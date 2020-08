Binomio asturiano de éxito internacional

Fuerte, con energía y buena salud. Estas tres características son, según Gerardo Menéndez, las que definen a "Cassino DC", el caballo que compite junto al jinete avilesino en el Gijón Horse Jumping. Sus caminos se juntaron cuando el animal empezó a competir con cuatro años. "Llegó a la yeguada (La Mesada) con apenas seis meses y lo estuvimos criando en nuestra finca hasta que llegó la edad en la que podía competir", comenta.

A partir de ese momento, el recorrido de "Cassino DC" por las pistas fue un ascenso progresivo. "Con nueve años ya estaba participando con el equipo nacional y con diez saltaba en campeonatos de Europa", afirma. El punto álgido del binomio asturiano llegó hace tres años en Las Mestas, a pocos metros de donde se encuentran compitiendo. En 2017 Gerardo Menéndez y su montura se alzaron con nada menos que un Gran Premio del CSIO de Gijón. Pero la cosa no se queda ahí, también cuenta con una Copa de Naciones en el mismo año lograda en Lisboa, un sexto lugar en la Copa del Mundo de La Coruña, y el haber entrado como reserva en equipo español que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

De cara al Gran Premio del domingo, Menéndez confía en su inseparable compañero, que a sus quince años sigue deparando alegrías. "El fin de semana pasado quedamos terceros, y espero rendir de igual manera esta semana", expone. Por el momento, estos tres primero días de torneo internacional se lo están tomando a modo de entrenamiento y puesta a punto de cara a conseguir la victoria el domingo. "Son muchos días compitiendo en el mismo recinto, y al final el caballo se puede aburrir", explica. No obstante, confía en "Cassino DC" y en su forma física. "Ambos llegamos bien a la competición y el buen estado de salud de 'Cassino DC' es una gran señal", declara. La potencia y fortaleza del caballo son elementales para que a su edad siga rindiendo al máximo nivel. "Si todo sigue como hasta ahora, todavía le quedan dos o tres años más de competición", sostiene.

Ese buen estado de "Cassino DC" no es fruto de la coincidencia. Mantener una constancia en los entrenamientos entre campeonatos, es clave para que el caballo no pierda musculatura, y por tanto capacidad de salto o velocidad. Las practicas se llevan a cabo en "Hípica de Porceyo", donde, entre trotes y galopes mantienen en forma al caballo. "A veces simulamos pequeños recorridos con obstáculos para que no pierda el ritmo competitivo", manifiesta el jinete asturiano.

No solo de ejercicio vive el caballo, "Cassino DC" necesita unos cuidados. Al igual que muchos deportistas de élite procuran que la comodidad de su hogar sea la máxima de cara a tener una buena recuperación, el caballo necesita ciertos elementos como una buena alimentación, o una cama donde descansar en condiciones. "El cuidado de los caballos de competición no supone un gasto muy superior comparado con un caballo normal", expresa Gerardo Menéndez.

"El Gran Premio del domingo va a ser disputado, ya que es el momento donde todos quieren destacar", asegura el jinete. Al tratarse de un torneo internacional, de dos estrellas en este caso, todos los binomios saldrán a la pista con la intención de ser los más rápidos y limpios en su recorrido. Además, el premio económico y el prestigio es mayor que en los anteriores concursos celebrados en el Club Hípico Astur. La veteranía es un grado, y contar con "Cassino DC" en las grandes citas suele significar sinónimo de éxito.