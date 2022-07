Para ser pixueto no hace falta haber nacido en Cudillero. El agua de la Fuenti’l Cantu convierte a propios y foráneos en "Pixuetos Festeros" en el bautismo laico que celebra la villa marinera desde 1968 y cierra la fiestas. Solo hay que quererlo con ganas, prometer cumplir las leyes del pueblo agarrado a un remo y dejarse mojar por Sergio González, de la peña "Fuenti’l Cantu" y encargado del protocolo y el oficio: "Mientras Cudillero viva y dure la Fuenti’l cantu, te bautizamos con el agua aunque sea sin el Santo". Más de 50 personas se convirtieron este 1 de julio en pixuetos del alma.

"Llevamos muchos años viniendo a Cudillero de vacaciones y el año pasado nos lo comentaron y hemos venido expresamente porque queremos ser pixuetos. Adoramos esto", afirmó la pareja madrileña formada por Victoria Coloma y Miguel Hidalgo, cuya familia es oriunda de Grado. No fueron los únicos que acudieron con toda la intención. Elian Puente lleva diez meses viviendo en la villa pixueta, de donde tiene clarísimo que no se va a marchar. "Quiero quedarme para siempre, de Cudillero ya no me mueven porque estoy oficialmente bautizado. Ahora solo me falta empezar a decir el ‘ye’ el ‘faceis’ y de todo", comentó el joven.

Los de fuera quedaron reconocidos como "Pixueto Festero" y también, como es tradición, las generaciones más jóvenes de pixuetos o hijos de aquellos que viven fuera pero llevan la villa en el corazón. Iván Martínez llevó a su hijo Marco a la Fuenti’l Cantu "para cumplir con la tradición, hay que pasar por la fuente y Sergio es la caña, un comediante y se pasa muy, muy bien". Los niños son, sin duda, muy protagonistas en la jornada del bautismo laico pixueto y todas las familias aprecian el rito, que se celebra en el marco de las fiestas de San Pedro, San Pablo y San Pablín.

Allí estaba también Sergio Menéndez con su hija recién nacida, Olaya, cogida en brazos. Procuró taparla del sol mientras se acercaba a la fuente donde González mojó a la niña con unas gotas de agua en la frente. "Es el segundo, al mayor, Gabriel, ya lo bautizamos también cuando nació hace tres años", dijo el joven muy contento.

Así bautizaron a todos los menores pero con los adultos no fueron tan indulgentes. Y hasta dos baldes, los antiguos recipientes donde los marineros llevaban la comida, le cayeron encima a más de uno. González estuvo acompañado durante las labores de bautismo por Salvador Fernández, patrón mayor de la flota pixueta que, con mucha travesura, empapó las cabelleras de todos los que desfilaron por el bautizo laico. "Que malo yes", le dijo una vecina entre carcajadas.

También acudió Cesáreo Marqués, recitador de l’ Amuravela de Cudillero celebrada el pasado miércoles, con su nieto, Martín García Rodríguez. "Es el nieto de mi mujer Gloria, mi nieto también, por lo que estoy muy contento, bautizar al crío con diez mesinos que tiene. ¡Imagínate! Ser ‘Pixueto Festero’ ye todo un honor", dijo Marqués. Uno a uno, todos los pixuetos y foráneos con pasión por Cudillero acabaron pasando por la Fuenti’l Cantu.