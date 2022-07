La Batallona fue contra los vaivenes del tiempo en Somiedo

Correr por el Parque Natural de Somiedo supone también hacerlo contra los elementos. En los 22 kilómetros de recorrido de la carrera popular entre Asturias y León "La Batallona", celebrada este domingo, los participantes vieron el sol, la lluvia, la niebla y aguantaron un tremendo aguacero con granizo a la altura del lago Cerveriz, que obligó a más de uno a correr con las manos en la cabeza para evitar los impactos de las bolas de hielo. Es lo que tiene trotar casi a dos mil metros de altura en la Cordillera Cantábrica. Que nunca se sabe con el tiempo. Una cita deportiva que, en su novena edición, rompió el empate entre ambas provincias dejando la victoria final al otro lado de las montañas. León se impuso con un tiempo de 2.29 horas mientras que Asturias acumuló 2.38 minutos.

"Te iba dando en la cabeza que te tenías que acabar poniendo las manos pero fue muy divertido, mojados bajo el granizo a tope", dijo Senén García, corredor de León.

Para unos fue lo mejor de la jornada por el chute de energía que les dio como a Arturo Verano, quien corrió junto a su cuñada, Sandra Orta: "Sirvió para ponernos a tono, la granizada fue brutal". "Tuvimos de todo, fue completísima", añadió ella. Otros, como el leonés José Antonio Sagüillo, ya las vio peores. "He sufrido alguna más dura pero ¡no así corriendo!". Ya la salida estuvo protagonizada por una tupida niebla en el alto de La Farrapona, que obligó a los capitanes de Asturias y León, los corredores Óscar García Alonso y Juan José Prieto Barrientos, respectivamente, a arengar a los participantes de camino a los lagos de Saliencia. Una bruma que, en la vega de Camayor, obligó a los deportistas a discurrir pegados a las balizas del recorrido.

Pero nunca llueve que no pare.

Así que tras una dura y complicada bajada técnica, llena de barro, el sol les recibió en el lago de El Valle. "Después de esa granizada bestial ha sido precioso porque ha empezado a levantar un poquito y el tramo ha sido maravilloso", comentó a su llegada a meta la murciana Sara Sagra, llegada a Somiedo concretamente para participar en la marcha con una amiga.

El equipo leonés venció al asturiano por una diferencia de 9 minutos y deshizo el desempate de los últimos ocho años

Y es que "La Batallona", más que una competición es una carrera de celebración del deporte y la naturaleza. Y una jornada en la que leoneses y asturianos se unen en Pola de Somiedo como es el caso del grupo de amigas de la gijonesa, Carmen Gutiérrez, quien lleva años fuera por trabajo y siempre se ven en la cita deportiva. "Es nuestro punto de encuentro y, además, este año una de ellas está embarazada", comentó. Tampoco fueron pocas las parejas formadas por asturianos y leonesas, y viceversa, que cruzaron la línea de meta de la mano.

Pero también es una de las carreras preferidas por los habituales en los pódium de los trail de montaña como el primer clasificado general y primero por Asturias, el moscón, Carlos Sánchez Castro. "La primera parte con la subida cuesta más trabajo pero desde el sexto kilómetro me puse primero hasta meta, aunque venía el segundo siempre relativamente cerca", destacó.

Para la primera clasificada por Asturias, la praviana Zita González Herraiz, fue toda una sorpresa. "Era la primera vez que corría y, bueno, entreno habitualmente pero no hago muchas carreras, así que claro, cuando iba en el kilómetro cinco me dijeron que iba cuarta y fue lo que me motivó. Tiré y tiré y, al final, fui la primera asturiana", celebró.

Los participantes iban a ritmo. Y la bajada desde El Valle a Pola de Somiedo, pasando por El Coto, fue un visto y no visto. En la capital somedana les esperaba el público con un cálido recibimiento lleno de aplausos y vítores, que animaban a los corredores en los últimos metros de marcha. Algunos, incluso, con fuerzas para levantar los brazos o chocar los cinco con los niños que esperaban emocionados el paso de sus familiares. Un día muy familiar en Somiedo, que llenó también alojamientos y establecimientos hosteleros.

Pero, quizá, fue una edición con sensación amarga ya que es, de momento, la última edición de "La Batallona". "Espero que sea un hasta luego porque es una de las carreras más bonitas, con mejor paisaje y mejor buen rollo entre los participantes. Me apena mucho porque empecé en el mundo del trail aquí, en 2018", señaló Lucas Poggi, corredor por Asturias.

Ha sido, al menos, la última con su fundador y director al mando, José Manuel Suárez, quien ya está manos a la obra en colaboración con el Ayuntamiento para que no sea "La Batallona" definitiva. "Lucharé por ello porque creo que se lo debo a Somiedo, estamos en conversaciones y hay varias opciones, por lo que estoy seguro de que va a seguir y mejorar", afirmó. En la misma línea se expresó el alcalde, Belarmino Fernández Fervienza, quien aseguró que en 2023 habrá carrera: "Es la primera que se hizo en Somiedo y ha sido muy bueno porque trajo otras muchas carreras y la idea y planteamiento que tiene es muy bueno porque lo más importante no es la competición sino la competición y valores que tiene".

Así es que todo parece indicar que el próximo año, Asturias y León volverán a darse la mano para correr en Somiedo. Y desempatar. Haga sol, llueve o granice.