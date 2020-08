Dos conciertos como los de antes

"First Breath After Coma", durante su concierto de ayer en La Vega.

"First Breath After Coma", durante su concierto de ayer en La Vega. LUISMA MURIAS

Entre el humo teñido de azul por las luces salió "First Breath After Coma". Y el humo no se disiparía hasta la despedida de "Rufus T. Firefly". Con dos conciertos así, lo raro es que el humo no se escapase de un montón de cenizas. Pero el escenario de la nave de cañones aguantó. Las columnas siguen en pie. Y la Fábrica de Armas lista para las batallas que vendrán. Que ojalá vengan.

Roberto Caetano, voz principal del conjunto que forman los cinco lisboetas, se dirigía al público en portugués, preguntando que si se le entendía y La Vega respondió con un "sí" tan largo como unánime. Y si lo hablado se comprendía -casi- a la perfección, para lo tocado no había un pero.

Los lusos lo dieron todo durante el concierto que ofrecieron en la que ellos mismos llaman su segunda casa. Era su primer directo tras el encierro y, en parte, se notaba. Aunque pareciese que nunca hubiesen parado de tocar. Lo de "First Breath" fue un despliegue de recursos y música. Una sinfonía de sintes, cuerdas, voces y percusión más equilibrado que en los conciertos de la jornada pasada. Vetusta y la fábrica suenan. Y ayer sonaron a gloria de la mano de los portugueses.

La voz de Caetano y la intensidad y precisión de cada uno de los miembros de esa bomba que es "First Breath After Coma" hicieron que la velada del Vesu fuese, al igual que en el concierto de por la mañana que dio Xoel López, una fiesta. Si el público, durante la primera jornada, no conseguía sumarse a esa unidad que genera la música en directo, lo de ayer fue otra historia. El sentimiento de ayer era el de un concierto. De los de siempre. De los de antes.

Con un escenario hirviendo y un público que aún sentía cada golpe de las baquetas en lo más hondo de la caja torácica le tocó el turno a "Rufus T. Firefly". Uno de los conjuntos más solventes de la escena española del rock alternativo de los últimos años.

Con un estilo diferente al de los portugueses, aunque dialoguen entre sí, los españoles tomaron el relevo del quinteto luso. Con una presencia lírica, si no mejor, por lo menos más impactante por pura cuestión lingüística. Menos intensidad, quizás más sentimiento. Y la siempre reseñable Julia Martín-Maestro a las baquetas. Dieron puro espectáculo. Lo de "Rufus" fue otro recital. Lo esperado, pero no por ello menos importante.

Ayer se vivieron dos conciertos memorables, de los que hacen pensar en los límites de aforo. En esas trescientas entradas que volaron en minutos. En lo que pudo haber sido. En lo que ojalá llegue a ser.