María Becerra, cantante argentina que actúa en Riverland: "Estoy muy ansiosa por visitar Asturias, es una localización superbonita"

María Becerra (Buenos Aires, 2000) es una cantante y compositora que se dio a conocer a través de su canal de Youtube. Es una de las estrellas de la música latina y actuará mañana sábado en el Riverland Fest.

–¿Es la primera vez que viaja a Asturias?

–Sí, es la primera vez. De hecho, es mi segunda vez estando acá en España.

–A este festival asistirán más de 40.000 personas. ¿Qué expectativas tiene?

–Mucha gente, muchos gritos, mucho público. La gente va a estar alegre, enérgica. Yo creo que es una localización súper bonita, estoy muy ansiosa por visitar Asturias y por ver a la gente. También sé que voy a compartir escenario con Duki y varios artistas que conozco, así que súper feliz.

–¿Qué conclusiones saca un artista de su altura después de actuar ante miles de personas?

–Yo creo que pasa un tiempo hasta que lo puedes asimilar, pero las conclusiones son como lo tangible. Darte cuenta de que todos los números, las visualizaciones, todos los clubs de fans y la gente que te sigue y todo está ahí, los puedes ver y ponerles cara... De repente ves el fanatismo, que se saben todas tus canciones y eso es tremendo y ahí es cuando empiezas a tomar dimensión. Es un proceso de asimilarlo poco a poco, al menos en mi caso.

–¿Realiza algún tipo de planificación antes de actuar en un festival?

–Sí, bastantes rituales (risas). Desde el entrenamiento, ir al gimnasio, pasar las canciones en la terminadora... Eso lo hago un montón para aumentar la resistencia. También las coreografías, una y otra vez, vocalizar. Antes de subirme al escenario me gusta estar sola en el camerino, poder vocalizar, controlar la respiración, a veces hago cosas de taichí para estar más calmadita. En ese momento me gusta estar sola y tomar mi té. Hago todas esas cosas, que para mí son claves.

–¿Con quién le gustaría colaborar?

–Son dos artistas que admiro muchísimo: Karol G y Myke Towers. Acabo de ver que Tiago va a sacar una canción con él y no me lo puedo creer. Cuando le vi, hablé a Tiago y le dije: “Amigo, no lo puedo creer estoy muy emocionada por vos”. Casi me pongo a llorar. Myke Towers es de los artistas que más admiro y yo sé que quizás, si le escribo un mensaje o algo, tranquilamente podemos hacer una canción, pero lo admiro tanto que hasta me ha dado vergüenza hacerlo, es el único artista que me genera eso.

–En el panorama internacional actual de la música urbana, los argentinos estáis arrasando. ¿Se siente orgullosa?

–Sí, orgullosísima de verdad. Creo que no había pasado algo así jamás. La música de Argentina tiene mucha historia, ha marcado mucha tendencia. Tenemos música preciosa de la cultura, pero antes era muy difícil imaginarse a un artista argentino colaborando con un artista estadounidense. Ahora nos admiran y nos tienen mucho respeto. Estamos en un momento increíble, todo un resultado de esfuerzo y trabajo.

–Has sacado en redes sociales un adelanto del próximo tema “Automático”, que sale en septiembre. ¿Cómo definiría el proceso a la hora de escribir las canciones?

–Específicamente, te voy a decir que un día a las 18.00 horas, saliendo de ver una película, me empezó a resonar una melodía a la cabeza, de una letra, la del coro. Le mandé un esbozo a mi productor y le puse: "Amigo, hazme un disco y quiero que sea reggaeton old school". Le mandé referencias y le dije que iba a tener esa letra. Le mandé el estribillo cantado con letra y, al día siguiente, me dijo que ya lo tenía. Cuando lo escuché no lo podía creer. Escribí toda la letra en el avión en un viaje a Chile y, cuando volví, la grabé y así quedó. No necesitaba nada más.

–En referencia a su nuevo álbum, “La nena de Argentina”, ¿qué nos puede decir?

–El disco va a ser solista. Creo que es un súper desafío, y me gusta. Me gusta apostar y ser valiente. Hoy en día sacar un álbum solista siento que es algo arriesgado, pero el resultado nos va a enorgullecer un montón y estoy feliz. Muchos géneros, mucha versatilidad, tanto en el género de la música como en las composiciones. Es un proyecto muy bien pensado, con mucho tiempo, con muchas cabezas pensando en él, pero, sobre todo, siguiendo una estética.

–Ha realizado ya varias colaboraciones con artistas como, por ejemplo, con J Balvin, Tini, Becky G, Khea (que también viene al Riverland)... Si se puede decir, de todas ellas, ¿cuál es el que más ilusión le ha hecho y por qué?

–La verdad que para eso no tengo la respuesta de que una en particular me hiciera más ilusión. Todas me han hecho mucha ilusión, fueron diferentes momentos de mi vida, de mi carrera, entonces cada uno me hacía ilusión a su manera. Obvio que está a la vista cuáles quizás han generado un cambio más drástico en mi carrera por el éxito que tuvieron. Todas me hicieron ilusión por igual y por la ayuda que me dieron estos artistas estoy súper agradecida.

–Recientemente, en una entrevista ha hablado de sus metas, haciendo referencia a su tema “Ojalá”, diciendo que: “Ojalá llenar un estadio en España, Latinoamérica, México, EE. UU., pero que de momento ojalá salga todo como esperamos”. Después de conocer será la artista principal el próximo 20 de julio en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero (Argentina), ¿qué metas se pone ahora? ¿Tiene algún límite?

–Creo que ponerse límites es limitarse y no soy de pensar en esas cosas. Tengo mis metas claras, pero no son tan específicas. Tener 40 años y seguir viviendo de la música, de lo que me gusta. Gracias a mi trabajo he podido comprarme mi casa, una casa a mi familia, tener una discográfica, poder apadrinar muchos artistas. No me gusta ponerme metas para el año, porque me gusta sorprenderme y dejar que todo vaya pasando. Trabajo mucho para que las cosas sucedan, pero no ciertas cosas en específico.