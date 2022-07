Bustamante sale vivo

La primera ovación se la llevó la estrella antes incluso de salir a escena. Insólito pero cierto: cuando la megafonía anunció que el personaje de Sam "estará representado por David Bustamante", el teatro Campoamor se vino abajo. No hubo víctimas, solo aplausos de alivio entusiasta: el cantante que saltó al firmamento años ha gracias a "Operación Triunfo" no pudo actuar en Burgos hace días por covid. Y el público asturiano tenía el moscardón detrás de la oreja.. A ver si...

Pero allí estaba Bustamante dispuesto a darlo todo con la voz y lo que pudo con la interpretación dramática, todo pundonor y ganas de agradar: a falta de conciertos, buena es una pieza de teatro musical. Una doble jugada nostálgica: revivir los momentos más recordados de la película "Ghost" (un hito popular de los 90 artísticamente endeble) y, al tiempo, recordar los tiempos en los que Bustamante, Bisbal o Chenoa llenaban estadios.

El Campoamor no es un estadio pero se llenó de muchos ojos húmedos y manos calientes gracias a la combinación de escenas sentimentales y humorísticas a lo largo de casi dos horas y media con descanso incluido en las que brillaron especialmente unos efectos especiales eficaces, sobre todo cuando se trataba de desdoblar cuerpos y sacar el espíritu de un cadáver.

No es una función que destaque en sus costuras musicales: la única canción memorable es la que también se hacía esencial en la película, la "Melodía encadenada" de The Righteous Brothers, que ya peina muchas canas. Tampoco los números musicales (hay uno tropical interminable) tienen suficiente entidad creativa, aunque la solvencia de los equipos de baile y un imaginativo juego de luces y decorados lo maquille. "Ghost" se construye como un andamiaje nostálgico no siempre logrado (la famosa escena erótica de la arcilla no funciona si le quitas el barniz del montaje cinematográfico). Los personajes son tan esquemáticos como en la película (lo que perjudica sobre todo al personaje de Molly, que sale a flote gracias a una Cristina Llorente que aprovecha cada momento para aportar una presencia delicada, doliente y cargada de angustia). Ela Ruiz proporciona el ingrediente cómico arrancando muchas risas desde un histrionismo colorista que ya aprovechó en la pantalla Whoopi Goldberg.

¿Y Bustamante? Difícil papeleta sustituir a un Patrick Swayze que arrancó suspiros a millones y que solo debía preocuparse por interpretar y parecer adorable y sexy, sin ponerse a cantar cada dos por tres. El cantante cántabro sale vivo de la misión cuando saca músculo vocal y le cuesta más aguantar el tipo en las escenas en las que tiene que estar observando lo que hacen otros. Cuando cruza el teatro tras el descanso y sube a escena, una ovación cerrada abrió la espita de los entusiasmos incondicionales, y Busta ascendió a los cielos.