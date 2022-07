Los versos atormentados que sobrevivieron a una guerra

Dos horas y pico después de su comienzo, Benediction estremece con uno de esos planos inapelables en los que un actor debe resumir en una mirada y un gesto todas las cargas de profundidad que estallan en su interior: un sufrimiento incandescente y subterráneo que amortaja una vida doliente y quebradiza. El poeta Siegfried Sassoon vivió en carne propia el horror de la I Guerra Mundial y se convirtió en un combativo pacifista que no estaba dispuesto a seguir participando en el escenario bélico donde los políticos usaban a los soldados como títeres enviados a un gigantesco matadero. "La moralidad es un lujo que solo podemos permitirnos en tiempos de paz", le espetan los acusadores militares cuando les expone sus motivos para dejar de luchar. Como no saben muy bien qué hacer con él (escritor y de buena familia) le envían a un lugar donde intenten "curarle" de sus ansias de paz, y allí conoce a un médico con el que mantiene una estrecha relación de complicidad en muchos sentidos, algunos incluso innombrables. Terence Davies se esfuerza desde el primer plano en dejar claras sus señas de identidad, las mismas que le permitieron crear obras de gran belleza plástica y ritmos parsimoniosos no aptos para todos los públicos. El cineasta alterna escenas en hiriente blanco y negro de la guerra y sus desastres con poemas que van desgranando los sentimientos y creencias con un penetrante sentido del horror y de la belleza.

Es en esa primera parte donde la película alcanza sus mejores momentos a la hora de profundizar en la psicología de un personaje atormentado ("rápido para las lágrimas, lento para amar"), que vive su homosexualidad con dudas, contradicciones y pasión desatada o cautiva, y que buscará respuestas a preguntas que se niegan a darlas, rodeado de ambientes donde la vacuidad de muchos personajes solo sirve para aumentar la intensidad de sus sentimientos de culpa. A medida que avanza la película, Davies alarga demasiado situaciones sin razones de peso, lo que aligera la fuerza del mensaje final y se entretiene rizando el rizo de su virtuosismo con fines meramente estéticos, olvidándose de seguir dando consistencia y complejidad a un personaje sin duda fascinante, sobre todo cuando opta por vías que chocan frontalmente contra muchas de sus creencias. Con todo, la solidez de un reparto excelente y la desembocadura emocional que llega en los últimos minutos, cargados de emoción contenida, sensaciones de fracaso, ruina y arrepentimiento, permiten que la travesía del cineasta mantengan un nivel notable de calidad y ofrezcan al espectador la oportunidad de contemplar un cine maduro, ambicioso y creativo en el erial de la cartelera, dejando el poso de una tristeza infinita, como cierta mirada tras una ventana por la que caen gotas de lluvia como lágrimas que no admiten consuelo.