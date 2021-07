De Sotres a Arenas, todo lo alto

Isidoro Nicieza, que conoce Cabrales palmo a palmo, me había hablado muchas veces de esta ruta y tuvo la generosidad de compartirla con mi hija Lucía y conmigo un día de agosto de 2013 en el que por la tarde tenía que hacer por motivos profesionales un viaje y no precisamente cercano. Digo generosidad y me quedo corto porque la caminata reclama no menos de siete horas. Al tratarse de una ruta lineal, no circular, lo mejor era dejar los vehículos en el lugar de llegada y alquilar los servicios de quien nos llevase al de salida. También de eso se encargó Isidoro. A las siete y media de la mañana Begoña, taxista de Carreña, arrancaba su coche, con nosotros a bordo, rumbo a la invernal de La Caballar, por encima de Sotres y en la carretera que, tras bifurcarse, termina en los pueblos cántabros de Tresviso y Bejes. A las ocho y veinticinco minutos ya estábamos caminando. Bajo un cielo azul que prometía un día espléndido nos despedían cumbres tan familiares como el Escamelláu, Peña Castil, el Neverón de Urriellu y los Albos.

La Caballar, situada a 1.250 metros de altura, es una de las invernales más altas de Sotres y sin duda la mejor comunicada. Vimos bastante ganado pastando cuando la cruzamos en dirección a la vallina que se abre a los pies de Sanyanu, una peña cuya ladera caliza está cubierta en gran parte por un hayedo. Por el fondo de ese estrecho valle discurre un camino que a veces la vegetación, en la que predominan grandes helechos, convierte en un túnel verde. Pero si llama la atención el techo, también la reclama el suelo, pues el camino, aunque a tramos, está empedrado. Hay una explicación. Sin duda en el acondicionamiento de esta ruta influyó el hecho de que la utilizasen para ir y venir los habitantes de Tielve, Arenas y otros pueblos de Cabrales que trabajaban en las minas de Ándara, que alcanzaron su plenitud a finales del siglo XIX y principios del XX y empleaban a centenares de trabajadores. La carretera que comunicó los pueblos del valle del Duje llegaría mucho más tarde: a Tielve, a mediados del siglo XX; a Sotres, casi a finales.

De Tobaos arriba.

La vallina termina al cabo de media hora larga de camino y nos deja bajo el sol y al comienzo de una ladera en la que se ve, a veces borrosa, la traza de un sendero estrecho que discurre al principio por entre helechos y luego por un brezal. A medida que ascendemos por él, se van presentando ante nosotros montañas que antes ocultaba la Peña Sanyanu. La primera, por más cercana, la Peña Maín, con su cima, la Cabecina Quemada, emergiendo sobre una frondosa masa de vegetación. Luego, a lo lejos, el Neverón del Albo, que esta vez hace honor a su nombre acogiendo a finales de agosto un nevero en su vientre. Cuando llegamos a un collado, el de Tobaos, en el que hay un cercado de madera de uso ganadero, el Picu Urriellu, mostrando su cara Norte, se suma al espectáculo para componer un cuadro soberbio, que pronto será superado porque, a medida que sigamos avanzando, y ascendiendo, pues las vistas del Macizo Central de los Picos irán mejorando si cabe.

Son las 10.40 de la mañana. Desde el Jorcáu de Tobaos se ve claramente, pese a la gran distancia que todavía nos separa, nuestro próximo objetivo, el Posadoriu y el camino que conduce a él, bien marcado con un trazo oblicuo en la gran muralla rocosa que se extiende a nuestra derecha. Hay que bajar hacia una pequeña vega para iniciar luego un largo ascenso que nos acabará conduciendo a lo alto de la peña. Encontramos una vieja señal, descolorida, pero aún erguida, que indica la dirección de Arenas de Cabrales. La traza del camino describe inicialmente una gran zeta para evitar que la subida, por directa, sea muy dura y acaba girando hacia la izquierda para adquirir una trayectoria casi rectilínea y de pendiente moderada. El inteligente trazado de este camino y una excelente ejecución, que incluye el tallado en la ladera y el empedrado, han hecho surgir la hipótesis de un origen romano. Sea cual sea su antigüedad, que sin duda es mucha y quizá hasta milenaria, se trata de una obra de gran mérito, similar a muchas de las que a lo largo de los siglos realizaron con talento y esfuerzo los campesinos asturianos para superar el aislamiento a que les sometían las montañas de las que, por otra parte, vivían. Por este camino irían y vendrían a la Marina los habitantes de Tielve y Sotres para llevar lo que producían y comprar lo que necesitaban. Para, en fin, hacer su vida.

