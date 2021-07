Feminismo ilustrado

“Hubo un tiempo en el que los libros no me daban para vivir; ahora sí”. Raquel Córcoles, conocida popularmente como “Moderna de Pueblo”, explica así su éxito profesional. Tras publicar en 2017 el cómic “Idiotizadas”, su primer gran triunfo (en su momento fue el cómic más vendido de España), vuelve a la primera línea editorial con “Coñodramas”, otra publicación que ya está siendo un éxito en ventas y de la que ayer habló en Gijón como invitada de la Cómic Con en una charla en la Colegiata.

Sus seguidoras destacan de esta escritora e ilustradora su capacidad para reflejar los problemas cotidianos de las mujeres. “La conozco por sus libros y por Instagram y lo que más me engancha es como trata los problemas de la vida diaria, cosas que nos pasan a todas”, contaba Lucía Sierra. Sierra está entre los más de un millón setecientos mil seguidores que “Moderna de Pueblo” tiene en la red social Instagram. “Fui de las primeras que empecé a integrar la publicidad en las viñetas, y aunque la gente era un poco reticente, al final también se ha normalizado y se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos que tenemos las ilustradoras con perfil en redes”, explicó Córcoles.

Entre los cerca de 70 asistentes a su charla se contaban escasos hombres. Un público que aún se resiste a sus historias. “Ya me he quitado el afán de intentar atraer al público masculino. Ha sido como el proceso en el que aprendes a pasar del tío que no te hace caso”, contaba la autora, y añadía “soy fan de otras muchas autoras femeninas y me he dado cuenta de que les pasa lo mismo que a mí, que el problema no son mis temas o mis colores, sino que el público masculino no está acostumbrado a consumir lo que hacen mujeres, lo que está protagonizado por mujeres o lo que trata temas de mujeres, aunque ellos estén muy implicados en esas cosas”.

José Alonso, uno de los pocos asistentes varones que se encontraban entre el público de la Colegiata confesaba que “estoy aquí por mi hija, que no ha podido venir y quería que le firmara el libro, pero me prestan las charlas y seguro que hay cosas interesantes que escuchar”.

Contó la ilustradora catalana que a la hora de lanzar este segundo libro el éxito en redes y el boom de “Idiotizadas” parecía no ser aval suficiente. “La editorial me decía que no tuviera tantas expectativas e incluso que intentara hacer un libro un poco menos ambicioso”, explicaba, y añadía “pero yo al contrario, siempre complicándome un poco la vida y buscando lo más gordo”. Sus fans dicen sobre ella que “tienen una visión feminista de las cosas que cuesta encontrar en otros autores, es muy fácil identificarse con las cosas que escribe”, relataba Andrea del Castillo. La manera en la que consigue generar este efecto en sus publicaciones es “fijarme en las cosas comunes que suceden a mi alrededor”, contaba Córcoles. Para ella “el secreto está en fijarme en lo que me pasa y convertirlo en una historia algo más acabada y con un mensaje concreto”.

Tras la charla en la Colegiata, en la que quedó patente la buena sintonía y cercanía que la artista mantiene con sus seguidoras: “que bueno es veros las caras de nuevo y no interactuar tanto con fotos de perfil”, tuvo lugar la firma de libros en el Palacio de Revillagigedo. “En este tipo de eventos es en los que yo también le tomo el pulso a los temas que trato en los libros”, desvelaba, y es que “si de cuarenta personas, cuatro me cuentan que les ha gustado mucho la manera en la que trato, por ejemplo, la menstruación, ya me doy por satisfecha en mi objetivo”, y es que para ella, su estilo de contar historias también es “la manera en la que alguien se ahorra tiempo de darle vueltas a temas que te están afectando y te ayudan a sentirte más comprendida”.