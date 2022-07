Agenda para el fin de semana: todos los planes de los que puedes disfrutar en Asturias

Esta semana el calor se ha hecho notar en Asturias, pero el verano continúa con sus festividades habituales. Aquí te ofrecemos algunas ideas para disfrutar este fin de semana del ocio en el Principado para combatir de forma amena las altas temperaturas.

VIERNES 15 DE JULIO

OVIEDO

Festival "Kuivi". Concierto Alto Volto

(Antiguo Huca)

20:00 - 22:30

ALTO VOLTO es el proyecto de Borja García, guitarrista y cantante habitual de la escena musical asturiana. Calificados por la prensa como “la nueva promesa del Rock asturiano” después de ganar varios concursos, sus influencias del Rock 70’s y 90’s más guitarrero han dado paso a un sonido propio curtido en más de cien conciertos junto a bandas nacionales e internacionales. Tras unos años de parón vuelven a los escenarios repasando sus dos primeros LP y estrenando algunos temas en castellano de su nuevo disco de próxima publicación.

Ciclo "Tiempos Nuevos". Grupo Pantocrator + Autoescuela

(Edificio histórico de la universidad)

20:00

PANTOCRATOR: Grupo de Barcelona liderado por Marta Delmont, Marina Correa, y su pésima gestión emocional, Pantocrator envuelven su mensaje en en power pop y garage con toques de realismo garrulo. Han pasado ya veinte crisis como la tuya, conocen todas tus vergüenzas, todas esas verdades que nunca reconocerás, tus crisis existenciales y tus líos con Tinder. Conocen a todos los capullos con los que has ligado y ligarás y con los que te encontrarás en un bar. Conocen, en resumen, la historia de tu vida y te la cuentan con humor ácido e ironía millenial. Su primera entrega de pop enfadado es “La Masacre de Putis”, cuatro canciones de dudoso rigor histórico. Actualmente están trabajando en su larga duración ‘Sálvame’, cuyo primer avance ‘Polígrafo’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.

AUTOESCUELA: Autoescuela es un grupo asturiano que se formó en 2016, sacó ciento y pico canciones en cuatro LPs y nosecuantos EPs en tres años y se echó a descansar. Ahora vuelven. Hacen pop raro con déficit de atención, como Ween, Guided by Voices o They Might Be Giants. En sus canciones hablan de Asturias. En los discos parecen gente tranquila pero en los directos son unos cafres.

Visitas Teatralizadas

(Teatro Campoamor)

17:30 y 19:30

El Teatro Campoamor de Oviedo / Uviéu acoge una nueva edición de estas visitas a cargo de la Cía Factoría Norte, cuyo recorrido comprenderá, tanto la parte noble del teatro como sus entrañas. Los visitantes aprecian el poder visitar aquellos lugares que no son visibles para ellos cuando acuden a ver una representación: camerinos, escenario, salas de ensayos…

Exposición “Covadonga. Una Batalla Historiográfica”

(Biblioteca de Asturias en Oviedo)

De 08:30 a 20:45 h

La Biblioteca de Asturias en Oviedo / Uviéu acoge esta exposición que se enmarca en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

La muestra, organizada desde la Biblioteca de Asturias, tiene como objetivo exponer una selección representativa de la producción historiográfica y literaria impresa sobre la batalla de Covadonga desde el siglo XVI a nuestros días. Se expondrán, por tanto, las obras más relevantes de historia y creación literaria que, o bien han tenido como objeto específico el hecho de Covadonga, o bien lo incluyen como hito destacado de la historia de España.

GIJÓN

Semana Negra

(Antiguos astilleros de Naval Gijón, Carpa del Encuentro)

12.30: Lectura del fallo de los jurados de los premios Hammett, Rodolfo Walsh, Memorial Silverio Cañada, Celsius 232, Espartaco.

18.00: Conversatorio con: los premiados presentes.

18.00: Presentación Me llamo Aquilino Moral Menéndez. Autobiografía del héroe prudente de Miguel Ángel Fernández. Con Boni Ortíz. Colabora Fundación Anselmo Lorenzo y Fundación Andreu Nin.

18.00: Primeros lectores. El Mundo del Cuento.

18.30: Presentación Goya en el país de los garrotazos de Berna González Harbour. Con Ángel de la Calle.

