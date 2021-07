El VeSu cierra hoy su segunda edición con la actuación de “Cala Vento” en la Fábrica de Armas (14.15 horas). La banda de Joan Delgado (batería y voz) y Aleix Turon (guitarra y voz) presentará en primicia su último “maxi single”, con “Teletecho” y “Acecho”.

–En octubre llegará “Fin de ciclo o la gira del optimismo”. ¿Qué esconde, o, mejor, qué anticipa?

–Más que anticipar lo que hace es cerrar un ciclo que empezó en abril de 2019 con la publicación de “Balanceo”, nuestro último disco. Ya el año pasado teníamos previsto hacer una especie de despedida, pero el coronavirus no nos dejó y no queríamos cerrar la etapa sin hacer algo. Somos optimistas y creemos que se pueden hacer conciertos como antes, con las medidas de seguridad, pero con la gente disfrutando. Por eso, lo llamamos “La gira del optimismo”, para recuperar esos conciertos que tanto echamos de menos.

–2019 fue “Un buen año”, lleno de amor… Lo que vino después lo sabemos todos, pero ¿cómo lo vivió “Cala Vento”?

–Con bastante tranquilidad, tuvimos la suerte de hacer la gira del “Balanceo” antes del confinamiento. El caos lo vivimos un poco estupefactos al ver la sociedad tan tocada, pero tratamos de encararlo de la mejor forma posible.

–En este tiempo también se ha visto que la cultura estaba algo desprotegida.

–Sí. Yo creo que no solo la cultura, estos meses ha sufrido mucha gente, pero, es cierto, que la cultura ha servido para aplacar ese sufrimiento. También me gusta verlo como una reivindicación de la cultura, que es un sector muy menospreciado. Cuando dices que eres músico te suelen preguntar que en qué trabajas.

–Parece que ya vamos saliendo, que se empieza a ver la luz y ya se van cerrando fechas o festivales como el VeSu.

–Parece que los gobiernos están dejando hacer más cosas. Ha habido bastante incoherencia con lo que se puede hacer o lo que y no sé si algún día nos lo van a explicar. No puede ser que vayamos en AVE uno al lado del otro durante cuatro horas, pero en un concierto te tengas que sentar separado, hay salas de conciertos que no pueden ni abrir porque esto no les sale rentable.

–¿Cómo fue la vuelta a los escenarios?

–Fue en julio del verano pasado en el Festival Montjuic en Barcelona, recuerdo que aún dejaban levantarse y se pusieron de pie bailaron y aplaudieron fue muy divertido, el público lo agradeció mucho y nosotros también.

–Acaban de sacar single, ¿qué tal está funcionando?

–Muy bien. Es un doble single, son dos canciones, es algo extraño. Cuando empezamos a ensayar después del confinamiento hicimos cosas nuevas y nos entraron ganas de grabarlas para no dejarlas ahí. “Teletecho” tiene las características para ser una canción importante, ha colaborado Eva Amaral en ella, funciona bien y la gente la hace suya.

–Habla de Eva Amaral, en su día se intentó con Rosalía, ¿qué otras colaboraciones tienen en mente?

–A Rosalía la tanteamos en el segundo disco, cuando aún no era famosa, teníamos amigos en común y era algo accesible, pero estaba grabando. Ahora mismo no hay nada en mente. Que surja, como la de Amaral, que escuché la voz de Eva en el coche y dije: “tiene que ser”.

–Y una con la que solo sueñen…

–Alex Turner de “Artic Monkeys”, somos fans los dos.

–Tocan ahora en Oviedo y vuelven a Asturias en septiembre. ¿Y si se cogen una casa y ya pasan el verano por aquí?

–Ojalá. Hemos estado en La Salvaje (Oviedo), en Gijón, en Langreo… Asturias mola mucho, se come muy bien. Tenemos amigos a raíz del grupo, lo malo es que está un poco lejos.