A Laponia sin salir de Asturias

Viajar a Laponia y ver auroras boreales es todo un sueño y ahora es posible hacerlo sin salir de Asturias y sin moverse del sillón. Esto gracias a Xurde Margaride y Carlos López, dos amigos asturianos que hace años quisieron acercar su pasión por este lugar y su cultura a través del proyecto "Destino Laponia" para que todos aquellos que no puedan viajar al territorio subártico se trasladen por unas horas a través de su trabajo durante años en el que se incluyen vídeos, fotos y otro contenido multimedia.

Aprender todos los secretos sobre Laponia, su naturaleza, la tundra y la taiga, la vida cotidiana a temperaturas bajo cero, todo sobre esta cultura totalmente distinta a la asturiana será posible en las conferencias que tendrán lugar este viernes en el Ateneo Obrero de Gijón a las 19 horas, y el próximo martes 12 de julio en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, a las 19:30h. Y para las personas que se queden con ganas de viajar a Laponia, el jueves 14 de julio a las 19:30 horas, en el Club Náutico Albatros de Villaviciosa darán una charla explicando los viajes que organizarán para ir a la región finesa en febrero de 2023. Es un aventura muy especial para acercarse a la cultura del lugar y adentrarte en su naturaleza, gracias a la experiencia de López en el lugar y en el sector turístico durante más de quince años.

El frío no es algo de lo que haya que preocuparse, cuentan los asturianos. "Se pasa más frío en Asturias, sales por la mañana con una camiseta de manga corta y por la tarde ya te cambia el tiempo. Sin embargo, allí salimos muy bien abrigados y no notamos las bajas temperaturas. Algunos asturianos que vienen aquí lo hacen con miedo al frío y al final se sorprenden y nos dan la razón, se pasa más frío en Asturias", señala Carlos López.

Toda esta aventura comenzó cuando el fotógrafo Xurde Margaride decidió viajar a la Laponia después de que su amigo Carlos López, que ya vivía allí, le insistiera en varias ocasiones. "Cuando llegué me quedé fascinado con la belleza del lugar, con sus paisajes, las auroras boreales y sus luces" cuenta Margaride, que como fotógrafo no pudo evitar explotar el potencial del lugar. Sin darse cuenta se vio envuelto, como él mismo dice, en "la locura lapona". "Desde que fui la primera vez ya he vuelto cinco, si te quedas mucho tiempo allí te enamoras del lugar y no puedes volver", advierte el fotógrafo.

Por su parte, Carlos López lleva viviendo allí veinte años y trabaja en una empresa de turismo del país. Esto hace que los viajes que organizan sean mucho más especiales, ya que es capaz de contar los secretos y virtudes que esconde el lugar. Cuando llegó a Finlandia lo que más le llamó la atención fue que "la gente no sale a beber una cerveza, la vida social se hace en las casas de unos y otros. Esto es algo que sí echo de menos de Asturias, aunque solo me doy cuenta cuando estoy aquí."

Carlos López no cambiaría Laponia por nada, pero "si tuviera que vivir en otro país sería en Costa Rica, para hacer surf y bucear, aunque echaría de menos los inviernos de Laponia". Y es que esta estación allí es muy especial.

"Hasta que no vives un invierno en Laponia no puedes entender su a magia. Si tuviera que definirlo en dos palabras serían como silencio y luz. Silencio que echo de menos cuando no estoy allí".