"Estábamos cansados de tanto odio, para eso ya tenemos Twitter"

Víctor Cabezuelo (Aranjuez, 1983) le pone letras, voz y guitarra al proyecto "Rufus T. Firefly". Un soplo de aire fresco en forma de rock alternativo que juega con la psicodelia. El conjunto, consagrado desde 2017 con su disco "Magnolia", trabaja ahora en cerrar los últimos detalles de su próximo disco, y, para financiarlo, se encuentran en una especie de gira que les hará aterrizar en Oviedo el día 22. Será para cerrar la noche del sábado el ciclo de conciertos de la "Fábrica del Vesu".

-Discos en 2012, 2014, 2018... Estamos a 2020, ¿puede que haya algo por salir?

-Sí, algo hay. Teníamos la idea de grabarlo este junio en Granada, en La Casa Estudio. Pero, por lo que sea, nos dimos cuenta de que se iba a complicar. Ahora el plan es grabarlo en septiembre en Madrid. Nos hacía ilusión irnos y encerrarnos en un estudio unos días, pero hubo que buscar opciones más sencillas. Aunque realmente sacamos disco en 2017 ("Magnolia") y 2018 ("Loto").

-Es verdad. Aunque da la sensación de que son parte de un todo, como discos hermanos.

-Y lo son. Realmente son como uno. Son el reflejo de las dos caras de la psicodelia. Una que viene de la pausa y la meditación, que es "Magnolia", y la otra, "Loto", que es la improvisación y la frescura de lo inmediato. Se complementan muy bien entre ellos.

-Con "Magnolia" dieron un paso de gigante como grupo. Al menos, en términos de reconocimiento entre crítica y público.

-En el momento en el que lo grabamos pensábamos que sería lo último que íbamos a hacer como grupo, y trabajamos hasta el último detalle. Pero, de repente, el público respondió y "Rufus" siguió adelante. Así que nos lanzamos a por la segunda parte.

-Vinieron a Oviedo de gira con esos dos discos. En el anuncio del concierto en las redes sociales se decía que sería "la última vez" que se les podría ver en "una sala pequeña".

-Me acuerdo de eso. Realmente, lo de la sala lo decíamos porque pensábamos que no íbamos a tocar más hasta sacar el que va a ser nuestro próximo disco. No cumplimos nuestra palabra y aquí estamos, de gira para pagarnos el álbum. Aunque hemos cumplido lo de la sala. No lo hemos vuelto a hacer. Pero que quede claro que somos muy defensores de ese formato.

-Puede que lo mejor de ese formato, que es la intimidad y la cercanía entre el público y el artista, sea lo único decente de la nueva forma de dar conciertos...

-Sí. Es verdad que el aforo reducido y lo de sentarse en una silla obliga al público a estar muy pendiente del bolo. Hay gente que no está preparada. Estás tan cerca que se lo ves en la cara (risas), también hay quien lo disfruta muchísimo, que también se ve. Todo es cosa de acostumbrarse, aunque mejor no nos acostumbremos.

-Hay muchos grupos que lo están pasando muy mal a nivel económico.

-Sí, es una putada. Nosotros hemos tenido la suerte de no ser ni un grupo que estaba acostumbrado a llenar estadios ni uno al que le costaba llenar salas. Más o menos podemos seguir con los aforos que teníamos, podemos seguir tocando en eléctrico, llevando a todo nuestro equipo... Grupos más grandes y otros más desconocidos son los que lo han pasado peor.

-Y el confinamiento como grupo, ¿cómo lo pasaron?

-Las primeras semanas fueron bastante duras, supongo que como para todos. Al final, retomamos la actividad como pudimos y seguimos haciendo canciones aunque fuese de manera telemática.

-Será un disco escrito en casa.

-Más o menos, teníamos muchas ideas antes de marzo, pero el desarrollo tuvo lugar cuando estábamos encerrados. Aunque es innegable que ha influido de alguna manera, hemos intentado que de esa etapa quedase lo menos posible. Ya sabemos lo que ha pasado, lo que pasa y lo que nos queda. No nos interesa mucho transmitirlo. La música nos tiene que hacer sentir bien.

-De ese disco que está por salir, ¿podremos escuchar algo en Oviedo?

-No. No vamos a tocar nada nuevo todavía. Queremos presentarlo todo del tirón, hacerlo completo y que se entienda como conjunto.

-Su éxito ha crecido según han hecho música más alegre, más luminosa.

-Puede que haya sido casualidad, pero ha sido así. Fue un cambio de enfoque. Los problemas de la sociedad eran los mismos, son los mismos ahora que cuando sacamos "Ø" en 2012. Nosotros seguimos igual de cabreados. Siempre hemos dicho lo mismo, defendemos el amor, sentimientos muy básicos.

-¿Fue, entonces, un cambio premeditado?

-No, fue un cambio inconsciente, emocional, que hemos visto a posteriori. Creo que estaba cansado de tanta mierda, de tanto odio, para eso ya tenemos Twitter.

-A veces no parecen ni el mismo grupo que empezó.

-Porque de alguna manera no lo somos. Hemos cambiado mucho emocionalmente desde los primeros discos. Es algo que veo como positivo. La música, si la hacen personas, es natural que evolucione. Y, de hecho, tiene que hacerlo.

-Llama la atención la cantidad de referencias a la cultura pop que hacen en sus temas.

-Siempre lo hemos hecho, son todo homenajes a cosas que nos gustan, la novela "1984", "Juego de Tronos", "Blade Runner"... En el disco nuevo también habrá unos cuantos, aunque igual no son tan evidentes.

-¿Qué está viendo o leyendo últimamente?

-Ahora mismo estoy muy metido en las películas de Jodorowsky. Hay algo en la estética, en las imágenes, que me llama la atención. También me hace mucha gracia el absurdo, que parezca que se está riendo de todo el mundo.

-Sus letras tienen un poco de eso, de sucesión de imágenes.

-Normalmente me pongo a escribir y me van viniendo imágenes a la cabeza. Lo que voy escribiendo me va llevando a lo siguiente. No me gusta ponerme un tema, eso te limita de alguna forma. Y siempre busco hacer canciones que transmitan lo que sentimos. A veces de manera más literal y otras más onírica.