Bañistas de cuatro patas

La playa para perros del Rinconín vuelve a llenarse de los bañistas más fieles del verano, aquellos que disfrutan como nadie del agua y del buen tiempo que este año está deparando el estío gijonés. Sus dueños también se divierten, y enfatizan el "buen ambiente" que se vive "entre amantes de los perros y de los animales".

Ismael Pérez y Ester Alonso son de Barcelona y pasan unos días en Gijón junto con sus dos amigos de cuatro patas. Destacan lo bien que se lo pasan sus mascotas en la playa, pero lamentan que haya "mucha roca". "Nos hace estar más alertas por si los perros se pillan una pata", advierten. Aun así, elogian que el enclave esté "bastante limpio", así como que existan "muchas zonas verdes" en Gijón habilitadas para sus animales.

Que la playa sea pedregosa no es inconveniente para la pequeña Sofía Tasis. "Mola más que haya rocas, así podemos investigar mejor", afirma refiriéndose a los perros. Zenaida Tasis, por su parte, considera que la playa es ideal para los niños y los animales. "Tanto los más pequeños como los perros disfrutan mucho del pedrero y del agua", sostiene. Asimismo, Covadonga García distingue la playa del Rinconín del resto. "Los perros pueden estar sueltos y eso se agradece", expone.

"Hay muy buen rollo y se respira un ambiente agradable. Hace poco, uno de mis perros meó en la mochila de otra persona y no hubo ningún problema". Esta confesión la desvela Rodrigo Oria, uno de los gijoneses que acude cada día al arenal de la playa del Rinconín. Lo hace junto con "Brando" y "Tesa", ambos de raza golden. "Bañarse en la playa es lo que más les gusta", comenta. Aunque a Oria no le seduzca, es consciente del divertimento que el mar supone para sus mascotas. "Como se puede estar con los perros y vivo muy cerca, vengo", afirma. Además, pone de manifiesto el buen estado en que se halla el lugar. "No te encuentras nada de basura y la gente se comporta educadamente", zanja.