18.30: Presentación Diccionario da invisibilidade. Con Txema Abaigar, José Falcao y Ana S. Palma. Presenta Boni Ortíz.

18.45: El hilillo.

Presentación y lectura dramatizada por parte de niños y niñas de El árbol del erizo y otros cuentos de Antonio Gramsci. Con su traductor Marcelo Belotti que ha preparado una en la lectura dramatizada con niñas y niños. Colabora Icaria Editorial. Presenta David Acera. Público familiar.

19.0: ¡Qué mañana la de aquel día! Homenaje a los sindicalistas de Comisiones Obreras condenados en el proceso 1001. Con Cristina Almeida Paco Acosta, Darío Díaz y Ursula Szalata. Colabora Fundación Juan Muñiz Zapico.

19.00: Presentación El latido de Al Magreb de Pablo Martín Carbajal. Con Alfonso Mateo-Sagasta.

19.30: Presentación Bajo el cielo de acero de Joan Mundet. Con Pepe Gálvez y Norman Fernández.

19.30: Mesa redonda Esclavismo en la novela histórica. Con Carlos Bardem, Alfonso Mateo-Sagasta, Bibiana Candía y José Manuel Fajardo. Modera Rafa González.

20.00: Mesa redonda: ¿Periodismo literario o necesidad de más espacio para contar los hechos?. Con: Cruz Morcillo, Luis Rendueles, Patricia Simón, Carlos Quílez. Modera: Berna González Harbour.

20.00: Mesa redonda ¿Cuenta la realidad la literatura fantástica? Marcelo Guerrieri, Jesús Palacios y Laura Fernández. Conduce Rakel Suárez.

20.30: ¡Transgresoras! Maria Sibylla Merian. Con Rosa Ribas.

21.00: Presentación Nación de Alfonso Mateo-Sagasta. Con Fermín Goñi.

21.00: Presentación Los sindicatos y el nuevo contrato social de Unai Sordo. Con José Manuel Zapico. Colabora Fundación Juan Muñíz Zapico.

21.00: Conversatorio La fotografía o la vida. Con Daniel Mordzinski y José Manuel Fajardo.

21.30: Entrega de Premios con la presencia de finalistas y ganadores de los premios Hammett, Memorial Silverio Cañada, Rodolfo Walsh, Espartaco y Celsius. Conducen Carmen Molina y Ángel de la Calle.

22.30 (Carpa del Encuentro) Concierto: El Malo.

Gijón Life

Concierto Robe gira 2022: Ahora es cuando

Verano En El Museo Evaristo Valle

De 10:00 a 14:00 h.

El Museo Evaristo Valle de Gijón / Xixón ha diseñado una programación especial para disfrutar al máximo la estación por parte de todos los públicos.

Talleres de verano. Un verano con arte. Secretos en la imagen

Teatro. La Muerte De Un Viajante

(Teatro Jovellanos)

20:30

El Teatro Jovellanos de Gijón / Xixón acoge esta obra de la compañía Okapi con la adaptación y dirección de Rubén Szuchmacher e intepretada por Imanol Arias, Jorge Basanta, Fran Calvo, Cristina de Inza y Virginia Flores.

Willy Loman es un viajante de comercio que ha entregado todo su esfuerzo y su carrera profesional a la empresa para la que trabaja. Su único objetivo es darle una vida mejor a su familia, su mujer y sus dos hijos, que le adoran y a los que quiere inculcarles la ambición por triunfar y progresar en la escala social.

Exposición Austral

(Laboral Ciudad de la Cultura)

10:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 h

Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón / Xixón acoge esta exposición de Dos Ajolotes Espacio de Arte que se enmarca en el programa Asturies, Cultura en Rede.

10 artistas forman parte de esta esta exposición colectiva en la que se muestra obras de pintura, dibujo, escultura o fotografía vinculadas con un título de la colección Austral de Espasa Calpe.

Este proyecto tiene como objetivo, no sólo poner en valor la obra de los artistas seleccionados, sino también reivindicar la amplia labor cultural realizada por Espasa Calpe y su colección Austral, tan presente en la cultura española y asturiana.

AVILÉS Y COMARCA

Asturisas

La Plaza de España de Avilés acoge la XIX edición de este festival de arte en la calle, que contará con 13 actuaciones de malabares, títeres y acrobacias, a cargo de seis compañías.

