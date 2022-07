"Crear contenido y que se ría la gente es mi adrenalina"

Daniel Fez ofrecerá junto a July su espectáculo de humor "La vida regulinchi", esta tarde a las 20.00 horas, en Metrópoli. Fez analiza su salto a la fama y su particular visión del humor.

–De "hacedor de vídeos y cosas de esas", como se define en su biografía, a toda una tendencia en redes sociales. ¿Cómo lo lleva?

–Mola un montón. Pero lo llevo con tranquilidad. Ya me había hecho viral con otra plataforma hace años. Lo que pasa que cerró y me quedé sin hacer los contenidos. Esto es como volver un poco al pasado, con esa viralidad. Estoy un poco tranquilo, me lo tomo con calma.

–¿En qué momento vio que esto de hacer reír era lo suyo?

–Hace muchos años tuve un canal en Youtube, para los amigos. Y a mí eso de crear contenidos, y que la gente lo vea, que encima pueda llegar a gustar y se rían, para mí era como mi adrenalina.

–Como Joaquín Pajarón es otro cómico asturiano que triunfa fuera. ¿Qué más le falta a nuestro sello de aquí para llegar a más público?

–Hubo una campaña de publicidad que hizo Pajarón en la que juntaba a cómicos de todas las comunidades. Te ponías a verlos y te dabas cuenta de dónde eran, pero es verdad que estaba casi todo el mundo viviendo en Madrid. Aquí en Asturias también está Isaac Corrales. Hay gente, pero no sé si es que aquí estamos un poco escondidos, y por eso hay que irse a Madrid. Pero el humor del Norte, en especial el asturiano, porque tenemos expresiones muy guays y un humor muy característico...

–En algunos de sus vídeos míticos, habla de "cómo ligar", "cómo hacerse millonario "y "cómo tener un buen día". ¿La clave para el humor es tocar siempre el costumbrismo, lo más cercano?

–Creo que al final con esto vengo a rellenar un hueco que no había. Ahora hay una moda de gente haciendo vídeos tutoriales, de cómo ser algo. Todos vemos esos vídeos y pensamos para dentro, "pero qué narices me está contando". Así que hago una recreación de estos vídeos tutoriales, que es como lo que todo el mundo piensa en su cabeza, pero no se ha hecho en vídeo. Es como que todo el mundo lo ve, y le causa el mismo efecto. Y nos provoca gracia.

–¿Cómo se triunfa con el humor en los nuevos soportes digitales?

–El secreto es la constancia y creer en lo que haces. Si no te ríes y disfrutas con lo que haces, llegará un momento de bajón, y lo único que te va a salvar para mantenerte ahí es estar convencido de lo que haces. No puedes tener en mente esa idea de hacer algo para hacerte famoso y llegar a mucha gente. Y menos en conseguirlo a corto plazo. Solo puedes pensar en que te guste.

–En Metrópoli, estará con su espectáculo "La vida regulinchi".

–Seguiré lo que hay en mis redes sociales, reacción a historias de amor, vídeos tutoriales, humor de la vida cotidiana y alguna sorpresa con sketch y algo musical.

–¿Qué tiene prohibido para sus shows?

–Lo que intento es tener un humor blanco. Nunca me río de nadie. Solo de la situación. No entro en política ni en nada que pueda sentir hacer mal a alguien o algo.