"Me gusta tener una carrera tan variopinta"

"The Hole" cumple diez años y Gijón será, desde el 28 julio hasta el 14 de agosto, una de las paradas de este espectáculo, rebautizado para la ocasión como "The Hole X". Álex O’Dogherty (San Fernando, 1973) ejerce de director y maestro de ceremonias. "Un show te puede arreglar el mes", asegura.

–En dos semanas "The Hole X" llega a Gijón. ¿Qué puede esperar el público?

–Es un cabaré, una mezcla de muchas cosas. Circo, monólogos, humor con coreografías, números de circo espectaculares… También tiene una parte sexy. Este "The Hole" es un poquito más sexy, para eso se llama X.

–Ya ha trabajado en Asturias en el pasado. ¿Qué memorias tiene?

–Mi relación con Asturias es larga, duradera e intensa. He ido a hacer muchos espectáculos. Mis recuerdos son todos buenos y a la gente la conozco bien y es maravillosa, por no hablar de la comida.

–Actualmente está de gira por España. ¿Cómo está siendo?

–Estoy con mi banda, "La Bizarrería". Estamos estrenando un EP nuevo y preparando un nuevo disco para lanzarlo el año que viene. Estoy muy contento de poder tocar otra vez después de tanto tiempo sin poder hacerlo.

–Su espectáculo a modo de monólogo, "Imbécil", está causando furor. ¿Cómo lo definiría?

–Es como un homenaje a las palabras. Es un espectáculo que habla sobre ellas, sobre cómo nos afectan. No es un show que hable del poder de las palabras, sino del poder que tenemos los que las usamos.

–¿Es la palabra el arma más poderosa?

–Depende de cómo la usemos. Es un instrumento que deberíamos cuidar para hacer más el bien que el mal.

–¿Cómo están respondiendo las salas y los teatros tras las dificultades que ha provocado la pandemia?

–Se ha notado que la gente tenía ganas de pasarlo bien, de reír y divertirse. Un show de "The Hole" te puede dar un año de vida tranquilamente. La gente sale rejuvenecida, revitalizada.

–¿En qué momento de su carrera se encuentra?

–En el mejor momento de mi vida. Estoy muy contento porque me considero dueño de mi tiempo y de lo que hago. Tengo perspectivas de hacer muchas cosas, un programa de televisión que he creado que espero que se pueda hacer el año que viene, una serie que estamos desarrollando...

–¿Qué significó para usted y para su trayectoria la serie "Camera Café"?

–Supuso un cambio radical y un empujón muy grande, había hecho varias series y películas pero ninguna con tanta relevancia como la que tuvo "Camera Café". Te coloca en el mapa, te cambia la perspectiva. Ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida.

–Ha sido actor, monologuista, músico… ¿Alguna faceta le hace disfrutar más?

—Disfruto todas por igual. Mirar hacia atrás con perspectiva me hace ver que a mí lo que me gusta es tener esta carrera tan variopinta porque va con mi personalidad. Me gusta probar cosas nuevas. No sé si me hubiera ido mejor si me hubiese centrado en una cosa. A lo mejor sí, pero te garantizo que no me hubiera divertido tanto.

–¿Qué metas se marca para el futuro?

–Mi objetivo es que los próximos años sean de control creativo por mi parte. Quiero viajar, conocer mundo, disfrutar. Esto es un ratito y hay que pasárselo bien.