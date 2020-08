Fracasa la magia, gana la comedia

La magia y la comedia fueron de la mano ayer en Avilés. La plaza Domingo Álvarez Acebal acogió a las familias que acudieron al divertido espectáculo del gran Braulio, un mago argentino afincado en Gijón. Su show ha sido galardonado en varias ocasiones: ganador del campeonato del mundo de magia en la calle en 2019, premio nacional de magia cómica en 2016 y premio latinoamericano de la misma especialidad en 2017.

Adrián Conde es la persona que hay da vida al gran Braulio, un mago torpe y tan despistado que no es consciente de que sus trucos le ocurren de pura casualidad. Aunque según se define a sí mismo es "el mejor mago del mundo". Por el momento no le va del todo mal, pues es capaz de lograr su principal objetivo: sacar una sonrisa de oreja a oreja a los peques de la casa "y a sus padres", según asegura el mago antes de la actuación.

Ahora, en tiempos de coronavirus, el espectáculo del gran Braulio se ha visto truncado. "He tenido que cambiar cosas y tendré que improvisar porque ya no puedo sacar a voluntarios a escena", señala. El contacto con el público era una de los ases que tenía guardados en la manga para captar la atención constante de los asistentes, y ahora esa parte ya no podrá estar presente por razones de seguridad sanitaria. Aunque a simple vista todo parezca un caos hay mucha preparación detrás de cada show. "Tardo unos cuatro años en preparar el espectáculo que luego voy repitiendo", explica el mago. En cierta medida este largo tiempo se debe a que todos los juegos que prepara y realiza son de cosecha propia. "Todo para que la magia sea un fracaso en favor de la comedia", bromea Adrián Conde instantes antes de dar el pistoletazo de salida a su función, ya caracterizado como el gran Braulio.

Uno de los objetivos de los padres que llevaron ayer a sus hijos al espectáculo de magia fue tenerlos entretenidos en un tiempo en el que la nueva normalidad ha afectado a los divertidos planes veraniegos que tenían previstos para ellos y que no se han podido llevar a cabo. "Vamos a pocos sitios por culpa del covid", asegura la avilesina Marián Panizo. "Viene como si fuéramos al circo. Hacemos lo que podemos para que la niña pueda disfrutar", señala. "Vengo a pasarlo genial porque me encanta la magia. Tengo muchas ganas de que empiece", ríe Marián, la peque de la casa. Por su parte, Javier García-Morán asistió en compañía de su hijo, dispuesto a pasárselo en grande en su primer espectáculo de magia. "Alternamos ir a la playa con las actividades que organiza el Ayuntamiento de Avilés para los niños", afirma el padre.

Cualquier excusa es buena para mantener a los pequeños entretenidos y al margen de la pandemia. Los pequeños lo pasaron en grande viendo cómo el gran Braulio no paraba de meterse en líos cuando hacía alguno de sus trucos. Estuvieron encantados, al igual que sus padres, que pudieron desconectar aunque fuera por un instante de sus problemas, viendo a sus pequeños riéndose a carcajadas. Niños y adultos pudieron disfrutar de un show en el que fracasó la magia, pero se impuso la comedia por goleada.