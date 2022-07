"Hambre" de un hito del verano

Solo faltó un pequeño detalle para que la Semana Negra fuese la de siempre. Faltó la llegada en el "Tren negro", esa sensación única de aterrizaje de todos los autores en Gijón, que marca el inicio de una cita literaria y festiva única. Pero ayer había mucho que celebrar en el inicio de la XXXV Semana Negra. Porque hubo ese ambiente de siempre, en el retorno a los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón. Camaradería, risas, abrazos, música, la noria sin parar de circular, y esa atmósfera única de un evento que no paró en la pandemia –se celebró con restricciones–, pero que ahora vuelve a mostrar todas sus insignias particulares.

"La Semana Negra es un hito a todos lo niveles. Es una idea de éxito que se ha consolidado con mucho trabajo y esfuerzo, una referencia también del verano gijonés y asturiano, y una referencia cultural de alcance y transcendencia internacional", destacó Juan Cofiño, vicepresidente del gobierno asturiano, que sustituyó al presidente regional, Adrián Barbón, por cuestiones de agenda a última hora, durante el corte de la cinta negra, que marca la inauguración oficial de esta cita literaria que reunirá hasta el próximo 17 de julio a más de 150 autores en Gijón. "Vuelve la Semana Negra de casi siempre, solo nos ha faltado el Tren Negro. De todas maneras lo importante es que recuperamos toda la actividad, que esa fusión entre literatura, cultura y entrenamiento se manifiesta. Acabamos de inaugurar, y ya se ve el ambiente, había hambre de Semana Negra", resaltó Ana González, alcaldesa de Gijón.

Concejales del Ayuntamiento de Gijón, así como Pablo León, director general de Cultura, y otros representantes de diferentes ámbitos locales y regionales, estuvieron presentes ayer para vivir de cerca los primeros minutos del regreso a esa vieja normalidad, en la que la fiesta llega por medio de la cultura. "Vuelve a la Semana Negra afortunadamente y el verano a Gijón y a Asturias. Ya era hora y se respira. La gente tenía ganas de esparcimiento y ocio, esperemos que no tengamos incidencias a lo largo del verano que nos hagan dar marcha atrás, yo estoy seguro que no, pero la pandemia no ha desparecido", avisó el vicepresidente regional, en un mensaje también hacia la prudencia.

La Semana Negra, hasta el próximo domingo 17 de julio, será una cita muy intensa que traerá a Gijón para presencias de libros y coloquios a escritores de la talla de Lorenzo Silva, Jesús Cintora, Noemí Trujillo, Petros Markaris, Elia Barceló, Berna González Harbour, Carlos Zanón, Rosa Montero, Benito Taibo, Luis García Montero, Laura Baena o Marta Sanz.