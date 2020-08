Mensaje en una botella, melodía de San Agustín

"The Police" grabó en 1979 uno de sus temas más conocidos, "Message in a bottle", que relata la vida de un náufrago que pide auxilio en una isla a través de un mensaje echado a navegar en una botella. Años atrás, a finales del siglo XIX, un capitán de fragata, Francisco Pérez Cuadrado, hizo lo mismo al ver como naufragaba su embarcación, "Reina Regente", en aguas del estrecho de Gibraltar. Ese mensaje fue localizado tiempo después en la playa de Santa Marina, en Ribadesella. Ese relato fue localizado por el historiador avilesino Juan Carlos de La Madrid "por casualidad" mientras investigaba sobre otras cuestiones. Decidió profundizar más y escribió una letra para una canción, que el pianista avilesino Rubén Díez convirtió en notas de una partitura. La soprano cántabra Patricia Martínez será, hoy, la encargada de poner voz a esa pieza denominada "Carta del más allá" con motivo del concierto que ofrecerá esta tarde junto al músico avilesino en la campa de la iglesia de San Nicolás de Bari y coincidiendo con el día de San Agustín, patrono de Avilés.

"La historia merecía una canción", señala el historiador avilesino, que como Rubén Díez está "encantado" de poder estrenarla el 28 de agosto. "Es un orgullo", recalcan ambos avilesinos. "Estrenar una obra musical siempre es una buena noticia para el mundo de la cultura, que actualmente está muy castigado, pero que sea en Avilés y el día de San Agustín me produce una alegría muy grande", remata el pianista. No es la primera vez que Rubén Díez y Juan Carlos de La Madrid colaboran, ya que ambos son los creadores de la zarzuela "La Carrera de América".

Aquel mensaje hallado "en una botella corchada de agua de Mondariz" viajó cientos de millas ayudado por las corrientes marinas como si se tratara de una novela de Robert Louis Stevenson, indica De La Madrid, que relaciona el hallazgo convertido ahora en canción con "los misterios de la mar tras una tormenta terrible". El historiador tituló la pieza "Cartas del más allá" después de haber indagado en la prensa de la época y otras fuentes y tirar del hilo de una nota manuscrita que rezaba "10 de Marzo; 9 de la noche. Sin esperanza de salvación. A 12 millas del bajo Aceiteras. El Segundo del 'Reina Regente'".

Pese a que la canción habla de un mensaje en una botella, nada tiene con la potente base rítmica de Sting y "The Police", sino que tiende más a "ritmos gaditanos con cierta reminiscencia, cierto sabor, a las composiciones de Carlos Cano", según apunta el pianista. "No es una canción alegre, es tipo fado", añade De La Madrid. Díez va a más y apostilla que cuando comenzó a escribir la partitura de la pieza, le venían a su cabeza las notas de "María la portuguesa", uno de los fados más populares escritos en español y obra de Carlos Cano.

La historia de ese buque de guerra, el "Reina Regente", finó el 10 de marzo de 1895 después de una operación en Marruecos. La mar picada y el fuerte oleaje ocasionaron primero que la embarcación diera no pocos bandazos para terminar naufragando en aguas del estrecho que separa España de Marruecos.

Según relató en un artículo Juan Carlos de La Madrid sobre el caso en LA NUEVA ESPAÑA hace años, "el embajador de España en Tánger y Monsieur Malpertuy, del consulado francés, vieron por sus gemelos cómo, en borrosas imágenes, el barco se detenía a tres millas de la costa y un buzo bajaba a hacer reparaciones durante media hora".

Fue en esos momentos cuando el capitán de fragata y segundo en el escalafón de control del buque lanzó la botella al mar con poca esperanza de ser rescatados, como ya indicaba en las breves líneas que escribió en la nota hallada en el arenal riosellano de Santa Marina. "Los cuerpos siguen en el fondo del mar", señala el historiador avilesino. En total, 412 muertos de una tripulación que regresaba de trasladar a una delegación marroquí a Tanger.

Ahora, esa historia naval con tan funesto final tiene forma de canción compuesta por dos avilesinos, uno historiador y un pianista de renombre. "Cuando Juan Carlos me preguntó si conocía la historia del 'Reina Regente' le dijo que no; me propuso hacer una canción y su texto me gustó mucho", relata Rubén Díez, que además, insiste, en que la historia "es más atractiva porque está basado en hecho reales".

La canción "Cartas del más allá" formará parte del repertorio del concierto de esta tarde a partir de las 21.00 horas en la campa de la iglesia de San Nicolás. La pieza compuesta por los avilesinos lucirá junto a otras óperas y zarzuelas y una pieza de piano solo, obra de Pablo Moras.