Vuelve la serie «Mágicas Montañas» para llevar a lo más alto este verano, cada sábado, a los lectores de LA NUEVA ESPAÑA. A todos en general y a los enamorados de las cumbres asturianas en particular. Son muchos los que en esta región se sienten atraídos por las montañas, por la montaña, de la que dejó escrito Valentín Andrés Álvarez que es «alma mater» de Asturias. Esta serie de relatos que se inicia pretende servir, ante todo, de sugerencia de cara los largos días de verano que quedan por delante. No hablan de hazañas deportivas, sino de experiencias al alcance de gente normal que esté, eso sí, dispuesta a admitir, como los montañeros saben mejor que nadie, que el goce de la belleza exige el sacrificio previo del esfuerzo.

La cordillera del Sueve tiene claras singularidades. Desde el punto de vista geográfico destaca su proximidad a la costa, que es excepcional si se relaciona distancia con altitud. Dicen que hay pocos lugares en España, e incluso en el mundo, que puedan competir con ella en ese aspecto. Desde el paisajístico, por una parte es notable su facilidad de identificación, pues su perfil es inequívocamente reconocible desde lugares muy distantes y diferentes y, por otra, se ofrece como un mirador fantástico tanto de lo próximo de lo lejano. Como objetivo montañero el Sueve se abre a un abanico muy amplio de edades. Niños de diez años, y aún de menos, pueden subir sin peligro a su pico más alto, lo que no quiere decir que no tenga aliciente para los mayores. El Pienzu, con sus 1.161 metros de altura, se abre a todos. Reclama esfuerzo, como toda cumbre montañosa que se precie, pero sin dejar de ser receptivo. El siguiente relato integra dos experiencias separadas por unos cuantos años. En las dos participó mi hija, que había tenido la primera, junto a los compañeros de su curso, cuando estudiaba primaria; y en aquella ocasión subieron todos. El inolvidable Avelino Suárez y su hijo y sucesor Jorge fueron también personajes del segundo episodio de esta historia.

Una ruta dominante.

La ruta más conocida para subir al Pienzu parte del Alto del Fitu, a mil cien metros de altitud. Tras un corto tramo inicial, que discurre por una zona arbolada, el camino muestra de pronto su característica más peculiar y, sobre todo, atractiva: es una ruta dominante, que, al discurrir por lo alto de una loma, ofrece no solo vistas muy atractivas de la peña que tenemos enfrente y que queremos coronar sino también, primero de forma sucesiva y luego, qué lujo, simultánea, panorámicas muy amplias a derecha e izquierda, o lo que es lo mismo, hacia la costa y hacia el interior. La visión hacia la izquierda, o sea, hacia el Sureste deja ver el amplio valle en cuyo centro está Arriondas y luego aparecerá Cangas de Onís. Y detrás, una impresionante sucesión de macizos montañosos cuyas cumbres se ofrecen como un reto para identificarlas. Acertamos con las de perfil más conocido. Pocos lo son más que el Cantu Cabronero. A su izquierda se despliegan los Picos de Europa. Primero, el Cornión. Luego, el Central. La jerarquía de las cumbres se percibe con claridad. Del Macizo Occidental no hay duda sobre Peña Santa. Y del Central emerge la inconfundible silueta de Torrecerredo. Cuando avancemos un poco más tendremos delante el Pierzu, con la Mota Cetín a su derecha y un imponente Tiatordos detrás. Hacia nuestra derecha, o sea hacia el Noroeste, habrán ido mostrándose, sugestiva, la línea de la costa, con las playas de La Espasa y La Isla como referentes más claros. Y villas, pueblos y aldeas, claro, desde Lastres a Ribadesella. Luego llegan momentos en que solo hay ojos para la inclinadísima ladera calcárea que protege la cumbre hacia la que avanzamos pero que no vemos. A cambio nuestros excitados ojos encontrarán un placentero descanso en las majadas que ya estamos alcanzando.

Preciosas majadas.

Son ciertamente preciosas, por la delicada alfombra verde que cubre su suave perfil. Las anima la abundante presencia de ganado, vacuno sobre todo, aunque también se ven bastantes caballos. La primera con la que nos encontramos es la del Bustacu, amplia, ondulada y acogedora. Como tantas majadas de la alta montaña asturiana, las del Sueve han dejado de ser auténticos pueblos de verano para los ganaderos y por ese motivo las cabañas han entrado en ruina. En el Bustacu sobrevive una edificación de planta baja y piso. Y hay un amplio bebedero para el ganado con una fuente en la que corre generosamente el agua. Si al llegar a la majada habíamos podido ver la coronación de la cruz que se alza en la cima del Pienzu, al salir la perdemos de vista, pues el ancho camino se pega a la peña. Ancho y empinado, pues si hasta ahora el perfil era suave, ahora se arrima, como dicen en las cercanías de mi pueblo para definir lo que en otras zonas llaman pindio o empluno. Ese tramo llega a convertirse en muy pendiente, si bien no es largo. Así llegamos a la segunda majada de la ruta, la de Mergullines. Si no lo supiéramos, porque así nos lo ha indicado el libro de ruta, el hecho de que veamos allí dos fresnos podría sugerirnos que allí hubo cabañas de pastores, ya que siempre se plantaban fresnos a su lado, pues dan buena sombra. Y, si retados por esa sospecha, recorremos con la mirada el entorno de los dos árboles, que han alcanzado un notable porte, vemos que, en efecto, hay restos de edificios pastoriles. Que han dejado de usarse, porque ahora los pastores no duermen en el monte. Desde Mergullines hacia arriba el camino suaviza su pendiente y se integra en la hierba de la campera hasta confundirse con ella. Así llegamos al collado de Beluenzu, que es también una amplia majada. Pero para nosotros es, sobre todo, la antesala de la subida final.

