"Si apuestas al olvido, lo hace también al silencio"

Fritz Glockner (Puebla de Zaragoza, México, 1961) escritor, historiador y librero, es además promotor de la novela histórica en Gijón desde hace tres décadas, cuando aterrizó por primera vez a la Semana Negra. Esta nueva edición no iba a ser la excepción. Acudió como ponente a la mesa redonda "Para qué escribir si se lo va a llevar el viento o la guerra". Idea estrechamente relacionada con su último trabajo, "Los años heridos", novela que entrelaza su vida familiar con la represión vivida en México durante la denominada Guerra sucia o, como él prefiere llamarla, "Guerra de baja intensidad".

–Es su Semana Negra número 30, ¿qué tiene este certamen que no olvida la cita?

–Sí, si lo pensamos en décadas ya son tres, y en términos numéricos es casi la mitad de mi vida. Es un festival que me permite difundir la palabra de otras latitudes, publicaciones latinoamericanas y mexicanas que no están en España. Esto es algo que considero fundamental en mi labor como librero, porque por encima de mi deber como escritor está el de librero.

–En su ponencia "Para qué escribir si se lo va a llevar la guerra o el viento", habló de mantener la memoria de las vivencias.

–Sí, parte de mi intervención explica que escribimos para que la guerra o el viento no se lleve la memoria que tenemos. Estoy convencido de que escribo porque soy un perpetuador de la memoria, esta te acerca, te genera pasión, la reconstrucción de tu propia identidad. El deleite de reconocerte en el presente y deconstruir tu realidad. No comparto esa idea de "lo pasado, pasado está". Hay que acordarse de lo peor que te haya podido suceder. Si apuesta al olvido, lo haces también al silencio, al no reconocimiento de ti mismo.

–Parece que es una idea que tiene arraigada, ¿de dónde viene?

–Mi abuelo nos enseñó que cuando tienes una tragedia no puedes entrar al barro para jugar con sus reglas, porque te atrapa en su juego. Si apuestas por ella esta crece, en cambio, si pones distancia y desenredas los hilos que la alimentan, dejas de dar de comer a tu tragedia. Por eso, es importante acordarse de lo malo y de lo bueno que nos ha pasado, la memoria evita la impunidad, la corrupción.

–Hablando de vivencias, en su obra "Los años heridos", su herencia familiar toma un gran protagonismo.

–Todos los seres humanos tenemos una huella de dolor, un momento de inflexión. En mi caso, el abandono de mi padre con nueve años. Se unió a un grupo clandestino de guerrilleros, él iba detrás de su propia utopía, algo que yo descubrí dos años después. Fue en ese momento cuando me percaté de que en mi país no había una narrativa que hablara de ello, por eso investigo sobre la mal denominada “Guerra Sucia de México” (1960-1980), aunque yo prefiero llamarla “Guerra de baja intensidad”.

–En la novela, ¿hay ficción?

–No hay nada de ficción, es historia; eso sí, narrativa. Hay quien considera que estoy inventando algunas partes, pero no es así. No hay una sola coma que no esté sustentada en documentos históricos y entrevistas. Sí es cierto que mi oficio de escritor me permite recrear la escena desde una perspectiva narrativa, por eso incluye detalles de ambiente, como la climatología, para acercar al lector a la obra. Pero no desde un plano de invención.

–¿Cuál será su próximo trabajo?

–La próxima novela se llamará “Operación Noticia”, versará sobre una historia real que sucedió en México. El 20 de mayo del año 1984 Manuel Buendía, el periodista más leído del país, fue asesinado por la espalda por órdenes del entonces director de la Dirección Federal de Seguridad. Fue una historia que viví, pero que había olvidado, la rescaté al terminar “Los años heridos” al darme cuenta de que daba pie a escribir una novela sobre ello. El título hace referencia al nombre que recibió la operación con la que orquestaron su asesinato.

–¿Dedicará alguna novela a la ciudad de Gijón?

–¡Carajo! (Risas). Tengo en mi despacho un archivo con anotaciones sobre ello. Desde que en 1962 subí al tercer piso del Museo Jovellanos y vi aquella imagen del mar, la pesca, la rula... Las personas gritándome, palpitando, estar ahí y escuchar el latido de quien apuesta por un kilo de atún... En aquel momento me dije: "Tengo que escribir sobre esto”" Es como un santuario, llevo 30 años viniendo a Gijón y cada vez que vengo voy a santiguarme (risas). El domingo pasado fui allí con mi hija y mi esposa. Sin duda, le dedicaré un espacio a esta ciudad, aunque aún no sé si será una novela corta o un ensayo. La idea está revoloteando en mi cabeza.

