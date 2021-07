El telón del nuevo festival nacido para animar a todo el occidente, “Navia Suena”, se levantó ayer con el grupo de la zona “Otus Scops”, y siguió con el Homenaje a “Mecano” de Robin Torres, “Hija de la luna”. Con los naviegos y allegados sentados por mesas de hasta cuatro personas, el ánimo para disfrutar de la primera edición de este festival, en cuyo cartel están artistas como “Taburete”, “M-Clan” o “kiko Veneno”, estaba al máximo.

“Todo lo que sea promocionar la música española y además hacerlo aquí, que nunca hay nada, es perfecto. Si funciona puede que se consolide para los años siguientes, que seguro que serán mejores porque ya no habrá el problema de la pandemia”, comentaba con entusiasmo Genma Cerdeira, que lleva viviendo en Navia más de quince años. Jorge Carbajales es un músico de Navia que acudió al festival también encantado: “Para los que somos apasionados de la música y de los conciertos esta cita es una gran noticia. Por fin en Navia se apuesta por una propuesta tan grande musicalmente y culturalmente para un sitio tan pequeño como este. Y ojalá podamos tenerlo en Navia por muchos más años”, decía. En su opinión “es también una gran noticia para la hostelería y hotelería de la zona, y es una apuesta importante por parte del Ayuntamiento de Navia y de los patrocinadores de la zona, ya que por la pandemia muchísimos festivales se echaron atrás y esto es muy valiente”, añadía. En opinión de Carbajales, este julio de 2021 es “ideal” para empezar y para darle un rodaje a una idea “que igual puede seguir adelante y cojer cada vez más nombre”.

Ayer eran los más jóvenes de la localidad los más preocupados por la situación sanitaria. Como Paula Gónzalez, que comentaba “el festival me parecería muy buena idea si las cosas estuvieran bien, pero ahora puede ser peligroso”. Igual que Carla Acevedo, que lamentaba que “quizá no sea el mejor momento para hacer algo así, ya que no se puede disfrutar como se debería. También es una pena que el tiempo, que parece no va a acompañar”. Otra joven tenía su propia petición para apuntar:“que programen conciertos para más jóvenes”, decía Isabel Suárez.

Con todo y con eso, “Navia Suena”.