A medida que el camino asciende quedan más abajo, rodeadas de hermosas praderías, las majadas pastoriles, como la de Valfríu, que Nicieza nos identifica, señalando además la pista hormigonada que conduce a ella desde Tielve. Los habitantes de este bello pueblo cabraliego fueron creando estas majadas en torno a las zonas de pastos cuya excelencia les ha ayudado a hacer el mejor queso de Cabrales. Son prados bien cuidados, libres de maleza. Y las cabañas se ven en perfecto estado, aunque ya no se usen como residencia en verano, pues el ganado se atiende desde el pueblo.

Panorama desde el Posadoriu.

La ascensión continúa. El camino apenas tiene un metro de ancho, pero la ladera, aunque muy inclinada, no es tan abrupta como para inducir la sensación de precipicio y producir miedo o inseguridad. A las 11.50 alcanzamos el Posadoriu de las Conchas. En la Asturias campesina abundaban los posadorios, lugares en los que el que cargaba un pesado peso podía aliviarse, desprendiéndose de él o, incluso sin hacerlo, encontrando el apoyo adecuado para descansar. Y concha en el asturiano oriental significa cuesta. Con sus 1.236 metros de altitud, este posadoriu será el punto más alto de nuestra travesía. Y un observatorio cuya prodigalidad es extrema. En el fondo del valle se reparten los pastos de las majadas, con el encanto de su gama de verdes. Si nos atenemos solo a las montañas, que componen un grandioso friso, vemos a la izquierda el Macizo Oriental, con la Tabla de Lechugales y el Picu Cortés como alturas más llamativas. En el centro, con la totalidad de la Peña Maín ocupando el plano más próximo, hay, más allá y más arriba, una extraordinaria vista del Central, en la que aparecen entre otros, y citando de izquierda a derecha, Peña Castil, los Tiros Navarro, el Urriellu, el Tesorero, Torrecerredo, el Neverón de Urriellu, los Albos y los picos del Trave. Peña Santa se deja ver más al fondo, así como otras cumbres del Cornión. Y a continuación, al otro lado del enorme tajo por cuyo fondo discurre el Cares, parte de la gran ladera caliza que forma la pared occidental de la Garganta Divina, con el Cabezo Llerosu como altura dominante. A simple vista se puede distinguir una parte del caserío de Camarmeña y un buen tramo de la traza de la Senda del Cares y del canal que fue su precedente, así como la alta majada de Ostón. Seamos francos: quizá nombrar tantos accidentes de este fantástico friso de blanca caliza sea un truco para ocultar la incapacidad para describir como se merece su belleza, que se hace especialmente deslumbrante en un día como el que nos ha tocado en suerte.

Por los Puertos de Era.

En el collado del Posadoriu hay un monolito que señala una importante divisoria: aquí termina el Parque Nacional de los Picos de Europa (si se viene, como nosotros, de Tielve o Sotres) o empieza, si se viene de Arenas. Al seguir caminando nosotros nos internamos en los Puertos de Era o Portudera, por cuya ancha zona cimera habremos de cruzar para pasar del valle del Duje, del que venimos, al gran valle por el que discurre el Cares tras girar netamente hacia el Este en Arenas de Cabrales. Dejaremos de ver los Picos, que quedan a nuestra espalda, e irán apareciendo ante nosotros otros paisajes mientras vamos pasando al lado varias majadas, todas pertenecientes a Arenas de Cabrales después de que este pueblo ganase a Tielve en el siglo XVIII un largo pleito. La primera que encontramos, y, por tanto, la más alta, será la de Tordín, que merece un trato aparte. Diremos de momento, solamente, que no hay árboles en ella. Los pastores suelen plantar fresnos en sus majadas, porque dan buena sombra. Pero a esta altura no crecen.

Desde Tordín y por un terreno ondulado y no muy accidentado, avanza el camino, que la vegetación, sobre todo el felechu, borra a menudo, a pesar que está señalizado con balizas de madera; pero a veces están caídas, seguramente por derribos causados por el ganado. Hay que tener cuidado para orientarse. Por suerte para nosotros, Nicieza conoce muy bien la ruta. Pronto aparecen enfrente, escalonadas, las paredes septentrionales del Valle del Cares en su trayectoria para encontrarse con el del Deva cerca de Panes. La más próxima es la Sierra de Juan Robre. Al fondo, paralela a ella y más alta, la del Cuera. Podemos asomarnos al borde de la pared Sur de ese valle, en la que ya estamos, para ver enfrente a Oceño, admirable por todo, desde su vertiginoso emplazamiento a la belleza de las praderías que este pueblo supo crear para medrar con dignidad en un lugar tan aislado.

