"El taichí cambia la vida"

José Luis Monforte, instructor de taichí, cuenta cómo le dio un vuelco a su vida conocer el arte marcial tras una lesión de rodillas que se produjo en su juventud, cuando tenía 25 años y era corredor de fondo. Desde entonces y para alimentar su curiosidad por la cultura oriental y la filosofía que se esconde tras esta disciplina milenaria, José Luis abandonó la carrera de parafarmacia, estudió por cuenta propia fisiología médica y se convirtió en profesor de taichí a tiempo completo: "Me dijeron que me podía ir bien para las rodillas, pero nunca pensé que podría cambiarme la vida." Desde entonces, ya lleva 25 años como practicante de este arte marcial y 20 como profesor. Para José Luis Monforte, el taichí ha marcado un antes y después en su vida: "No podía subir escaleras prácticamente a los 25 años y ahora hago 8 horas de taichí y ejercicios intensos con peso".

El taichí se caracteriza por ser una actividad de carácter físico suave. Proporciona numerosos beneficios para la salud y entre ellos se encuentra la mejora del equilibrio, la prevención de la pérdida de masa muscular, el fortalecimiento de las articulaciones y el aumento de la capacidad respiratoria. Monforte afirma que los deportistas de élite "tienen una capacidad de control del sistema nervioso increíble" y esto es algo que se trabaja durante la sesión de taichí, gracias a la lentitud de los movimientos que aportan gran control del cuerpo y concentración. Empower es el centro avilesino en el que José Luis Monforte imparte sus clases, además de las que oferta a través de la iniciativa impulsada por la concejalía de Ciudad Saludable los martes y jueves en los jardines de la sede de los Servicios Sociales Municipales, en la calle Galiana número 11, los martes y jueves de 11.00 a 12.00 horas. Entre sus alumnos se encuentran José María Dueñas y Pilar Martín, un matrimonio de 75 y 71 años, respectivamente, que descubrieron el taichí gracias a un folleto repartido en el Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO). Luis Félix es otro de los alumnos de José Luis Monforte. Él es socio del Grupo de Montaña Ensidesa Avilés. Descubrió el taichí viéndolo a través de la televisión. Ayer fue su primer día: "He empezado una nueva etapa en mi vida desde que cumplí 50 años y quiero conservar mi cuerpo, mi flexibilidad y mi calidad de vida el mayor tiempo posible. Creo que esto me puede ayudar a conseguirlo y a mejorar la forma en la que me muevo dosificando mis esfuerzos físicos. Además, soy practicante de montañismo y durante la pandemia he sufrido tal encierro que mi cuerpo se ha deteriorado".