18:00 h. Pumuky (Clown)

19:00 h. Javi Malabares

20:00 h. Felipe Plaf. Felipe Beach

Avilés Gastronáutica

(Paseo Manuel Ponga)

El Paseo Manuel Ponga de Avilés acoge estas jornadas gastronómicas que coinciden con las celebraciones marineras del Carmen.

En el Paseo Manuel Ponga, en la ría, se situarán doce casetas decoradas con motivos marineros. Seis, de establecimientos hosteleros locales que ofrecerán en su carta al menos un producto elaborado con la etiqueta Rula de Avilés, y otras tres de conservas y tres más de negocios de artesanía, que contribuirán a reforzar el vínculo de la ciudad y su estuario.

SIERO

El Carmín De Pola

(La Sobatiella)

Concierto de órgano Joan Seguí Mercadal

· Iglesia Parroquial San Pedro

· 20:30 h

Bandina «Les Campes»

· Por las calles de La Pola

· 21:00 h

Concierto Simple Band

· Barrio de la Isla

· 21:00 h

Concierto FL CoverS

· Plaza Argüelles

· 23:00 h

Concierto Chusma Covers Band

· Plaza Les Campes

· 23:00 h

(CENTRO)

GRADO

Festival de música tradicional «Folk In Grau»

PRAVIA

Gigantes, teatro musical

(Auditorio José Barrera)

20:30

El Auditorio José Barrera de Pravia acoge este musical de Saltantes Teatro que se enmarca en el programa Asturies, Cultura en Rede.

Una compañía de prestigio nacional, sufre un incidente que no le permite llegar al teatro donde deben actuar. Las sastras del teatro tienen más tiempo para dejar el espacio a punto y dar los últimos retoques al vestuario, cortinajes, etc. antes de que llegue el público. El descubrimiento de que el público ya está sentado en sus localidades les brinda el mejor escenario para dejar aflorar su verdadera pasión y demostrar lo aquello que siempre quisieron ser.

(ORIENTE)

CANGAS DE ONÍS

Festival Riverland

Exposición Fotográfica Covadonga

(Casa de la Cultura)

Todo el día

La Casa de Cultura de Cangues d´Onís / Cangas de Onís acoge esta exposición que se enmarca en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

Exposición “Covadonga. 1300 Años creando camino”

(Casa de la Cultura)

De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 h

La Casa de Cultura de Cangues d´Onís / Cangas de Onís acoge esta exposición que se enmarca en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

Exposición de diseño gráfico dirigida a construir e implementar en forma de cartel las interpretaciones visuales de trece diseñadores/as asturianos/as, socios/as de la Asociación de Diseñadores/as de Asturias sobre Covadonga 2022. Basándose en el concepto y contenido del acontecimiento, se generan trece ópticas individuales para dar formato en trece gráficas/creatividades, con una mirada de exposición conjunta y heterogénea.

RIBADESELLA

(Car Tito Bustillo)

Actividades familiares

16:00. Taller Arte en Familia

Curso 150 años de investigaciones prehistóricas en el valle del Sella

09:00-11:00 horas. Desde Ribadesella ... con amor: el adorno en la Prehistoria

11:00-13:00 horas. La industria lítica del Paleolítico superior en Asturias: tecnología y huellas de uso.

Conciertos. Riba De Jazz

(Plaza Mª Cristina)

23:00: Risa Branch, Sings Billie Holiday

COLUNGA

El Carmen en Lastres

Procesión marinera y verbena

Feria de artesanía

De 11:00 a 22:00 h

El Paseo Princesa Letizia de Ribadesella / Ribeseya acoge la XIV edición de esta feria de venta de artesanía asturiana: joyería y bisutería hecha a mano, calzado artesanal de cuero, complementos en textil, cerámica, pizarras pintadas, esculturas en miniatura, etc

(OCCIDENTE)

CANGAS DEL NARCEA

Fiestas del Carmen y la Magdalena

14:00 horas: pasacalles con batucada a cargo de Samba do Cimeiro.

20:00 horas: pasacalles animado por la charanga New Tocados.

22:00 horas: se celebrará la cena para los socios de la Sociedad de Artesanos en el patio del Ayuntamiento.

