La Mesa, para quedarse

Peña Ubiña siempre atrajo como un imán a mi vista. Cuando el viaje por carretera a Madrid se hacía por Pajares no era raro que me detuviera al llegar al parador del alto, en el límite de Asturias, para contemplar el macizo en el que la Grande reina con autoridad indiscutible. Y si a veces lo hacía porque el coche se había calentado subiendo el último y tremendo tramo del puerto, la detención casi se aceptaba como un premio, porque la necesidad de pararse daba la oportunidad de disfrutar del paisaje. Más tarde, cuando se inauguró la autovía del Huerna, me acostumbré a salir al área de descanso, estratégicamente situada en la parte alta de la subida, para gozar por unos instantes de su belleza y tratar de fijarla en algunas fotos, algo que sigo intentando ahora desde el tren. A Peña Ubiña la continúo admirando como el primer día, pero la primera vez que me acerqué a ella, subiendo hasta El Meicín, descubrí desde Tuiza de Arriba, que enfrente se deplegaban, tan juntas como bien alineadas, tres montañas de roca caliza, de las que la del medio llamaba especialmente la atención, con su apariencia de cubo perfecto. Me dijeron que se llamaba La Mesa y desde aquel momento acercarme a ella, tal vez ascender a su cima, se convirtió para mí en una asignatura pendiente. Tanto que un día Óscar Arias, con su generosidad inagotable, decidió que ya era hora de que la aprobase. Fue en junio de 2009.

Paraíso vertical. Aquella mañana nos juntamos en Campomanes para subir los dos en su coche. Y la aproximación al objetivo resultó una maravilla. El día estaba nublado y amagaba orpinar, muy característico del junio asturiano. Pero a medida que ascendíamos por el valle del Huerna se veía, por el aumento de la claridad, que acabaríamos situándonos por encima de las nubes. Y eso fue lo ocurrió poco antes de Riospaso. Así, bajo un cielo intensamente azul, apareció en torno nuestro un verdadero paraíso vertical, pues a esa denominación se haría acreedor el soberbio paisaje de montaña en el que prados verdísimos y bosques frondosos ascendían con pendientes muy fuertes hacia espléndidas cumbres calizas, entre ellas, las tres que, según Óscar, podríamos subir esa mañana: la Almagrera, la Mesa y la Tesa. Pasamos Tuiza de Abajo y, antes de llegar a Tuiza de Arriba, tomamos hacia la izquierda la desviación para entrar en la carretera que habría de llevarnos a lo alto del puerto de la Cubilla, que, con sus 1.683 metros, es el más alto de Asturias, si bien, como algún otro –el de Ventaniella, en Ponga, por ejemplo– no tiene continuidad en la provincia vecina. Es un puerto tan singular que bien merece un trato aparte. Diremos aquí que la carretera llega a su coronación y que, tras pasar una portilla y un paso canadiense, nos introduce en territorio leonés, si bien más de 10 kilómetros cuadrados sean propiedad del Ayuntamiento de Mieres, que los compró en 1926. Al puerto de Pinos, que así se llama está espléndida zona de pastos, conocida también como puertos de la Vallota, o Vachota, suben en verano sus reses ganaderos de Mieres y de cuatro municipios leoneses. Y los mierenses se quejan de que, cuando ellos llegan con su ganado, sus pastos ya han sido utilizados, sin dejar tiempo para que se recuperen. El conflicto, de cuyos últimos episodios se hizo eco este periódico en fechas recientes, sigue sin resolverse. La Almagrera, pararrayos. Ya en territorio leonés, dejamos para más tarde acercarnos a la Casa de Mieres, un edificio construido por el Ayuntamiento mierense, para tomar a la izquierda una pista de tierra que conduce, dos kilómetros más allá, a otra portilla, tras la que aparece un larguísimo muro de piedra, que, hacia la izquierda trepa por la montaña y por la derecha se extiende por los pastizales. Nosotros lo vimos desde arriba, pues ya seguíamos el sendero que sube hacia La Almagrera, primero entre escobas y luego más despejado. Nos precedía un joven matrimonio, con el que luego entraríamos en contacto: ella cántabra y él, soriano. El sendero se empina y acaba metiéndose en una estrecha canal, que lleva hasta la cima, a 1.931 metros de altitud. La cumbre es pequeña y, como diría José Ramón