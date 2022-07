"Al ejército ni se lo conoce ni se lo valora"

Lorenzo Silva participará en la Semana Negra mañana en una triple cita. Por un lado, estará en una mesa redonda a las 18.00 horas sobre "La literatura en los tiempos de las series de televisión". Y, después, a las 20.00 horas, presentará "La forja de un rebelde junto a Noemí Trujillo. Y a las 20.30 horas su último trabajo, "Nadie por delante", que analiza en esta entrevista.

–Escribe de guerra en tiempos de guerra.

–El libro lo terminé antes de que estallara la guerra en Ucrania. Pero si hablamos de otra guerra, que es la que lleva en funcionamiento todo el siglo, que es la que cuenta este libro, y es esa guerra que no está tan presente en nuestras mentes, porque se perfila en campos de batalla más lejanos, y afecta a personas con el tono de piel más marrón que el nuestro, para mí es una responsabilidad escribir de este dolor y sufrimiento que la guerra causa. Nunca se puede eludir ni minimizar. Una de las claves de este libro es cómo hago para escribir un librito de hazañas bélicas que no frivolice lo que es la guerra y para trasladarle al lector un retrato de los militares, que no se reduzca a esa caricatura de "Rambo" o "El francotirador" de Clint Eastwood.

–¿Se valora la tarea de esas unidades especiales del ejército?

–No. Ni se sabe quiénes son, ni lo que hacen, ni el valor que tiene lo que hacen. Estuve siete años relacionándome con ellos con cierta continuidad. Son personas muy distintas, que tienen cierta querencia por la aventura o atracción por el riesgo. Pero son muy analíticos, planifican y piensan mucho antes de actuar. Muchas de sus acciones son discretas, pero tampoco aparecen en los medios de comunicación.

–Su historia se ambienta en 2002, cuando los marroquíes han tomado el islote Perejil. Dos décadas después aún siguen apareciendo capítulos del conflicto entre España y Marruecos. ¿Se solucionará algún día?

–Lo usé en el prólogo, que un gobierno democráticamente elegido tomó la decisión que había que conquistar ese islote. Lo dije en su día, que me parecía una maniobra muy peligrosa. Y no acabó mal por esta gente que nombramos poco reconocida, que neutralizaron a estas personas sin pegar un tiro. Sobre ese conflicto con Marruecos, las vecindades siempre son problemáticas. En el largo plazo, la tendencia es hacia la civilización y el equilibrio de intereses. Cuantas veces se han destrozado los alemanes y franceses entre sí. Ahora no es que se quieren todo el tiempo, pero sus diferencias las tienes encauzadas. Tienen muchos intereses en común y eso lima los conflictos. Y creo que eso es el futuro entre España y Marruecos, que cada vez haya más cosas en común.

–¿Por qué el relato acaba en Irak?

–El final en el aeropuerto de Kabul es por una razón muy sencilla. Es donde visualizamos el fracaso de estos 20 años de intervención contra cierta versión del islam. Y contra fuerzas supuestamente representativas del mal por parte de occidente. Irak era un país muy deficiente pero relativamente funcional, pero ahora es un país muy precario, que estaba en manos de los talibanes. Y Afganistán vuelve a estar en manos de los talibanes, solo que de unos talibanes victoriosos y crecidos sobre Occidente.

–Mención obligada, ¿para cuándo una nueva entrega de la serie de Bevilacqua y Chamorro?

–Pronto. En septiembre verá la luz. "La Llama de Focea", la historia de una chica de Santiago, que en realidad es catalana, y la investigación allí en Cataluña, porque su familia tiene un rasgo peculiar.