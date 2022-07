La Península Ibérica dibujada en bicicleta

El arenal de Doñana, la costa del oriente asturiano en Llanes o la dureza del litoral de las rías gallegas son algunos de los paisajes que Fonso Junco, un apasionado del deporte, natural de Oviedo aunque residente en Galicia, guarda en su retina después de emprender una de sus travesías más exigentes, como él mismo reconoce: perfilar la Península Ibérica a lomos de su bicicleta.

Las dos ruedas siempre fueron para Junco sinónimo de libertad, el impulso que le permitía llegar más allá de lo que sus pies por sí solos podían. Recuerda con añoranza sus veranos en Ribadesella, las subidas en bicicleta hasta el mirador del Fitu o a los Lagos de Covadonga.

A pesar de que en su casa no se le inculcó la afición por el deporte, lo cierto es que es una actividad que siempre ha estado presente en su vida. Desde maratones a rutas de montaña, pasando por el Camino de Santiago, sin olvidarse nunca de la bici.

En este caso, ha sido una de montaña de segunda mano la que le ha permitido lograr una meta personal que, como él mismo apunta, "no tenía ninguna necesidad, pero se dieron las circunstancias perfectas para ello. Mi primera opción era hacer la Transpirenaica pero, cuando me ofrecieron la prejubilación y al saber que tendría más tiempo, decidí hacer un viaje más largo".

A sus 54 años, Fonso Junco reconoce que esta aventura ha sido la más exigente y dura que ha afrontado hasta la fecha: casi 6.000 kilómetros de recorrido, con un desnivel positivo de más de 60.000 metros, una inversión de algo más de 4.000 euros y todos los imprevistos que el paisaje le iba presentando. "Por el Mediterráneo fui con el maillot empapado la mayor parte del tiempo, en Almería o Murcia el calor era lo más difícil de llevar, llegué a soportar temperaturas de hasta 38 grados, completaba 8 horas diarias de recorrido y a eso había que sumarle la soledad constante que se hacía más llevadera gracias al móvil, aunque en parte, agradecí la desconexión y fue algo liberador".

El reto era ambicioso, completar la hazaña en 60 días, sin embargo, Junco se sorprende al haber sido capaz de completarlo en 44 días, incluyendo los descansos. Todo salió mejor de lo esperado y en parte se lo debe a su bicicleta, que aguantó el ritmo sufriendo solo la avería de un radio.

En cuanto a la preparación para acometer la travesía fue relativamente fácil: "Llevo haciendo deporte toda la vida, así que en ese aspecto no me preocupaba, la edad tampoco fue un impedimento, pero sé que en un futuro no podré hacer algo parecido. Los años seguro que se notan, aunque espero seguir haciendo cosas". En el aspecto psicológico ayudó no ser del todo consciente de la magnitud de la ruta, no fue hasta días después cuando se dio cuenta de que la aventura iba en serio.

Un apasionado de la bici no podía tener referentes menores. "Soy de la época de Indurain, de Perico Delgado, de José Manuel Fuente, ‘El Tarangu’, quien acabó con una tienda de bicicletas y a quien le compré las mías. Él era un inconsciente, pero sin duda un ciclista soberbio. Me gustan esos ciclistas antiguos, ahora con la tecnología se ha perdido un poco ese factor sorpresa y está todo muy medido".

Otra de las responsables de que Junco pudiese encarar el reto con optimismo fue la montaña. Haberse curtido subiendo a los Picos de Europa, aguantando nevadas y noches al raso, convirtieron esta experiencia en un paseo con apenas riesgo comparado con sus vivencias en la alta montaña.

"Ahí la sensación de miedo es más fuerte y tienes que controlarla, tu vida corre realmente peligro, pero esta vez, con la bicicleta lo que más me preocupaba eran las rozaduras", describe.

El orgullo de su familia, aquella que en un principio se echó las manos a la cabeza cuando les contó sus planes, bien merecen la pena un reto semejante, pero es sin duda la tenacidad y el no bajar los brazos lo que espera que sus dos hijos saquen de esta hazaña.

En el futuro, el siguiente reto se presenta en forma de libro. Junco confiesa que su ilusión sería plasmar esta aventura en una novela, algo que le parece mucho más difícil que su odisea en bicicleta. "Soy un gran lector, pero no sé si sabré contar bien la vivencia, sin caer en lo pesado, me gustaría contar la parte humana, alejada de lo técnico pero bueno, ya me he puesto manos a la obra y lo que sí quiero hacer es intentarlo", afirma.