jóvenes a nivel internacional.

-Aunque ya está habiendo un cambio generacional, es verdad que en la élite es raro ver a gente tan joven. La verdad es que te acogen muy bien. Me acuerdo que en mi primera regional de Red Bull solo conocía a Botta (freestyler de Gijón), pero todo el mundo me daba consejos porque me veían muy nervioso.

- ¿Quiénes son sus ídolos?

-No diría que tengo un ídolo claro. La primera batalla que vi fue el Arkano-Dtoke, y a partir de ahí empecé a seguir cosas de Arkano. Un día encontré un Arkano-Blon y cambié y me puse a seguir más a Blon. Iba cambiando, pase por Blon, Chuty, Skone? Gente española que trabaja mucho el ingenio. El que sí ha sido una gran influencia en mi carrera es Botta. Me acuerdo que en un mes coincidí con él en 5 eventos, y me fui quedando con su forma de encarar las batallas, porque me encanta, y su estilo directo, que me gusta mucho.

- Aparte de tener un estilo directo, usted se caracteriza mucho por su ingenio y por su gran capacidad de relacionar ideas rápidamente. ¿Esto tiene relación con sus notas en el colegio?

-Siempre fui de tener buenas notas. De hecho, ahora estoy estudiando Física en la Universidad de Oviedo. Si es algo que me gusta estudiar cómo puede ser la física, no me cuesta ponerme a ello, por muy difícil que parezca. Siempre he sacado buenas notas y creo que me ha ayudado a la hora de hacer freestyle.

- ¿No ha pensado en dejar sus estudios para dedicarse plenamente al freestyle?

-Es tentador porque encima me di a conocer un mes antes de la EBAU, pero ya lo tenía decidido desde antes y en ningún momento me plantee no estudiar. Si que me gustaría dedicarme al freestyle a largo plazo y vivir de ello, pero este es un mundo muy montaña rusa. Mientras pueda compaginarlo con estudiar algo que me gusta voy a seguir haciéndolo.

- ¿El freestyle le obliga a estar informado de la actualidad?

-Me acuerdo que me salió la temática Anonymous en una ocasión y cuando pasó todo eso yo estaba de exámenes y no me enteré de nada. La verdad que tanto tener una cultura general amplia como estar pendiente de la actualidad te puede ayudar mucho a la hora de encarar una batalla.

- El año pasado usted fue a rapear a Alicante, Pamplona, Madrid, Perú? ¿Sale rentable a nivel económico?

-Sí que sale rentable. Al principio tienes que hacer unos sacrificios y jugártela, pero si te sale bien a la larga lo rentabilizas.

- Este año, hay poco público o no hay. ¿Cómo influye?

-Cambia mucho la forma en la que encaras la batalla. Yo prefiero que haya público, porque los nervios que me da el hecho de que haya miles de personas fuera me da una adrenalina que me ayuda mucho en la puesta en escena. Pero pensaba que iba a ser peor, de primeras nos hemos adaptado todos muy bien.

- ¿Qué tal lleva la fama?

-Al principio fue un poco raro, porque fue muy de golpe. Antes de la Red Bull tenía 2.000 seguidores, gente de por aquí que me habían visto rapear y al día siguiente pase a tener 50.000. Tiene sus cosas buenas y malas, pero de momento no es una fama al nivel de Rihanna que no pueda salir a comprar el pan. De momento he visto cosas buenas, pero hay que saber gestionarla con los pies en el suelo. El verano pasado me acuerdo que fui al Xiringüelu por primera vez y ahí me agobie un poco, porque había mucha gente que me conocía, pero en general la gente me suele tratar muy bien cuando me ve, sobretodo aquí en Asturias.

- ¿Cuáles son sus planes?

-Quiero asentarme más en el freestyle, ser parte del circuito nacional e internacional, aunque ahora no hay eventos internacionales por culpa del coronavirus. Quiero intentar llegar a eventos en los que todavía no he estado, y luego seguir con mi carrera universitaria.

- ¿Cree que Asturias tiene buena cantera de freestyle?

-Creo que en Asturias lo que hace falta son medios y eventos para que la gente tenga la oportunidad de darse a conocer, porque hay mucho talento. Por ejemplo, en Gijón hay un chaval que se llama JDR que a mi me encanta entrenar con él porque, aunque en el escenario se pone más nervioso, cuando rapeo con él es una verdadera locura. Te podría nombrar más, Ghaziel, Pelayo, Botta? Hay mucha gente pero falta eso, que tengan la oportunidad que yo tuve. Deberíamos estar orgullosos de lo que es Asturias en el freestyle. De 16 personas que había en la Final nacional de Red Bull el año pasado dos eran asturianos.