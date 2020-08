Gijón, se lanza de cabeza a la piscina

Pasear por el arenal de San Lorenzo, Poniente o el Arbeyal no basta. A veces, la playa no es suficiente, y en su lugar se prefieren las comodidades que otorga la piscina. Bien lo saben en Gijón, una ciudad que cuenta con 929, más que cualquier otra localidad asturiana, a pesar de estar rodeada de agua. Oviedo, por ejemplo, que no tiene playa, suma 323. Las piscinas regalan "autonomía" a las personas del hogar, y en tiempos de coronavirus son un plus. "Ahora le estamos sacando más partido que nunca", comentan los gijoneses que pueden disfrutar de un chapuzón sin salir de casa.

El de Miguel Menéndez, que vive en un chalet ubicado en Castiello, es un claro ejemplo. Tiene piscina desde 2008, cuando a su padre se le antojó construirla tras haber tenido una montable. Según Menéndez, la piscina "da mucho juego", y más en plena pandemia. A pesar de que tanto a él como a su familia les gusta la playa, gracias a la alberca pueden "tener más intimidad". "A mis amigos y a mí, a veces, no nos apetece estar con mucha gente. La playa se llena a menudo, así que preferimos venirnos aquí", expone. Por ello, cada dos semanas, aproximadamente, Menéndez organiza fiestas a las que acuden sus amistades más cercanas. En cuanto a las medidas de seguridad, el chico argumenta: "Nos conocemos todos, así que no hay problema". Incluso, "con el tema del covid-19, la estamos usando mucho más que otros años", expone.

Ricardo Rubio y Begoña Suárez también organizan encuentros en la piscina de su casa, cerca de Cabueñes. La levantaron en junio, cuando ya había terminado el confinamiento. Lo hicieron porque llevaban mucho tiempo "con ganas de ello". "El año pasado, en verano, decidimos ponerla, y este fue cuando finalmente la construimos", comenta Rubio. La independencia que les otorga a la hora de bañarse es la principal ventaja. "Refrescarte en un momento dado y, encima, en casa, es muy cómodo", relata Begoña. No obstante, no rechazan la playa. "Son dos cosas distintas", explican, pero admiten que las circunstancias propician un "mayor uso" de las piscinas.

El matrimonio también empuja a su círculo de amistades a disfrutar de la alberca, pero de manera sensata. "Normalmente, solo invitamos a una pareja de cada vez. Separamos las hamacas y guardamos la distancia de seguridad", declara Begoña Suárez. En cuanto a los gastos, Rubio afirma que la piscina "consume poco". "La garrafa de ph, que cuesta alrededor de 30 euros, más la luz, que todavía no sabemos cuánto va a suponer", revela. Miguel Menéndez, por su parte, afirma que lo más costoso es "el mantenimiento de las placas solares" a las que va conectada la piscina, pues el resto se reduce a "usar el limpiafondos, quitar hojas y poco más".

También en urbanizaciones existen piscinas. Una de ellas se encuentra en El Rinconín, y lleva allí desde la inauguración de los chalets, hace ya más de 30 años. Aunque, según Carmen Esteban, presidenta de la comunidad, luce "muy bien cuidada", su uso no es demasiado elevado. Además, explica que allí viven "muchas personas mayores" que no acuden con frecuencia a la piscina, pero matiza que hay quien "antes y después de trabajar, por la mañana y por la noche" se baña en ella. En cualquier caso, Sergio Gómez, socorrista de la urbanización, afirma que se trata de una piscina "tranquila" y que, en un día normal, es visitada por una media de "30 personas". Asimismo, Esteban desconoce el gasto que supone, pero afirma que "entre todos los vecinos, no es excesivo".

La urbanización La Quintana, en Viesques, cuenta igualmente con piscina. "Lleva alrededor de 20 años construida", según Álvaro García-Sampedro, su presidente, pero los vecinos la emplean con más cautela que otros cursos debido, entre otras cosas, a un sistema de pulseras por el que se controla el acceso. A diferencia de en El Rinconín, en la Quintana "un 80% de los vecinos" hace uso de la piscina. Eso sí: sin que se lleguen a producir "grandes aglomeraciones". Es coger entre playa y piscina continuará siendo una opción, pero ser responsables ha dejado de serlo ya desde hace tiempo.