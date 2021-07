Ha sido un viaje largo pero Rosa López ha decidido volver a los escenarios tras un parón de un año y medio. Son tiempos de cambios y la ganadora de la primera "Operación Triunfo" ya no es la misma. Ahora aquella "Rosa de España" de temas pegadizos y ritmos bailables busca nuevos caminos para experimentar con la música. "He grabado varios temas buscando esa canción que nos hiciese salir de esto. Algo fresco, positivo y lleno de amor".

La artista lleva casi dos años de discreta relación con el policía ovetense Iñaki García. Se conocieron en un concierto de Marta Sánchez y desde entonces el asturiano es su fuente de inspiración. "Estaba en la parte de los técnicos viendo la actuación junto a otros artistas y, poco a poco, nos dimos cuenta de que la salida iba a ser complicada por la cantidad de gente que había. En ese momento aparecieron Iñaki y su perro policía y nos ayudaron a salir", explicaba la artista hace unos meses en una revista del corazón. Iñaki trabaja en la unidad canina de la policía local de Leganés. "No he conocido nunca a un hombre tan bueno, tan puro y tan honesto como él. Me aporta amor, amistad, respeto", asevera Rosa.

Este verano la pareja ha elegido Asturias para pasar sus vacaciones y la granadina se ha rendido a la belleza del Principado. Aquí ha tomado aire para iniciar su propia "Reconquista" musical con el tema "Hablemos de amor" que verá la luz el próximo 30 de julio. Lo ha hecho compartiendo un puñado de fotos de una escapada idílica que ha realizado a Cangas de Onís. "Después del cariño que he recibido en Orihuela, me he cogido unos días de descanso y he disfrutado mucho de Asturias".

“¿Quieres conocer donde he pasado mis vacaciones?, dale al play”, ha escrito la artista en su cuenta personal de Facebook. En las imágenes, se pueden apreciar los preciosos paisajes que descansan sobre el puente romano ubicado en Cangas de Onís y el rio Sella. La cantante se ha animado a grabar sobre el video, con su propia voz en off, una pequeña introducción explicativa sobre este patrimonio asturiano histórico, haciendo referencia a la Virgen de Covadonga como "la virgen de todos los asturianos y asturianas" e incluso al Descenso Internacional del Sella "es en este rio donde cada año, el primer domingo de agosto, se celebra la fiesta de las piragüas que salen desde un pueblito muy cercano que se llama Arriondas" declara López con una gran pasión.

La publicación de la cantante ha revolucionado a sus seguidores, que le han dedicado centenares de comentarios mostrándole su cariño, admiración y agradecimiento : “Hola Rosa, me alegro mucho que te haya gustado mi terrina, Asturias, no es por nada, pero tiene lugares preciosos”, “Menuda embajadora guapa y con tanto arte les ha llegado. Precioso Asturias” o "Rosa, soy asturiano y como puedes imaginarte veo estos paisajes y lugares a diario, pero viendo el video y escuchando tu voz se me eriza la piel. Gracias por visitar nuestra tierra, esperamos volver a verte por aquí. Te queremos Rosa!!!!!"

Hace una semana y media Rosa López se subía de nuevo a un escenario. Y, en aquella ocasión, también compartía unas instantáneas de ese emotivo momento después de tanto tiempo sin poder ponerse delante del público. "Estoy feliz y emocionada. El jueves volví a subirme a un escenario, volví a sentiros… ha sido un maravilloso regalo poder disfrutar con vosotros de este primer concierto de 2021", se podía leer al lado de las imágenes. Ahora su "familia desde hace veinte años", espera impaciente el nuevo lanzamiento.