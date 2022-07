sol de justicia para bañistas, injusticia para el trabajador

"Hace treinta años los pozos cercanos a Arenas de Cabrales estaban a tope. Ahora viene menos gente porque la mayoría se va a la playa, pero todavía hay". El cabraliego Fernando Nava tenía razón: ayer había varias decenas de personas repartidas entre las zonas conocidas como La Huera, El Cruce de los Ríos y Puente Cares. Pequeños y grandes, vecinos y visitantes. Los 36,5 grados que alcanzó el concejo invitaban a ello. Fue la segunda temperatura más alta de la jornada de esta ola de calor en la que Asturias (por ahora) tocó techo: 36,7 grados en Mieres. Y el bochorno no dará tregua en los próximos días, alargándose hasta el fin de semana. No se descarta que el mercurio alcance los 40 grados.

Borja Martín, vecino de Arenas de 25 años, disfrutó con un grupo de amigos del agua en un pozo situado donde se unen los ríos Casaño y Cares. El primero con las aguas mucho más cálidas. Es allí o a Puente Cares, a apenas un centenar de metros río arriba, donde suele acudir cuando aprieta el calor y no va a la playa de Barru, en Llanes. El Cruce de los Ríos es un lugar ideal: sin corrientes, sin zonas muy profundas, con aguas tranquilas… "Es un pozo muy seguro, donde se hace pie fácil y solo en una pequeña zona te cubre", comenta.

En Puente Cares, mientras tanto, se daba su primer chapuzón asturiano Ainhize Urkola, guipuzcoana de Andoain, que en su última semana de vacaciones y viendo que todas sus amigas ya estaban trabajando, decidió viajar sola por primera vez en su vida. Estuvo en Llanes por la mañana y llegó a Cabrales a primera hora de la tarde, con la idea de hacer hoy la ruta del Cares. Después, lo que cuadre: "Aventura, seguramente hacia Cantabria".

Todos los años vuelve David Corces, de 45 años, hijo de cabraliegos nacido en Bélgica, junto a su mujer, Calima Tiamani, marroquí de Agadir, y sus hijos Ismael y Aída. Ayer se bañaron en Puente Cares. Se alojan en casa de los padres de David, en Poncebos, y vienen a Asturias siempre que pueden. Asegura que de chaval el pozo estaba repleto de gente. Corces asegura que Bélgica está mucho mejor para trabajar, pero para relajarse "nada como España. Eso sí, trabajar aquí es duro", añade. Por eso quiere venirse a vivir a Cabrales cuando se jubile… si le dejan. "Habrá que negociar con el resto de la familia". Salima Tiamani lo tiene muy claro: a Cabrales, sí, porque le encanta, pero también a Marruecos. "Habrá que compartir, que tampoco está mal", concluye.

Mientras, las playas lucieron, un día más, una estampa llena de bañistas. Así ocurrió en Bañugues o en Luanco. En el interior de las ciudades, la tónica era algo diferente: la misión era buscar refugio. Especialmente en las horas centrales del día y para quienes trabajan bajo el rigor de "Lorenzo". En Oviedo, algún termómetro de la calle marcaba 40 grados, aunque la Aemet registró una máxima de 34,9. Joaquín Fernández y Alberto González, trabajadores de la ONCE, vivían un día "muy duro". "No queda otra que aguantar y beber mucha agua", aseguraban. También sufría algún camarero. Ayrton Sánchez, que trabaja en un local de la plaza de la Catedral, confesaba que su única lucha contra el calor era "beber mucha agua y procurar no estar mucho al sol, aunque en esta terraza no tengo ninguna sombra".

Los trabajadores de Glovo también sufren de especial manera las altas temperaturas. Son repartidores y eso les obliga a, como indica Sebastián Estévez, "beber mucha, mucha agua. A cada establecimiento que llegamos les pedimos que nos den agua. También buscamos mucho las sombras", contaba ayer. Otro recurso frente a este calor es tomárselo todo con un punto más de calma. "Sin correr mucho y bebiendo mucha agua, porque si no, no se aguanta", destacaba Javier García, trabajador del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Oviedo.

En Gijón, como en otras ciudades, el sector de la construcción no para por muchos que suba el mercurio. "Hay veces que se nos hace imposible trabajar", confesaba ayer Maxi Santos mientras trabajaba frente a la playa de Poniente. "Nosotros tenemos un horario flexible, aunque ahora solemos venir de 8.00 horas de la mañana a 16.00 de la tarde", señalaba este obrero antes de explicar que "solemos tener que parar por el calor, ya que con el tiempo que está haciendo es duro trabajar tantas horas seguidas". Tanto él como sus compañeros de gremio coinciden en que "las horas más complicadas son de las doce del mediodía a las tres de la tarde". Luis Alberto Sánchez y José Luis Amello, ambos obreros en Gijón, contaban su experiencia de estos días: "Es complicado, aunque hidratándose bien se consigue llevar mejor la jornada".

La estampa, ayer a mediodía, de la empleada de la empresa de limpieza de Castrillón Teresa Almendro era pura contradicción: mientras ella sudaba embutida en la ropa de faena bajo un sol de justicia, cientos de personas ligeras de ropa disfrutaban de ese mismo sol en el paseo marítimo y la arena de la playa de Salinas. Al hacerle notar el contraste, la mujer se encogía de hombros y resignada respondía algo obvio: "Esto es lo que hay, el trabajo es al aire libre y hay que hacerlo con sol o con lluvia". Y añadía: "A ver, calor se pasa, claro que sí. Para soportarlo mejor, uso gorra y bebo mucha agua; si me siento mal, busco una sombra que me baje la temperatura". Y como consuelo, apela a la experiencia: "No estaremos todo el verano así, que no es normal".