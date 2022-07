Entre el mar y el Sardinero, Calamaro y el multiverso

De entre todas las músicas del tiempo y del mundo hay un temblor, una urgencia, que solo el rock’n’rol puede ofrecer. Sucede por una improbable combinación de potencia eléctrica e incertidumbre humana y si pudiéramos analizarlo en un microscopio yo echaría al vidrio, no sé, al joven Al Kooper balbuceando el riff de "Like a rolling stone" al Hammond al servicio de Dylan en junio de 1965. Para dejar la canción a medio cocer, para que se amplifique la incertidumbre, uno diría que hace falta justo lo contrario de lo que le sobra a Andrés Calamaro: más de cuarenta años en la carretera. Pero quizá porque esa trayectoria incluye varios viajes a ninguna parte y algún peligroso descenso al centro de sí mismo, en vez de tocar las canciones de siempre con el culo pelado y por el carril, Calamaro –esa es su gloria– sale al escenario de Metrópoli y durante hora y media larga se mueve con riesgo y ganas por un repertorio que el público vocifera propio. Como si Thelonius Monk fuera un cantante de rock argentino y hubiera vuelto con nosotros.

Andrés las canta por arriba, las canta por abajo, cambia el registro en el segundo estribillo, tiene un sinte, un piano y un órgano que utiliza para estar también en la jam con los muchachos, se cuelga del micro como si estuviese en el "gym", se retuerce en pantomima con la mano en el bolso, hace una flexión de tigre karateka y se frota los dedos en torsión mientras grita "giv’me, giv’me, giv’,me". No es el salmón empezando a remontar el río, es el salto en el que se deja la vida.

Me gustó ver cómo ante ese prodigio de amateur incontrolado –Jack en el nido– sus músicos están atentos a lo que pueda pasar y recorren con él los precipicios. Acaba "Tuyo siempre" y ¡dónde ha dejado Andrés el micro!, y mira debajo de la americana que tiró encima del piano eléctrico y Mariano Domínguez, sin descolgarse el bajo, le dice que ahí, y entonces ya se ponen a cantar "Nowhere man" y meten la polifonía "Beatle" para introducir ese penúltimo melocotonazo que hizo con C. Tangana, la del cohete y la flor, y el público sigue de fiesta.

Dicen los que le siguen de cerca que el concierto de Gijón de Calamaro va siendo uno de los mejores de esta gira. No vi los anteriores, pero el del martes cumplió las expectativas. Desde "Bohemio" y "Cuando no estás", las dos primeras, la banda, un cuarteto sin trampa, bajo, guitarra, batería y teclados, sonó alta y rugosa y fue creciendo. No es que Julian Kanevsky lo hiciese mal con la Les Paul, que al revés, pero German "broken fingers" Wiedemer tuvo engoriles tan maravillosos como el solo de "Los aviones", jazz y blues roto a puñetazos en el piano. Muy Bien.

El repertorio, muy parecido al del otro día en Madrid, transita por los clásicos de su etapa en solitario en España, retuerce un poco las más antiguas y canta más alegre las nuevas, como "Rehenes" o "Verdades afiladas". Luego se cuelga la guitarra, se divierte con el repertorio de "Los Rodríguez" y el público, entregado, sigue coreándolas todas. Pero a Calamaro, ahí sus ganas, le apetece cantar. No le pone el micro a esa legión que agita camisetas de Messi y le lanza canutos al escenario. Solo les dio pie en el segundo estribillo de "Estadio Azteca", cuando llevaba enfiladas una docena de canciones, les permitió que completaran el penúltimo verso de "Mi enfermedad" y, ahí sí, en "Paloma", antes de los bises, soltó el amarre, gesticuló un "sigan ustedes" y dejó que fueran ellos los que cantaran la segunda estrofa mientras él se improvisaba director de coro en lenguaje de signos, mimo divertido que bajaba del cielo la luna hasta llegar a las "hampas de gloria".

"Lo que no haya en un concierto de Andrés es que no existe", podríamos decir. Hay hasta agujeros negros en los que el tiempo y el espacio se confunden. Cuando para quitarse la americana se la palpa para asegurarse de que la lleva encima o cuando celebra despedirse de esta visita a Asturias, sonando "Sin documentos" y "Los chicos", "a la vera de la noria, entre el mar y el Sardinero". No es un lapsus, es Calamaro. Ha recorrido 200 kilómetros y está en Santander pero ya ha vuelto. Y por eso le queremos tanto.