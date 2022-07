Salinas, para ver y ser visto

Es el largo de paseo de la playa de Salinas (Castrillón) un lugar para ver y ser visto. Todo un "must" –algo que hacer por obligación– del verano asturiano y de los que se dejan caer por la costa central del Principado.

Por los dos kilómetros aproximados que entre el Museo de Anclas "Philippe Cousteau" –una suerte de "cementerio" de antiguas áncoras de viejas y célebres embarcaciones ubicado en La Peñona– y las dunas del Espartal hay estos meses un desfile de lo más variopinto y diverso.

Los de Salinas, esos privilegiados que viven allí todo el año, se dejan ver más bien temprano y, sobre todo, para hacer deporte o pasear al perro. Y a eso de las diez, desaparecen (los más afortunados se resguardan en sus chalés de primera, segunda o tercera línea de playa, algunos de más de un siglo de antigüedad). A esa hora, y sobre todo si hace sol o es festivo, empieza a llegar la marabunta: visitantes de fuera, tanto de lugares cercanos (Avilés, Piedras Blancas, Arnao) o más alejados, que van a la playa, a hacer surf, a tomar algo en sus atractivas terrazas, a comer en sus apetecibles restaurantes (hay uno con estrella Michelin, el veterano y reputado Real Balneario de Isaac Loya; también un sol Repsol, el Eleonore) o simplemente a pasear a orillas del mar.

A ver y a dejarse ver.

Como hacían a principios del siglo XX los veraneantes acaudalados que impulsaron el turismo en Salinas y le otorgaron una fama de villa balneario que, con cambios y adaptada a los nuevos tiempos, aún perdura.

Todas las generaciones encuentran acomodo en Salinas. Y, aunque tenga fama de lo contrario, todos los bolsillos. Porque no hay lugar más democrático que la arena de la playa. Es Salinas destino tradicional de conocidas familias acaudaladas y de empresarios de Asturias y del resto de España, pero también de muchos asturianos en general que eligen la localidad costera como destino vacacional.

Una buena radiografía de la playa la tiene Guillermo Pelayo Barquín, el famoso barquillero del paseo. "Es la más bonita del mundo", dice convencido. Su valoración tiene mucha carga emocional, pues le vienen gratos recuerdos de la infancia. Sin olvidar a los muchos clientes que tiene: "Son parte de mí y ya echo de menos a muchos que no están. No sabría decir la de veces que he ido y venido por el paseo con mis barquillos".

Asegura que la playa está ahora muy bien cuidada y la arena muy limpia. Pero con tanta gente que acude, hacen falta más servicios: duchas y baños: "Yo le pongo un notable alto".

La misma nota, incluso sobresaliente, le pone Isaac Suárez, un habitual de la playa todo el año para hacer surf. Para esto Salinas es ideal: "Es muy abierta y entra mucho el mar, en verano hay olas muy grandes y muchas opciones. Si entra viento del oeste, el gallego, lo mejor es irse hacia La Peñona. Pero si hay nordeste, nos vamos a la zona de San Juan. Es raro el día que no se pueda hacer surf en Salinas. Además tiene una gran variedad de olas".

Tan buena fama tiene un problema: la masificación. "Sí, es cierto, pero es una playa muy grande, hay buen aparcamiento y es muy cómoda", defiende Suárez.

Palabra de surfero. Este deporte se ha convertido en Salinas en un motor económico, al impulsar tiendas de ropa, escuelas, alojamientos y hostelería ligada al surf que atrae a aficionados de toda España y también de fuera.

No es Salinas, ojo, una playa amable para el baño, advierten los que la conocen. Y son más los días que hay resaca y, por tanto, mucho pozo y ola. Al ser tan abierta no es recomendable elegirla para poner la toalla los días de viento. En este caso más vale buscar algún rincón a resguardo entre las dunas, justo en la frontera con el arenal de San Juan, otra inmensidad que llega hasta justo la desembocadura de la ría de Avilés. En marea baja es posible dar larguísimos paseos de aquí hasta La Peñona. La cercana área recreativa en el Pinar es buena opción para los que huyen de la arena y buscan sombra para comer o siestear.

Allí cerca se levantan los Gauzones, todo un icono de la playa. Son estos edificios uno de los mejores ejemplos del desarrollismo en España en los años 60 del siglo pasado. Supusieron un gran impulso de nuevo al turismo de la localidad y se convirtieron en una privilegiada atalaya del mar Cantábrico. En uno de ellos residió en sus últimos años de vida el escritor, periodista y fundador del célebre "El Caso", Eugenio Suárez, fallecido en 2014, quien no perdía oportunidad de reunir a sus amigos y colegas de profesión –muchos de LA NUEVA ESPAÑA, con la que colaboró como articulista– a comer o tomar café en su estupenda terraza para presumir de vistas. "No voy a pagar un dineral por un piso así y no enseñarlo", espetaba con humor.

Y es que más allá de destino vacacional, surfero o de ocio, también ha sido este rincón costero inspiración para muchos artistas de la pluma, el pincel, la escultura...

Todo el mundo encuentra qué hacer y cómo disfrutar en la playa de Salinas en verano.

También en los largos meses de invierno. Pero en esos vuelven a tomar el mando sus vecinos, ansiosos por disfrutar en tranquilidad de su paraíso particular. "La soledad y sobre todo el silencio es lo mejor. Un paseo por la playa a solas mientras llueve es algo impagable", resume el psiquiatra Juan José Martínez Jambrina, leonés afincado en la localidad costera desde hace muchos años. "Pero no pongáis muy grande el reportaje, que esto se nos llena", agrega.

Quizás sea ya tarde.

¿Cómo llegar?

Desde la autovía del Cantábrico hay que salir en Piedras Blancas y bien cruzar esta localidad o circunvalarla por la N-632 para llegar hasta Salinas, cuyos accesos están bien indicados. Hay mucho aparcamiento en la travesía de la playa.

No perderse

Ir a Salinas a ver la puesta de sol (cuando las nubes asturianas no cubren el cielo, claro) está de moda en verano. Lo más "cool" –por usar términos modernos– es situarse por las pasarelas de madera de las dunas o las terrazas de los bares bajo los Gauzones.

Qué dicen

Las revistas especializadas hablan de Salinas como una de las mecas del surf en el Norte. Su fama ha hecho crecer numerosos negocios en torno a este deporte: tiendas de ropa, de complementos, escuelas, albergues y locales de hostelería de aire surfero.