Metrópoli acoge hoy un encuentro entre actores de las series con temática de instituto de las últimas décadas. Virginia Rodríguez, que interpretó a Isabel Arbueso en “Compañeros”, acudirá.

–¿Cómo recuerda la etapa en “Compañeros”?

–Yo entré con 17 años y salí con 21. Esa etapa fue casi toda mi adolescencia. Considero que fue especial, distinta, la pasé dentro de un plató, rodeada de amigos. La serie fue mi escuela de interpretación, fue mi primer proyecto. Nos lo pasábamos francamente bien.

–¿Cómo recuerda el final de la serie?

–Lo llevamos fatal, lloramos mucho. Fueron 4 años de los mejores de mi vida, llenos de aventuras, viajes… Al final sientes que te quedas huérfano, mis compañeros me decían lo mismo, todos pensábamos así.

–¿Mantuvo el contacto con sus compañeros después de la serie?

–Mantenemos el contacto, pero no hemos tenido muchas oportunidades de vernos. Tratamos de hacer quedadas pero ahora hay otras circunstancias, niños de por medio…

–¿Cómo surge esta charla en Metrópoli?

–Se pusieron en contacto con nuestros representantes. Me va a acompañar mi marido, Guillermo Groizard, que era director de la serie. Me parece interesante el punto de vista que puede aportar él desde detrás de las cámaras.

–¿Conoce Metrópoli? ¿Qué le parece?

–Tengo muchas ganas de ir, no solo por la charla, sino también como cliente. Ya me he apuntado a conciertos, actuaciones de comedia... Me han hablado muy bien del festival.