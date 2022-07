Belén Aguilera, artista que actúa en Riverland: "Me funciona la terapia y aun así sigo teniendo mis trastornos y mis cosas"

Belén Aguilera (Barcelona, 1995) es una de las artistas más consagradas del género pop de nuestro país y actuará hoy en la segunda edición del Riverland Fest.

–¿Es la primera vez que visita Asturias? ¿Qué espera de esta experiencia en el Riverland?

–Sí, es la primera vez que visito Asturias y tenía muchas ganas. Nunca he encontrado el momento. Asturias es el sitio típico de España al que te irías a pasar las vacaciones. Al Riverland tenía muchas ganas de ir, tanto porque me gusta mucho cómo está organizado como los artistas que van a ir. Espero que haya gente que cante conmigo a pleno pulmón y que sea súper envolvente, que sea gratificante para todos.

–¿Qué le empujó a empezar a subir sus vídeos a internet?

–Lo primero de todo, lo que me impulsó fue que no estaba feliz habiendo dejado la música de lado porque consideraba que no me podía dar lo que yo esperaba o no podía llegar a cumplir nunca las expectativas que yo tenía. Como yo era infeliz, mi intuición buscó aquello que me hacía feliz y mostré las herramientas que tenía en ese momento, como compartir los vídeos en las plataformas.

–Ha realizado ya varias colaboraciones con artistas como Raoul, Edurne, Manel o Lola Índigo, ¿cuál sería el artista con la que más le gustaría colaborar?

–A mí me pasa una cosa y es que me gustaría mucho colaborar con gente que no tiene nada que ver conmigo a nivel musical, porque las colaboraciones previsibles me parecen aburridas. Por ejemplo, hice la colaboración con Lola, nadie se lo esperaba porque ella tenía un género más de reggaeton urbano. A nivel nacional, me gustaría mucho colaborar con Albany, Pimp Flaco, Delaossa… A nivel internacional, mi sueño es Bad Bunny o Lana del Rey.

–¿Considera que a partir de su álbum “Superpop” ha surgido un nuevo género dentro del pop?

–Yo no considero haber creado un género dentro del pop, lo que sí creo es que igual he cogido una referencia pop anglosajona más clara y la he pasado al español. Quizás lo he nombrado más por lo que es. Sí que veo mucho pop enmascarado en otras cosas; pero no, no he inventado nada.

–El vídeo con más visualizaciones en su TikTok fue cuando le dieron la noticia de que iba a ser telonera de Alicia Keys, ¿qué sintió en ese momento?

–La verdad que sentí un shock. Sentí como que era imposible que me estuviera pasando a mí. Era como volver a la niña pequeña que su gran referente era Alicia Keys, entre otras, y veía algo así completamente imposible, pero a la vez no porque era su sueño... Me hubiese encantando decírselo a la Belén niña.

–¿Qué es el éxito para Belén Aguilera y cómo se gestiona al ser una artista tan joven?

–Yo considero que el éxito es poder hacer lo que a mí me guste y vivir de ello. Que la gente me siga yendo a ver a los conciertos, que se siga creando la atmósfera que se crea, poder seguir haciendo canciones, que le lleguen al público y seguir creciendo. Lo gestiono como puedo, voy a terapia, uso la música como terapia y no creo que haya una manera de gestionarlo. A mí me funciona la terapia y aun así sigo teniendo mis problemas, mis trastornos y mis cosas. A día de hoy estamos todos muy expuestos y creo que la terapia es necesaria para todo el mundo.

–¿Qué tipo de preparación tiene que realizar una joven artista como usted para actuar en un festival? ¿Tiene alguna manía?

–Pues no tengo ninguna manía, ni superstición. Lo que sí tengo es que cuanto más caliento la voz, cuanto más concentrada esté, cuanto más me mentalice y más respeto le muestre al momento del escenario, mejor me va a salir. Ese es mi trabajo previo.

–En las letras de sus canciones podemos apreciar muchos matices reivindicativos, es una persona que en redes sociales llega mucho a la gente. Esas reivindicaciones, ¿son necesarias siempre o siempre que salgan de una forma natural?

–A mí me salen de forma natural. Yo creo que al final, cuando eres de una manera, vas buscando hacer las cosas de esa manera. Es como si genuinamente, tienes un carácter, una actitud, un pensamiento y vas a actuar acorde a ello. Eso se reflejará pintando cuadros, escribiendo canciones, haciendo películas o haciendo política. Sale natural.