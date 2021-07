"Hay que mirar al futuro, disfrutar de la amistad y del ligoteo"

Hugo Castejón (Oviedo, 1971) es un empresario y cantante afincado a caballo entre Madrid, Ibiza y Asturias. Licenciado en Economía, el ovetense fue miembro de legaciones diplomáticas españolas en Nicaragua y Nigeria. Pero saltó a la popularidad televisiva por su presencia en Gran Hermano Vip 7, además de haber sido pareja de la cantante Marta Sánchez. Pero su pasión es la música. Publicó su primer disco en 2013, con canciones como “You'll be mine” o “Fiesta Tonight”, y ahora regresa fuerte a las listas de reproducción con su nuevo single “Te estás pillando”.

-¿Qué está buscando con este nuevo single?

-Busco divertir a la gente, que baile, que se olvide de las penurias que hemos estamos pasando, que miren al futuro y disfruten del aire libre, de la amistad o del ligoteo. Quiero transmitir lo divertido y bueno que es el verano, algo que en la situación actual se nos está olvidando.

-¿Cómo le ha afectado esta situación siendo artista?

-Los artistas hemos sufrido mucho esta faena. Tuve muchas cancelaciones de actuaciones cuando estaba con la campaña de mi single “Meneo''. Las actuaciones se cayeron por los temas que todos conocemos. Me gusta mirar la vida con optimismo, aunque hayamos pasado por momentos difíciles; los artistas hemos podido conocernos más y volcarnos en el proceso productivo. En mi caso pude explorar mi yo interior refugiando en Ibiza. Todo lo bueno que tiene la isla balear quise transmitirlo, el flow y el buen rollo que desprende me ayudaron en el proceso creativo. “Te estás pillando” recoge las ganas de darlo todo y disfrutar lo que tenemos, aunque a veces se vea restringido.

-¿Qué tal acogida está teniendo la canción?

-Estoy muy contento, está gustando muchísimo. Llevamos cuatro días en el mercado y va a buen ritmo. El “feedback” de toda la gente y los medios es positivo. La canción es muy bailable, divertida, perfecta para el momento actual. El vídeo también acompaña mucho, porque recoge los paisajes más bonitos de Ibiza. Quise hacer un homenaje a esta tierra ya que pasé aquí gran parte del confinamiento. Creo que realmente es un tema que es un pelotazo.

-¿Qué planes de futuro tiene en la música?

-Me gusta pensar en el presente, la música cambia mucho. Actualmente se lleva más sacar singles. Cuando sacas una canción estás convencido en el sonido, el video, la producción y no piensas más allá. Vivo con pasión, me entrego tanto en lo que hago que en otras cosas soy un poco despistado. Estoy centrado y con la energía puesta en esta canción. He estado componiendo y he pasado por el estudio, hay cosas que no he lanzado y no se si lo haré. Hay veces que compones piezas que terminan quedando en la guantera.

-¿Con qué artista le gustaría trabajar?

-Con artistas de un género diferente al mío. Admiro mucho a Beyonce y me encantaría colaborar con ella. Me gusta cómo se mueve, como canta, como baila, su voz… También resucitaría a Amy Winehouse y haría una canción con ella, pero es un poco tarde.

-¿Cuándo le veremos por Asturias?

-Mis padres ahora están allí y seguro que me pasaré. El verano pasado estuve casi un mes,; y este me pasaré en algún momento, no sé cuando. Todos los años visito Oviedo, Gijón y Llanes pero vamos, junto con Ibiza y Madrid, Asturias es esencial.