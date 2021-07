Ricardo Ruipérez, guitarrista de "M Clan": "Vivir de la música es un sueño que se ha convertido en realidad"

M Clan estará el 25 de Julio en el festival “Navia Suena”, en una cita que se pone en marcha a las 21.00 horas y que tiene marcado el inicio del concierto para las 22:30 horas. Este guitarrista, referente musical en España, calcula que puede haber tocado en Asturias “más de 50 o 60 veces”, aunque siempre puede haber lugar para descubrir escenarios nuevos, como el de Navia. Siguen ansiosos tras un año de confinamiento en el que “la cultura ha sido la gran perjudicada; ahora tenemos la suerte de tocar en formato reducido y acústico y poco a poco vamos saliendo. La gente está muy participativa”, describe el músico.

Tras la reivindicación de #laculturaessegura Ruipérez anima a todos a no tener miedo, a acudir a los conciertos y eventos sin temor al riesgo, pues según ha comprobado por sí mismo “es de los sitios más seguros, con un aforo controlado, con el público sentado y no más de 40 personas (en los conciertos más reducidos); y de momento no ha sucedido ningún brote en este contexto” afirma tajante.

Ruipérez entiende la música como "un estilo de vida, un sueño que se ha convertido en una realidad; siempre lo tuvimos claro y luchamos por ello" asegura. También revela que sus grandes inspiraciones musicales, y de las que bebe MClan, son “el rock de los 60 y 70 anglosajón, aunque también hay grandes descubrimientos más actuales”.

Tras una trayectoria insuperable, coronándose de manera muy humilde y con mucha carretera a sus espaldas, para este guitarrista unos de los momentos más icónicos que le ha tocado vivir a nivel personal fue “la grabación en el año 1995 de nuestro disco “Un buen momento” en un estudio en Memphis (USA); estuvimos un mes sin parar, y fue muy emocionante” comenta en tono nostálgico.

La clave del éxito puede que sea un misterio, pero a Ricardo Ruipérez la experiencia le dice que “lo más difícil es mantenerte, no superarte; ese es el camino”.