“No me interesan los conflictos”

El tema principal en algunos de los retratos de García Rodero son las costumbres y las tradiciones de los lugares que ella visita: “Soy muy curiosa, me gusta el contacto con la gente y descubrir mundo”, aseveró. Ha recorrido países como Haití, Georgia e incluso pueblos desconocidos de nuestro país. Y no deja pasar en su trabajo tras el objetivo aquellos momentos que transmiten generosidad y ternura, como muestra una de sus obras, encargada por Médicos sin Fronteras, en la que una madre cuida de su hija enferma en el hospital: “Supe ver su preocupación y su generosidad en la mirada”. Además, siempre intenta mantener el respeto hacia toda la gente que retrata.

García Rodero rechaza la guerra y todos aquellos conflictos que involucren gente sufriendo ya que quiere hablar de la vida, del ser humano y de sus necesidades. “No me interesan”, precisó. Considera que es terrible ver niños tendidos sobre la carretera o civiles heridos sin motivo alguno. La pionera española en la agencia norteamericana admite que ha tenido que cargar con los desprecios y risas de la gente por ser mujer. Sin embargo, decidió continuar, pese a las críticas, para sacar su trabajo adelante. “El ser mujer o ser hombre me da absolutamente igual, yo no quiero que haya distinciones ni luchar por ser mujer, sino por tener una obra de calidad”, respondió a las preguntas de este diario. Además, aseguró que en la agencia Magnum buscan talento y que, poco a poco, se han ido incorporando más mujeres, como Lua Ribeira, una joven gallega que apuesta también por su trabajo de calidad.

La mujer Magnum admitió que nunca se ha definido como periodista ya que ella no quiere fotografiar la actualidad. Considera que siempre llegaría tarde a los acontecimientos. Prefiere trabajar en profundidad sobre los temas que ella misma selecciona.

García Rodero cree que, hoy en día, la fotografía se encuentra en crisis, no solo por la pandemia, sino por la precariedad que arrastra la profesión durante los últimos doce años: “No hay dinero, los periódicos se digitalizan y la publicidad está desapareciendo”, concluyó diciendo.