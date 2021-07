La cantante Georgina actúa esta noche, a las 22.00 horas, en Plaza Europa, de Piedras Blancas, en el marco de los conciertos organizados por “Suena Castrillón”.

–¿Ha tenido que adaptar su show debido a las medidas sanitarias?

–Un poco, sí. El aforo tampoco nos permite hacer muchas cosas. Es todo más difícil. Ya no hay abrazos al acabar un concierto, ni puedo saludar a todo el mundo al finalizar. Son cosas que ya no se pueden hacer. La pandemia nos ha afectado en todo. Había una gira en marcha, varios proyectos en proceso y de repente todo se paralizó.

–¿Cómo va a ser el espectáculo de hoy?

–Muy bonito e íntimo. Cantaremos a trío, todas las canciones de todos mis discos y, sobre todo, aquellas que más gustan y emocionan al público.

–¿Es la primera vez que viene a Asturias?

–Que recuerde, de las visitas más recientes, es la tercera vez que vengo. De Asturias me gusta todo, lo único malo es que yo vivo en el sur y está muy lejos, pero no hay nada que pueda decir que no me gusta. Espero volver pronto y que sea la primera de muchas en la nueva gira.

–Dani Fernández, artista con el que ha colaborado, actuó ayer en el mismo escenario ¿le gustaría volver a colaborar con él?

–Claro que sí. Si surge la oportunidad me encantaría volver a colaborar con él. Y si no, lo llamo yo.

–¿Tiene algún proyecto nuevo en mente?

­–Estoy trabajando en un proyecto y estoy grabando singles que iré soltando hasta que me decida a lanzar el álbum. En las próximas semanas voy a sacar una edición de “Infinitamente” con una sorpresa muy especial.

–¿Hay tintes de Venezuela, su país natal, en sus canciones?

–Sí, por supuesto. En todas mis canciones hay tintes de Venezuela, sobre todo en las melodías y en los sonidos.

–¿Le gustaría volver y actuar allí?

–Por supuesto, sería un sueño, muy especial para mí. Pero cuando pase la pandemia, allí el virus aún no está controlado.

–¿Qué es lo que más le inspira a la hora de componer?

–Todo. Para mí componer es como respirar.

–¿Hay algo que quiera decirle al público, para animarle a consumir música en directo?

–Que vayan a los conciertos. No tiene nada que ver escuchar una canción en YouTube, que en directo, se transmite y se respira una energía muy bonita y única. Es muy diferente.