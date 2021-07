Eugenia Silva, abrigada en Asturias

La modelo plasmaba en sus redes sociales su estancia en la región, en una visita con compromisos laborales donde precisamente la manga larga era uno de los argumentos, ya que promociona una de las líneas de Zara de camisetas y sudaderas con las que la firma de Amacio Ortega le dedica un homenaje al fotógrafo Peter Lingbergh.

Eugenia Silva tiene lazos fuertes que la unen a Asturias, como es el hecho de que aquí vive desde hace años su hermana Inés Silva, a la que siempre se ha mostrado muy cercana. Precisamente una de esas últimas citas familiares daba pie a Eugenia Silva para proclamar que la pandemia, el confinamiento y la situación de crisis sanitaria vivida en España y en todo el mundo en el último año no ha hecho más que acrecentar su necesidad de sentirse arropada por los más queridos.

“Siempre me ha encantado pasar tiempo con mi familia pero creo que después de la situación que vivimos el pasado año, ahora todavía lo valoramos más. Hechos que podían parecer cotidianos de cada domingo, ahora son infinitamente más especiales. Porque por desgracia, a veces no valoramos los momentos lo suficiente hasta que nos los quitan. Pero hoy puedo decir que he aprendido a valorar cada minuto como si fuese el último”, explicaba la modelo.

Eugenia Silva es licenciada en Derecho, modelo y empresaria. Está casada con Alfonso de Borbón y tiene dos hijos. En alguna ocasión se le ha oído decir que no le disgustaría vivir en la región, aunque a Asturias siempre le ha salido una dura competencia con la isla de Formentera, otro de los rincones a los que siempre se escapa esta hija de jurista y de una exconcejala del PP.