NAVIA

Concierto Blues & Decker

(Cine Fantasio)

20:30

El Cine Fantasio de Navia acoge este concierto que se enmarca en el programa de actividades Asturies, Cultura en Rede.

La propuesta de Blues & Decker se podría definir rápidamente como un concierto clásico de blues rock. Un concierto donde la música de raíces norteamericanas es la protagonista. Pero gracias a las capacidades y experiencia de los cuatro integrantes de la banda, siempre se llega más allá. Como admiradores del blues gustan de improvisar, y como admiradores del show business americano toman el concepto de entretener al público a toda costa y contarles algo.

CUDILLERO

Exposición “Reflejos de Asturias”

(Casa de la Cultura Juan Selgas)

Horario de tarde

La Casa de Cultura Juan Selgas de Cudillero acoge esta exposición itinerante que muestra un conjunto de fotografías y reproducciones artísticas centradas en el complejo cultural diseñado por Oscar Niemeyer. A través de ellas se recorren los primeros pasos de las obras en el año 2007, el conjunto del proceso constructivo y el resultado final, mostrando al Centro Niemeyer como obra de arte en sí mismo. La exposición muestra también algunas imágenes de actividades culturales destacadas que se han desarrollado en sus espacios a lo largo de todos estos años.

Su objetivo es acercar al conjunto de la ciudadanía la historia e importancia del Centro Niemeyer no solo en Asturias sino en España y Europa. Con este objetivo en mente, la exposición ahonda en la cohesión territorial y lo hace a través de la cultura, acercando a los asturianos una producción cultural generada en Avilés.

La exposición incluye fotografías de Pablo Alonso, José Manuel Ballester, Manuel Carranza, Javier Granda, Ángela Herrero, Fernando Manso, Ramón Vaquero, Nardo Villaboy, ArteFoto, Ayuntamiento de Avilés y Turismo de Asturias, además de reproducciones artísticas de Samuel Armas e Itziar Sánchez Chicharro.

SABADO 16 DE JULIO

OVIEDO

Festival "Kuivi": Concierto Rita Ojanguren

(Antiguo Huca (El Cristo)

13:30 - 15:00

Rita escribe sobre lo que conoce. La gente. La muerte. El hogar. El mar. Cuida lo que dice y canta con toda la fragilidad del mundo, como si cada frase fuera un secreto (lo es). De la canción de autor, la poesía; de Brasil, el ritmo dentro del cuerpo y la guitarra; el jazz vocal como caja de herramientas y la música popular como criterio para quedarse con las esenciales.

GIJÓN

Semana Negra

(Antiguos astilleros de Naval Gijón, Carpa del Encuentro)

18.00: Presentación: Los rotos. Las costuras abiertas de la clase obrera de Antonio Maestre. Con Víctor Guillot. Colabora Nortes.

18.00: Presentación: Los cazadores del Rey de Rodolfo Santullo. Con Norman Fernández.

18.00: Primeros lectores. El Mundo del Cuento.

El Hilillo. Debate Tornando a Dahl y a Ende: la experiencia editorial de Radaghast. Con Nicolás Bardio. Presenta Carlota Suárez.

18.30: Presentación O todos o ninguno. Historias de las Comisiones Obreras de Pepe Gálvez, Joan Mundet, Raquel Gu y Ángel de la Calle. Con Bruno Estrada y Norman Fernández. Colabora CC.OO.

18.30: Presentación De un país en llamas de Javier Hernández Velázquez. Con Ignacio del Valle.

18.30: Presentación del disco-libro Kikirikiki de Alicia Álvarez. Con David Acera. Público familiar.

19.00: Presentación La guerra de los Jueces de José Antonio Martín Pallín. Con José Manuel Estébanez.

19.30: Presentación Love Song de Carlos Zanón. Con Carolina Sarmiento.

19.30 Presentación La verdad no hace amigos de Rafael Guerrero, La chica que escribía cartas de Pascal Buniet y Asesinato en el Hostal Oriental de Teresa Galeote y La niña del mercado de Olga Mínguez Pastor. Con Miguel Ángel de Rus. Colabora MAR Ediciones.