Nos encontramos con Pepe Cotera, de Arenas de Cabrales, que atiende un rebaño de cabras cerca de la majada de Humardu y hablamos un rato con él. Nos dice que no todas las majadas de la zona por la que transitamos son de propiedad comunal. Algunas son privadas: las que están muriadas. Las cabañas sí son todas privadas. Y se venden caras.

La calzada de Caoru.

Pasamos junto a varias majadas: la citada de Humardu, Tambrín, La Bolera... El nombre de esta última alude al escenario de un pasatiempo que se permitían los pastores, generalmente los domingos. Junto a ella hacemos un alto para comer algo. Se ven al fondo los pueblos altos del norte de Cabrales: Asiegu, Puertas, Pandiello.

No tardamos en llegar a uno de los momentos culminantes de la travesía: la Calzada de Caoru, que discurre por el monte Boj. Sus peculiaridades hacen de ella una de las vías antiguas más singulares de Asturias. Una de ellas es el trazado, con curvas en zigzag –hay más de cuarenta– para reducir la pendiente. Otra, las grandes piedras que lo delimitan por el exterior, lo que ha permitido su conservación a través del tiempo. Otra más, el empedrado de la calzada, de algo más de un metro de anchura. Sea o no de construcción romana, se trata, sin duda, de una obra admirable, que no hace mucho se vio seriamente afectada por un gran temporal de lluvia que causó destrozos en determinados tramos. Cuando la calzada discurre por la parte más exterior de la ladera ofrece vistas magníficas del fondo del valle, con Poo y Arenas como lugares que reclaman la atención, como también lo hace la alargada línea cumbrera del Cuera, de la que destacan cumbres como el Torbina o la Peña Blanca. Luego la calzada se interna en una zona boscosa en la que el atractivo se traslada a algunos troncos de castaño verdaderamente monumentales.

Empezamos a oír ruidos de coches que circulan por una carretera cercana. Pasamos por encima del canal que lleva agua del Cares desde Poncebos a la central eléctrica de Arenas. Y poco después llegamos al final de la ruta, justo al lado de la carretera que va de Arenas de Cabrales a Poncebos. Son las tres y cuarto de la tarde, por lo que hemos tardado seis horas y 50 minutos en hacer el trayecto entre los invernales de La Caballar y este lugar situado en las afueras de Arenas ¿Mucho tiempo? Nos supo a poco.

La más alta de las majadas por cuyas cercanías discurre la senda de los Puertos de Era es la de Tordín, próxima al Posadoriu. Está dividida en dos barrios, Cotiñosa y Gragera y conserva todavía varias cabañas en buen estado. Pero ya no es un pueblo de verano, habitado, como ocurría en todas las majadas, por ancianos, jóvenes y niños, que cuidaban muchas cabezas de ganado. En Tordín había hasta mil reses, tal como cuenta Aurelio de Llano, que en sus “Bellezas de Asturias”, publicado en 1928, que dedica dieciséis páginas a recoger las vivencias de sus dos estancias en esta majada. De Llano se fija, por supuesto, en los aspectos folklóricos y reproduce las letras de muchos cantares que entonan las mozas. Pero se ocupa también del proceso de elaboración del queso de Cabrales, en el que encuentra muchas similitudes con el que empleaba el gigante Polifemo según “La Odisea”. Y recoge la queja de los pastores contra quienes dicen que lo meten en cuchu para que fermente antes. Son calumnias, tal como corrobora don Aurelio al visitar las cuevas donde fermenta el queso, que no pueden estar más limpias. En Arenas de Cabrales hay, además, por esa época, hace un siglo de hoy, una Escuela de Industrias Derivadas de la Leche, de la que ha sido alumna Mariana, la joven pastora que cede a De Llano su cabaña durante sus estancias en la majada. Los habitantes de Tordín ayudan a sus animales domésticos a repeler los ataques de los lobos, que se producen siempre por la noche. Tanto los caballos como las vacas hacen círculos en torno a sus crías para protegerlas. Pero Aurelio de Llano precisa que no vuelven la popa al atacante para defenderse a coces, sino que le dan la cara para utilizar la boca o los cuernos.

Había otro tipo de ataque contra el que tenían que prevenirse los mozos. Si un grupo de mozas encontraba a uno desprevenido, podían ir contra él y derribarlo, para luego cogerlo por brazos y piernas y agitarlo en el aire, como si lo peñeraran, mientras le cantaban: “Mozu peñeráu / non val pa casáu”.

Todo eso y mucho más pasaba en las majadas.

Tordín, o la vida en una majada