A la cima, por donde sea.

Beluenzu, además de una campera, preciosa, es también un collado, desde el que se ataca la subida final a la cima del Pienzu. A partir de ahí hay tantos caminos marcados que, en realidad, no hay ninguno, es de decir, una ruta que imponga su seguimiento. No se ve la cruz de la cima, por lo que falta la referencia principal. Tampoco hay jitos que orienten. Como la pendiente es fuerte, el sentido común sugiere avanzar trazando zig-zags. O seguir un camino hasta que se borre y luego buscar otro. Pero la ascensión no es difícil, pues el piso siempre es bueno. La peña, que aflora de forma abundante y es firme comparte el espacio con una mullida hierba de altura que hace más agradable y segura la pisada. Así vamos avanzando. Cuando ante nosotros asoma la parte alta de la cruz ya estamos prácticamente arriba.

La cumbre es ligeramente alomada y espaciosa, pero está, quizá, un poco saturada. Además de la cruz, que se alza sobre una plataforma de hormigón, hay un vértice geodésico, un discreto buzón de cumbres y dos casetas, cada una con un panel fotovoltaico haciendo de tejadillo. Pero lo que busca la vista está más lejos. Y este lugar, con su situación privilegiada, lo ofrece con una generosidad que solo puede mediatizar el vapor de agua en todas sus variantes, desde la bruma a las estrictas nubes, pasado por la niebla.

Mar y montaña, a esgaya.

El paisaje próximo, el de la propia cordillera del Sueve, es calcáreo, de cimas apuntadas pero sin aristas. Nada que ver con los Picos de Europa, aunque la materia sea la misma. Cuanto más se aleja la mirada, más crece la oferta, ya se mire hacia el mar o hacia la montaña. Para mirar y admirar hay a esgaya. Las montañas, que se despliegan al Sur, en un auténtico derroche de belleza, las hemos podido ir observando, digo admirando, durante gran parte del recorrido de aproximación. Aparece alguna nueva, como Peña Mayor, a cuya derecha podríamos ver Oviedo, si la bruma lo permitiera. Porque ver, se ve, aseguran, como que en los días muy claros hasta se puede distinguir la torre de la Catedral. ¿Y qué decir de la costa, que ahora, que estamos más altos, se nos ofrece con una amplitud que se resiste a que le pongan límites? Dicen los expertos que en los días excepcionalmente claros se puede ver desde Galicia al País Vasco. En un día normal uno se puede contentar, y es mucho, con recorrer con la vista desde Lastres a Ribadesella, identificando las playas –La Griega, La Isla, la Espasa, Morís, Vega– y reconociendo los pueblos, los grandes y los pequeños, asentados en la rasa costera. La cumbre del Pienzu es un grandísimo mirador, que amplía notablemente la oferta visual que ofrece el del Fitu, que dejamos atrás al iniciar la ascensión.

Fauna y flora.

Durante el descenso, ya aliviadas las prisas por la conquista del objetivo, seguro que prestaremos mayor atención a la flora y fauna. De la fauna salvaje nos llamarán la atención los venados y los gamos, estos últimos, introducidos en los años 60 del siglo pasado en un medio al que se adaptaron rápidamente. De la doméstica destaca por su abundancia el ganado vacuno –cada res con su lloqueru y sus pendientes–, también el caballar ¿Todos asturcones? Más bien, no. Una forma de identificarlos es ateniéndose a su tamaño. Y tal como recuerda Antón Álvarez Sevilla, uno de los mayores expertos en la materia –no en vano los cría– el asturcón es un pony, o sea, tiene un tamaño pequeño. En cuanto a la flora, el Sueve también tiene una oferta extraordinaria. Es famoso su bosque de texos, para ver el cual habría que desviarse de esta ruta. Si se va en primavera se puede disfrutar del espectáculo de las espineras floridas, y hay muchas. Pero no son las únicas flores. De las singulares merece llamar la atención hacia el botón vaqueiro, de largos pedúnculos azules, que crece en las praderas, y las abundantísimas florecillas de brezos y árgomas, cuya presencia hace agradable el camino cuando discurre por terrenos ásperos.

Mucho en poco tiempo.

Cuando uno llega al punto de partida después de haber completado el periplo y mira el reloj, puede comprobar, como nos ocurrió a nosotros, que solo han pasado cuatro horas. El Sueve en general y el Pienzu en particular llevan su generosidad hasta ese extremo: no solo dan mucho, y para todos, sino que amplían su generosidad a reclamar a cambio poco tiempo.

La cruz y el mirador