19.30 Presentación Los Olvidados del exilio de Ritama Muñoz Rojas. Con Ana González.

20.00 Presentación Cuando Giran los muertos de Ignacio del Valle. Con Luis Artigue.

20.00 Presentación Folla con él de Julián Hernández. Con Luis Argeo.

20.30 Presentación Cuarentena de Petros Markaris. Con Carlos Zanón.

20.30 Miedo de Patricia Simón. Con Luis García Montero y Aitana Castaño. Colabora Nortes.

20.30 Presentación La cosecha pálida de Josan Mosteiro. Con José Manuel Estébanez.

21.00 Presentación Los animales de ciudad no lloran de Graziella Moreno. Con José Manuel Estébanez.

21.00 Presentación Cava y Calla de Pepe Gálvez, Manuel Granell y Sento Llobell. Con Norman Fernández.

21.30 Presentación y Regalo Viñetas Antifascistas de Goiko Aguirre. La memoria gráfica democrática. Con Ramón Lluis Bande…

22.30 (Carpa del Encuentro) Concierto Guiu Cortés el niño de la hipoteca.

00.30 (CdE) VELADA POÉTICA Luis García Montero, Benito Taibo y Julián Hernández.

Fiesta del Cielo

Festival de cometas: exhibición de cometas acrobáticas

AVILÉS Y COMARCA

Asturisas

La Plaza de España de Avilés acoge la XIX edición de este festival de arte en la calle, que contará con 13 actuaciones de malabares, títeres y acrobacias, a cargo de seis compañías.

18:00 h. Capuchini Circo

19:00 h. Pumuky (Clown)

20:00 h. Javi Malabares

Avilés Gastronáutica

(Paseo Manuel Ponga)

El Paseo Manuel Ponga de Avilés acoge estas jornadas gastronómicas que coinciden con las celebraciones marineras del Carmen.

En el Paseo Manuel Ponga, en la ría, se situarán doce casetas decoradas con motivos marineros. Seis, de establecimientos hosteleros locales que ofrecerán en su carta al menos un producto elaborado con la etiqueta Rula de Avilés, y otras tres de conservas y tres más de negocios de artesanía, que contribuirán a reforzar el vinculo de la ciudad y su estuario.

SIERO

El Carmín De Pola

La Sobatiella

Alborada A Cargo De Pareja De Gaita Y Tambor

Calles de La Pola

12:00 h

Exhibición De Tai Chi

Plaza del Ayuntamiento

12:30 h

Pequeromería

IES Juan Villanueva

19:00 h

Inscripción previa (Plazas limitadas)

Batucada En Ruta

Por las calles de La Pola

21:00 h

Concierto Pájaros En La Cabeza

Barrio de la Isla

21:00 h

Concierto Sam Solo

Plaza Cabo Noval

21:00 h

Concierto La Versión De Los Hechos

Plaza Argüelles

23:00 h

Concierto Sonder

Plaza Les Campes

23:00 h

(ORIENTE)

RIBADESELLA

(Car Tito Bustillo)

Actividades familiares

16:00. Taller Arte que se va de viaje

Conciertos. Riba De Jazz

(Plaza Mª Cristina)

23:00: Bridget Bazile Stars of Gospel. Desde los espirituales al Gospel

23:00: Gecko Turner 5. The Funky Feeling

Feria de artesanía

(Paseo Princesa Letizia)

De 11:00 a 22:00 h

El Paseo Princesa Letizia de Ribadesella / Ribeseya acoge la XIV edición de esta feria de venta de artesanía asturiana: joyería y bisutería hecha a mano, calzado artesanal de cuero, complementos en textil, cerámica, pizarras pintadas, esculturas en miniatura, etc

CUDILLERO

CANGAS DE ONÍS

Riverland Fest

Exposición Fotográfica Covadonga

(Casa de la Cultura)

Todo el día

La Casa de Cultura de Cangues d´Onís / Cangas de Onís acoge esta exposición que se enmarca en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

(OCCIDENTE)

CANGAS DEL NARCEA

Fiestas del Carmen y la Magdalena

11:30. Misa en la capilla del Carmen en memoria de los Socios Difuntos de la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen, de la mano de la peña La Forca y, confeccionado por la peña La Madreña, se pondrá el ramo que acompañará a la Virgen hasta la basílica.

12:00 Procesión de subida.

12:30. Misa mayor en memoria de las socias difuntas de la Sociedad de Bienhechoras y Camareras de Nuestra Señora del Carmen. Pasacalles con Fanfarria El Felechu y las divertidas charangas Compango y Perdíos de los Nervios.

