Quelo, la mejor sidra de Gijón

Varios toneles del llagar de Quelo, en Tiñana, salieron este año "bastante bien", como reconoce uno de sus responsables, Gonzalo Fanjul. Tanto es así que en el concurso a la mejor sidra del Festival de Nava sus caldos quedaron en tercer lugar. "Llevaba poco tiempo corchada, así que teníamos esperanzas de que al envejecer un poco mejorara aún más, aunque con la sidra nunca se sabe", explicaba ayer Fanjul. Finalmente no hubo sobresaltos y la bebida del llagar sierense evolucionó tan bien que ayer se hizo con el premio Elogio de Oro de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, un festejo atípico por la crisis del coronavirus que echó el cierre en un acto en el Botánico, sin público y pasado por agua, para dar clausurado el evento hasta el año que viene.

En el llagar de Quelo las cosas han ido bien esta temporada, más allá de los premios cosechados en los festivales de referencia. "Hemos vendido mucho, igual hasta más que otros años", reconoce Gonzalo Fanjul, a pesar del parón de "un par de meses" al que se vieron sometidos por las excepcionales circunstancias sanitarias.

Pero con el fin del estado de alarma y la llegada del verano y el turismo "las cosas han ido mejor de lo esperado", con muchos visitantes y "mucha gente de aquí que se ha concienciado de la necesidad de consumir los productos de la tierra", reflexionan en el llagar, encantados con el nivel de ventas.

De los cerca de 400.000 litros que corcharon en la última campaña "van saliendo todos al mercado con buenas perspectivas", ayudados también "por el tercer premio en Nava, que hizo subir las ventas". La previsión para este año es seguir embotellando al mismo nivel de producción, pero no es año de manzana y la poca que hay "es pequeña, hubo mucha sequía y se nota", así que "seguro que habrá que comprar fuera". "Sería conveniente que lloviera un par de días más para salvar algo de cosecha, pero no será suficiente", vaticina.

De la misma opinión es Gerardo Menéndez, de Sidra Menéndez, finalista en el certamen gijonés. "Ya está cayendo mucha manzana al suelo y no es de calidad, no ha crecido apenas y necesitamos que llueva y se mantenga la humedad pero aún así no vamos a tener bastante fruta; habrá que comprar fuera", vaticina. Eso sí, también con el regusto de haber pasado un verano "mejor de lo esperado, aunque sin llegar a niveles de temporadas pasadas" en lo que a ventas se refiere. No en vano "muchas barras siguen cerradas en los bares y eso perjudica claramente al consumo de sidra", señala, con la esperanza de que el año que viene sea mejor que este y no haya que lamentar nuevos parones por confinamientos. Aún así, los llagareros brindan con sidra por un éxito inesperado. Y, como señalan, "que se mantenga".

Y desde la organización de la Fiesta de la Sidra también confían en recuperar los actos tradicionales como escanciado simultáneo o la multitudinaria degustación del público, transformada este año en una cata exclusivamente profesional y a puertas cerradas. De todos modos "celebramos el festejo y el Mercadín" resaltó el concejal Alberto Ferrao. Y eso, en los tiempos que corren, ya es un triunfo.