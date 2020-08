Ocio para todos los gustos en la Cometcon

Consolas retro, soldados de Star Wars, hidromiel, figuras de coleccionista y hasta una nave espacial. Esto es solamente una muestra de lo que desde ayer se puede disfrutar en la Cometcon. Un evento con cinco sedes y actividades que se puso en marcha con todos los aforos llenos para sus charlas, con contenidos para un público muy variado, como la del youtuber "La Cocina del Pirata", o la fotógrafa María Parra, dos de las ponencias que tuvieron lugar ayer en la Antigua Escuela de Comercio.

Un equipo muy joven conforma la organización de esta convención que celebra su primera edición en Gijón. Daniel Lumbreras, encargado de las relaciones externas, revela que "la acogida está siendo muy buena y esperamos que día a día más gente se vaya animando a visitar las exposiciones". Una de ellas es la de consolas retro, una colección de máquinas clásicas con las que más de uno recuerda su infancia nada más verlas. "Este tipo de consolas eran las que te encontrabas en los bares y podías jugar echando monedas", explica Gerardo Juanes a su hijo, del mismo nombre y quien valora que "la esencia de muchos juegos sigue siendo la misma, y donde más se nota la evolución es en los gráficos". La desarrolladora de videojuegos y también ponente en el día de ayer, Laura Gónzalez, destaca por su parte como "a los niños les llama mucho la atención que nada de la pantalla sea táctil y que no sea necesario descargarse ninguna aplicación para poder jugar".

La asociación Escuadrón X-Wing expone también en el Antiguo Instituto una increíble muestra de elementos del universo Star Wars. Entre lo más destacable están las réplicas de las armas utilizadas en la saga hechas a través de la impresión 3D, pero sin duda, el foco de todas las miradas es un caza "hecho totalmente a mano, con madera, cartón, papel y mucha paciencia", como explica Fernando Martín, socio de la asociación. A esta aeronave hecha a un tercio de su escala real no le falta detalle y de ella sale incluso humo."Eso lo conseguimos reciclando una antigua torre de ordenador y poniéndole dentro una máquina de las que sueltan humo", describe. No hay descripción que le haga jsuticia a este increíble trabajo manual, por lo que no queda más que recurrir al clásico dicho que dice que una imagen vale más que mil palabras y animar a que los más curiosos se asomen a contemplar el trabajo con sus propios ojos.

En el mundo del ocio alternativo la caracterizción es fundamental. De ello se dará buena cuenta hoy en el concurso de cosplay, pero ya ayer se dejaron ver clásicos personajes como Dead Pool, un soldado del Imperio, a Poe Dameron, piloto rebelde, (ambos de Star Wars), o a Asriel Reemur y Sans, personajes del videojuego Undertale. De estos trajes destaca la necesaria incorporación de la mascarilla, que ya aparece como un elemento decorativo más. Algunos de estos trajes se pueden encontrar en internet, sin embargo, otros son fieles recreaciones hechas a mano y a medida, con muchas horas de investigación detrás para recrear hasta el último detalle. Es el caso de Roberto Vega, dueño del vestuario de Poe Dameron. "Mi traje no existe, lo he hecho yo con la ayuda de una modista. He utilizado muchas fotos y fotogramas de las películas para poder reflejar hasta los microdetalles". En algo en lo que coinciden todos quienes se ponen en la piel de estos famosos personajes es en la alegría que contagian los niños cuando se asombran al verlos. Nacho Rodrígez, Guerrero del Imperio durante la mañana de ayer, asegura que "me metí en el mundo del cosplay porque un día con un traje que me puse para el metrópoli los niños hacieron una cola de quince minutos para hacerse fotos conmigo y yo lo acabé pasando mejor que ellos". Rodrígez, asiduo ya de estos eventos y miembro también de la asociación Escuadrón X-Wing, piensa que "este evento si se hubiera podido celebrar en la feria de muestras hubiera sido increíble". Sin embargo, aún quedan días para que esta edición de la Cometcon se consagre como una nueva cita fija del entretenido verano gijonés.