13:00. Visita al Hogar San José con las peñas La Madreña, La Forca y El Refuerzo, quienes trasladarán el ramo de la Virgen al centro.

19:00. Misa en la basílica de Santa María Magdalena.

20:00. Procesión del Carmen y con la Virgen y, en el centro del icónico puente romano, estallará la esperada Descarga 2022 con las peñas L´Andolina y El Refuerzo.

23:00. Verbena en compañía de La Fórmula y Grupo Beatriz.

24:00. Tiradas a mano de las Peñas de la Pólvora y posterior espectáculo pirotécnico de las peñas femeninas La Mecha, La Madreña, La Xarana, y una conjunta de las peñas Estallido, Girolina, Polvorilla y Traca.

OVIEDO

GIJÓN

Fiesta Del Cielo

Festival De Cometas: Exhibición De Cometas Acrobáticas

AVILÉS Y COMARCA

II Jornadas Náuticas

Asturisas

La Plaza de España de Avilés acoge la XIX edición de este festival de arte en la calle, que contará con 13 actuaciones de malabares, títeres y acrobacias, a cargo de seis compañías.

18:00 h. Pumuky (Clown)

19:00 h. Javi Malabares

20:00 h. Felipe Plaf. Felipe Beach

Avilés Gastronáutica

(Paseo Manuel Ponga)

El Paseo Manuel Ponga de Avilés acoge estas jornadas gastronómicas que coinciden con las celebraciones marineras del Carmen.

En el Paseo Manuel Ponga, en la ría, se situarán doce casetas decoradas con motivos marineros. Seis, de establecimientos hosteleros locales que ofrecerán en su carta al menos un producto elaborado con la etiqueta Rula de Avilés, y otras tres de conservas y tres más de negocios de artesanía, que contribuirán a reforzar el vinculo de la ciudad y su estuario.

SIERO

El Carmín de Pola

La Sobatiella

Alborada en ruta a cargo de la banda de gaitas conceyu de siero

Por las calle de La Pola

12:00 h

Misa nuestra sra. Del Carmen

Iglesia Parroquial San Pedro

12:30 h

II concentración de vehículos clásicos

Barrio de la Isla

12:00 h

Concierto banda de música

Asociación sierense amigos de la música

Parque Alfonso X «El Sabio»

13:30 h

Concierto Gemma Bravo

Barrio de la Isla

14:00 h

Concierto Pablo Valdés

Plaza Argüelles

14:00 h

Concierto De Sur A Norte

Plaza Les Campes

14:00 h

Música en la calle a cargo de los selectores musicales de los programas de radio Onda 29, la radio municipal. 60´s, 70´s, 80´s

Plaza Les Campes

18:00 h

Música En La Calle. Piedra, Papel Y Cuchiyo

Plaza Argüelles

18:00 h

Sesión Electrónica. Mechudo (Dj Set) Y Darío Santana

Plaza Les Campes

23:00 h

(CENTRO)

GRADO

Fiestas De Santiago Santa Ana

Feria de artesanía

(ORIENTE)

COLUNGA

El Carmen en Lastres

Procesión marinera y verbena

RIBADESELLA

Actividades familiares

(Car Tito Bustillo)

16:00. Taller Arte que se va de viaje

Conciertos. Riba De Jazz

(Plaza Mª Cristina)

23:00: Gecko Turner 5. The Funky Feeling

Feria De Artesanía

De 11:00 a 22:00 h

El Paseo Princesa Letizia de Ribadesella / Ribeseya acoge la XIV edición de esta feria de venta de artesanía asturiana: joyería y bisutería hecha a mano, calzado artesanal de cuero, complementos en textil, cerámica, pizarras pintadas, esculturas en miniatura, etc

CANGAS DE ONÍS

Riverland Fest

Exposición Fotográfica Covadonga

(Casa de la Cultura)

Todo el día

La Casa de Cultura de Cangues d´Onís / Cangas de Onís acoge esta exposición que se enmarca en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

(OCCIDENTE)

CANGAS DEL NARCEA

Fiestas Del Carmen y la Magdalena

13: 00. Pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas de Cangas del Narcea.

20:00. Concierto de Divas del Soul en la Plaza del Ayuntamiento.

CUDILLERO

