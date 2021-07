“De Asturias me gusta la gente, la comida y la sidra”

El cantante Dani Fernández, actúa esta noche, a las 23.45 horas, en Plaza Europa, de Piedras Blancas.

–¿Cómo le ha afectado la pandemia, a nivel profesional?

–Fue uno de los peores momentos a nivel profesional, ya que fue un palo bastante gordo. Ahora solo queda esperar que pase un poco todo y ya por fin podemos hacer conciertos, aunque sea con gente sentada. Parece que el público tiene menos miedo a la hora de consumir música.

–¿Escribió más temas durante el confinamiento?

–Escribí bastante, sí. Venían muchísimas cosas diferentes a la hora de sentir y eso se utilizó para escribir canciones. Gran parte del nuevo disco se escribió durante el confinamiento.

–¿Los directos de Instagram fueron una vía de escape para usted en plena pandemia?

­–Sí. Este tipo de cosas ayudaban a conectar más con la gente, a no sentirnos solos y para mucha gente sí que fue una vía de escape.

–¿Es raro actuar para gente sentada en esta vuelta a los escenarios?

–Es algo extraño para todos, sobre todo para el artista cuando no ve las caras del público y que estén todos sentados. Se que se lo pasan bien, pero los artistas, desde arriba, nos fijamos mucho en el movimiento de la gente y en sus expresiones de la cara. Yo me siento muy afortunado, he tenido la suerte de poder hacer conciertos, aunque no sean como todos queremos, de pie y sin mascarilla.

­–¿Cómo va el lanzamiento del nuevo disco?

­–Lo tengo previsto publicar a finales de este año o principios del siguiente, pero aún no hay una fecha concreta. Solo faltan los últimos detalles y definir el concepto físico.

­–No es la primera vez que actúa aquí, ¿cómo le recibe el público asturiano?

­–Mucha gente sabe que casi todos los temas de mi primer disco los compuse en Salinas, que es como mi casa y el público siempre me recibe genial. De Asturias me gusta todo, la gente, la comida y la sidra.