El calor que persigue al turista

Asturias se ha instalado en el calor. El que ayer dejó una máxima de 34 ,7 grados en Ibias y el que seguirá en los próximos días, incluso alcanzando, según las previsiones, 37 grados. El calor no deja indiferente: agrada a unos y desagrada a otros. Y, hasta cierto punto, sorprende en Asturias, especialmente a visitantes que venían buscando el fresco.

En Oviedo, la máxima de ayer llegó a los 30,4 grados. Álex Mantilla, turista peruano y actual residente en Burgos, estudió en la Universidad de Oviedo hace bastantes años. Este tiempo plenamente soleado le desconcierta: "Yo he vivido en Asturias: en un solo día de verano, las cuatro estaciones", afirmaba ayer mientras visitaba Oviedo. Su madre, Berta Vidal, celebraba la temperatura debido a que en Perú ahora mismo está siendo más baja de lo normal. "He venido buscando el calorcito de Oviedo y la verdad que estoy feliz", decía Vidal. No todo el mundo se sorprende tanto con estas temperaturas; también hay quien viene a Asturias entendiendo que puede encontrar actualmente –y cada año con más probabilidad– calor. Es el caso de tres amigos polacos, de Varsovia: Agnieszka, Kamil y Gosia. Ya conocían España, habían estado en Galicia hace tiempo y se alegran afirmando que "esta temperatura es normal para nosotros y nos gusta, porque en Galicia hacía más frío".

El bochorno también llegó a Gijón, aunque moderado por el efecto de la costa y con una máxima de 28,5 grados. Es estos días un lugar perfecto para turistas que buscan refugio del calor más extremo de sus provincias. "Yo soy venezolana y vengo de una zona donde lo normal es que haga 40 grados", afirma Eillian Lozano, de visita en Asturias. "Cuando ustedes dicen que aquí tienen calor para mí es un cambio total de temperatura", aclara. De hecho, turistas procedentes de otras comunidades autónomas coinciden en que, "a pesar de que el clima es bastante variable, se está muy bien con el aire fresco".

"Aquí no hace calor", afirmaba rotunda ayer Conchita Fernández, burgalesa que paseaba junto a Luis Verona por el muelle de Fomento. "El objetivo que teníamos no era buscar el calor y el mogollón, como pueden buscar los jóvenes, sino el aire fresco y el confort, por eso vinimos aquí", explicaba. Ambos esperaban que "hiciera el tiempo que está haciendo, pero no tan irregular, ya que la bruma va y viene todo el rato". Se refieren a la niebla que se adentró ayer en las playas chafando en parte la jornada de los bañistas. De hecho, agregaba esta pareja burgalesa, "siempre es bueno llevar una chaqueta por si te entra el frío, lista para poner o quitar". Aun así, recalcan que están disfrutando mucho del "fresquito" y coinciden en que les gustaría "quedarse unos días más".

No pocos veraneantes se sorprenden con que el tiempo en la provincia sea bastante "atípico", pasando del calor al frío en escasos días. Izaskun Prado es de Vitoria y ha venido de visita junto a su familia a Gijón. "Como turista hacía muchos años que venía y estoy encantada con el tiempo", afirma. "Yo soy de Vitoria y, como los asturianos, nosotros también estamos más acostumbrados al frío", comenta. Por ello, aprecia "bastante el bochorno de estos días". La ola de calor que sofoca la región agobia también a los avilesinos, pero parece alegrar a los turistas. Es el caso de la familia madrileña procedente de Las Rozas conformada por Lilian Bódalo, Marc Castañer y sus tres hijos: Pablo (12), Aitana (14) y Mía (10); es su segundo año de veraneo por tierras asturianas y ya imaginaban a lo que se iban a enfrentar: "Hemos venido sabiendo que íbamos a hacer playa y turismo cultural. Además, en Madrid estamos a 40 grados, así que aquí en Asturias estamos perfectamente. Al venir nos pilló la lluvia, pero calor no es precisamente lo que estamos pasando". Otra familia madrileña, esta de Getafe, coincide en que "en Asturias se está muy bien; Madrid es agotador. Al norte se debe venir con la mente abierta, sabiendo que puede llover o hacer buen tiempo. Además, la niebla y la humedad forma parte de lo bonito de Asturias, que nunca defrauda", aseguraban Gerardo Sánchez, Arantxa Martín y sus hijos Ángel y Diego.

Quienes sí que vinieron preparadas "para cualquier tipo de tiempo" son las familias Ponce Serrano y Lomas Ordóñez, de Ciudad Real: "Trajimos hasta el abrigo de la nieve". Ayer en Avilés buscaban un fresco que, de momento, no encontraban: "Vamos huyendo del calor, pero parece que nos persigue". A diferencia de otros veraneantes, el cántabro Marcelino Andrea aseguraba sentir "una gran fatiga" a causa de la ola de calor: "Cada diez años esto se repite y la última es más agobiante que la anterior. Lo único que puedo hacer para sobrellevarlo es beber mucha agua".

En las Cuencas, el mercurio rozó los 32 grados. El mercado semanal de Sama fue ayer más que nunca un hervidero. Los vecinos no están habituados a tanto calor, pero son los visitantes los que más sorprendidos se muestran. Todos buscaban ayer una sombra bajo toldos y árboles. Era el caso de la manchega Rosa Domínguez. "Estamos muy acalorados, hace un calor de miedo, tanto o más que en el sur", decía. Rosa espera, sin embargo, disfrutar del "fresco" durante su estancia en el Principado: "Hemos estado en la playa, pero también era un poco asfixiante. No es lo que esperábamos".