"León Benavente" se impone a los elementos

Está siendo un verano difícil para la música en directo: aforos limitados, público sentado, distancia de seguridad, mascarillas? pero siempre se puede complicar un poco más. Lo saben bien "León Benavente", que el viernes se subieron al escenario del festival Tsunami en una noche otoñal, atípica para el mes de agosto. El buen hacer de este grupo y la entrega de sus seguidores consiguieron que el frío y la amenaza de lluvia quedaran en un segundo plano.

Los "leones" hicieron vibrar el entorno de la Laboral con un concierto intenso y contundente en el que cada canción era un estallido de energía sonora. Empezaron contenidos, con una "Celebración" pausada que avanzó sin prisa, pero enseguida llegó el tema que, en circunstancias normales, habría puesto a todo el público a saltar, "Cuatro monos" tiene esos momentos de clímax tan característicos de esta banda en los que todo se dispara sin acelerar el tempo de la canción. Son instantes bien preparados en los que se multiplica la instrumentación y la tímbrica a base de distorsiones, una suma de teclados, sintetizadores y líneas de guitarra que arañan las melodías, como sucede en "Amo".

Son varias cosas las que dan personalidad al sonido de León Benavente: una de ellas es la capacidad para conjugar con buen gusto el lenguaje del rock con la electrónica, que año a año ha ganado presencia en la música de este grupo. Otra es el ritmo binario que predomina en sus canciones; compases de dos tiempos armados por una contundente combinación de batería y bajo, sin excesos, sin florituras, concentrándose en los pulsos y con la firmeza que da caminar por los tiempos fuertes del compás. Sin duda, sus letras son otro de sus fuertes, narraciones que conectan con una generación que ha vivido los años noventa (incluso los ochenta) y que fluyen en las canciones sin grandes giros melódicos, muchas veces declamadas en la voz grave de Abraham Boba. Aquí el colorido lo pone también un inteligente juego de ecualizaciones en el micrófono.

Con estos mimbres, y el oficio de unos músicos que llevan más de media vida sobre los escenarios, no es de extrañar que León Benavente esté instalado en una trayectoria ascendente desde que se formó, allá por 2012. Disco tras disco han configurado un repertorio sólido con canciones que no pierden actualidad con el paso del tiempo, como su primer single, "Ánimo, valiente". El viernes predominaron las canciones de su último álbum, pero no faltaron clásicos como "Ser brigada" y "Gloria", que sonaron como propina en unos bises que llegaron con urgencia, sin la pausa de rigor para el "otres tres" del público. Y es que el tiempo apremiaba, porque la lluvia estaba a punto de llegar. Efectivamente, nada más acabar el concierto cayó el chaparrón, pero para entonces "León Benavente" ya había vencido a los elementos.