Lueje, esclarecida. Enfrente aparecen las imponentes Ubiñas pero desde aquí la Grande no tiene el perfil de gran diedro que muestra hacia Pajares o la autovía del Huerna sino el de un arco que apunta al cielo. El lenense Xulio Concepción, estudioso, entre muchas otras cosas, de la toponimia de su concejo y de la montaña asturiana en general, dice que el nombre de este pico, Almagrera, viene del árabe magre, que designa a la arcilla de color rojizo, rica en hierro. Y es verdad que en la subida hemos encontrado piedras de ese color. Como atraen al rayo, convierten a La Almagrera en una especie de pararrayos natural. Bien merece una trepada. En la cumbre de La Almagrera permanecimos poco tiempo. Descendimos por la empinada canal por la que habíamos ascendido, pero no para bajar hasta el fondo del ancho valle, sino hasta encontrar un sendero, más bien incómodo, que faldea la montaña a bastante altura, por el que nos mantendríamos caminando más de una hora mientras nos acercábamos a La Mesa, que nos mostraba un aspecto del que no se pudiera decir que resultaba acogedor, por la verticalidad de sus paredes. Si cuando veníamos por el puerto de La Cubilla, veíamos a La Mesa como un gran cubo colgado sobre el valle, pero con la esperanza de que fuera accesible por su parte posterior, ahora que estábamos justamente detrás lo que veíamos era que había perdido la nitidez geométrica para convertirse en una fortaleza caliza. El efecto resultaba descorazonador. Pero, para que no lo fuera realmente, allí estaba Óscar. "Todas las montañas tienen su flanco débil", suele decir. Y él se acordaba del de esta, algo que sería menos asombroso si no fuera una más de entre los miles de itinerarios y detalles que conserva en la memoria. Cuando llegamos a lo que parecía la base de la ascensión nos encontramos a la joven del matrimonio que nos precedía. Esperaba a su marido, que había subido. Al poco lo vimos aparecer en lo alto, ya descendiendo. Cuando, un buen rato después, llegó junto a nosotros, nos dijo que era lo más difícil que había hecho en su vida. Con esa valoración un tanto intimidatoria me dispuse a subir, sin mochila y sin palos, siguiendo los pasos de Óscar, constantemente pendiente de mí. ¡Admirable Oscarín, a sus 75 años! En la peña había algunas marcas de pintura roja, que, en sitios que parecían abiertos a varias alternativas, indicaban la dirección adecuada. Y la ascensión era una trepada clásica, con buenos apoyos para los pies y buenos agarres para las manos: incluso algún puente de roca. Lo bueno de la trepada es que se gana altura con mucha rapidez. Lo comprobamos una vez más: en apenas 20 minutos estábamos en la cumbre. Y comprobamos de inmediato que la de La Mesa bien merece una trepada. Mesa servida. La cima de La Mesa (1.915 metros), jalonada con un gran jitu y que tiene un modesto buzón de cumbres, se sitúa en un exiguo promontorio, pero este se alza en medio de una amplia superficie, más o menos llana, como era de prever, tal como se ve la montaña desde Tuiza o desde, más cerca, la carretera de La Cubilla. Esa llanada se interrumpe bruscamente en tremendas cortadas verticales. Hacia la izquierda se ven en primer término los escarpes de una de las peñas que flanquean La Mesa y al fondo, en el extremo del cordal, La Almagrera. Hacia la derecha, la abrupta pared de Las Planas y más lejos, siguiendo el arco que por ese lado forma el cordal, la cumbre de La Tesa y el camino que conduce a ella. Pero el gran espectáculo está enfrente, con las Ubiñas desplegadas en todo su esplendor: la Pequeña, la Grande, Cuesta de Arco, Los Castillinos, el Siete, los Fontanes. Un poco por detrás asoma el Fariñentu. Y a la derecha, Siegalavá y el Tapinón, a los que por unos momentos una nube que se interpone al sol pone en sombra mientras el resto del paisaje resplandece. Abajo, la amplia y profunda concavidad donde nace el río Huerna, espléndidamente verde en su profusa vegetación. Se ven cinco pueblos: las dos Tuizas, la de Arriba y la Abajo, La Cortina, Riospaso y La Cruz. La niebla, que lleva tiempo subiendo desde el fondo del valle, tapa y destapa por momentos alguna de esas referencias. Si damos la vuelta aparecen ante nosotros los puertos de La Vallota, que por esta parte son asturianos, pues el límite interprovincial queda bastante lejos, a media distancia entre La Almagrera –que es límite entre Asturias y León– y La Mesa, que es totalmente asturiana. Casi debajo de La Mesa hay una majada, la Mayá Vieya, con sus cabañas bien conservadas y un amplio aprisco para el ganado menor. Lo que pastaba esos días en la zona era, sobre todo, ganado vacuno y algo de caballar. Destrepar suele ser más complicado que trepar, porque aunque se ve mejor el intinerario, no se ven tan bien los apoyos o no se calcula con precisión la distancia. Y la prudencia, o el miedo, frenan. Tardamos –tardé yo– 37 minutos en el descenso, 17 más que para subir. De retirada. Renunciamos a subir a La Tesa. Óscar dice que es la más fácil de subir, pero también la más alejada. Podíamos, pues, pasar de ella. Bajamos hacia el fondo del valle, trazando una diagonal hacia la Mayá Vieya, donde entramos en contacto con la pista que cruza la Vachota, que ya no abandonaríamos. Por ella llegamos al muro, que señala el límite interprovincial. Y continuamos caminando hasta llegar a nuestro coche. Cruzamos la portilla y por una carretera asfaltada nos acercamos hasta la Casa de Mieres, a unos dos kilómetros de distancia, donde hay un bar. La zona, que recibe el nombre de Puerto Pinos, pertenece al municipio leonés de San Emiliano. Apenas nos detuvimos y poco después iniciamos el descenso del puerto de La Cubilla, que resultó tan impresionante o más que el ascenso. Fuimos hasta Tuiza de Arriba y allí, a la sombra de Siegalavá, comimos en la terraza del Centro de Interpretación de las Ubiñas, que permanecía cerrado. Luego dimos una vuelta por el pueblo, muy remocicado y, sin duda, más confortable. Isabel, la dueña del único bar, nos lo abrió para servirnos un rico café de puchero. El próximo jueves, 14 de julio, día de la fiesta nacional de Francia, los aficionados al ciclismo están convocados ante el televisor porque ese día el Tour vivirá la ascensión a Alpe d`Huez, que, con la ayuda decisiva de las pantallas, se ha convertido en estos tiempos en la más famosa de las montañas que se suben en la prueba francesa. Y ha sido gracias a la televisión que los asturianos se han dado cuenta de que tienen en su tierra un Alpe d’Huez, que se llama La Cubilla. A algunos, no muchos, les bastó con ver las imágenes transmitidas desde la prueba francesa, pues ya contaban con referencias para hacer la comparación. Pero la mayoría necesitó que el puerto La Cubilla fuera elegido como final de etapa de la Vuelta Ciclista a España de 2019, por la sencilla razón de que hasta entonces no lo habían conocido. En la comparación fue fácil encontrar elementos comunes entre el puerto asturiano y el francés. El principal, la ascensión del itinerario por el gran seno de la montaña, trazando curvas de herradura. En ese aspecto gana Alpe d’Huez, más que por el número que tiene (diecinueve) porque las tiene muy juntas. También vence, ligeramente, en altitud: 1.850 metros frente a 1.683. Pero la dureza de La Cubilla es mucho mayor, pues los 13,1 kilómetros de subida del puerto francés son muchos menos que los 27,9 que se inician en Campomanes y tienen, además, zonas con mayor pendiente. Mas si la comparación la hacemos en términos de belleza, La Cubilla es muy difícil de batir porque se trata de un puerto precioso, seguramente el más bello de Asturias. El valle alto del Huerna es de una hermosura apabullante, por su amplitud y verticalidad, su riqueza vegetal y por la excelsa coronación que aportan sus cumbres calizas. Y, si no bastara todo eso, hasta por su riqueza geológica, pues atraviesa el valle esa banda de cuarcita que cruza toda Asturias y cuya existencia me descubrió Luis Lobo, en una de aquellas conversaciones que manteníamos a veces en su tienda de Posada de Llanes, para mí inolvidables. La cuarcita no aflora aquí a la superficie, pero da al suelo del que es sustrato un color más oscuro, que contrasta con el verde más brillante del sustrato calizo. Hasta de ese contraste de colores se puede disfrutar en este paraje. La Cubilla, el Alpe d’Huez de Asturias, y mucho más