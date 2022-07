El actor y director Santiago Segura (Madrid, 1965) llega un año más puntual a su cita estival con las salas cinematográficas, y lo hace exprimiendo por tercera vez la fórmula de la comedia blanca protagonizada por una familia numerosa que tan buenos resultados comerciales le dio en «Padre no hay más uno» (2019) y «Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra» (2020). En este tercera entrega de la serie, los nuevos enredos de la familia García Loyola están ambientados… ¡en plena Navidad!

–¿No le da miedo alienar a los espectadores?

–No, para nada. Es cierto que hubo una cierta presión para estrenar en Navidad, pero lo que yo digo es que no hay que ver la película como una cosa navideña sino como la tercera parte de una saga que mola. Si en lugar de buscar una figura del pesebre esta familia hubiera estado buscando el conejo de Pascua, ¿tendría que haber estrenado en Semana Santa? Además, con el calor que está haciendo, una película de Navidad proporciona un poco de fresquito y eso se agradece.

–Desde que empezó a hacer comedias familiares siempre ha estrenado en verano.

–Claro, mi cita es veraniega. En verano hay dos meses de vacaciones escolares y es el momento en que los padres pueden tener ese momento de ocio con sus hijos. Además, los momentos más felices de mi infancia han sido en cines de verano, al aire libre, una maravilla. Desgraciadamente, esa es una tradición que se está perdiendo. Como lo de ir a las salas. Ahora las películas se consumen de otras maneras. Y yo estoy a favor de los cambios, pero eso me parece una pena, porque no tiene nada que ver la experiencia de ver una comedia rodeado de 500 personas que verla tú solo en tu casa.

–Su película es esperada como el estreno que tiene que salvar este año la taquilla del cine español. ¿Le pesa esa responsabilidad?

–Hombre, pues sí, porque en algún momento la gente decidirá que no quiere ver mi película y no irá, y entonces se dirá que mi fracaso ha hundido al cine español o vete a saber. Mira, yo trabajo para el público. Y si el público alguna vez no aparece, me voy a sentir muy defraudado, pero no porque me vea como el salvador del cine español ni nada. A mí todo eso me da igual. Yo no quiero hacer cine español, yo quiero hacer cine: de comedia, de entretenimiento… Ponme la etiqueta que quieras, pero no esa.

–Hará falta un superhéroe para salvar la taquilla del año.

–¿Qué te voy a decir? Yo estoy muy pendiente. Todos los fines de semana miro cómo mis amigos están pasándolo mal porque han hecho una película con todo su entusiasmo, toda su alegría y todo el esfuerzo que conlleva y no encuentran su público. El cine en general está un 32% más bajo que antes de que empezara todo este horror. Y eso tiene que afectar. Mi película, aun yendo bien, probablemente no irá tan bien como las dos anteriores, y me da un poco de pena.

–¿Ha rebajado esta vez sus expectativas?

–A ver, yo confío mucho en la película porque creo que esta me ha salido mejor que las otras. Cada vez que haces una secuela la haces para mejorar lo anterior, pero a veces no lo consigues, porque no das con el tono o lo que sea. Yo creo que aquí he logrado mezclar el tono de la 1 y de la 2. Qué voy a decir yo, que soy el creador. Pero, sí, da un poco de miedo estrenar porque las cifras están siendo paupérrimas.

–Uno diría que en sus películas familiares hay muy poco de su propia infancia.

–Efectivamente, mi infancia no fue así, porque nosotros éramos de clase bastante humilde y estas películas son un rollo aspiracional, una fantasía… Las casas son más bonitas de lo que son las casas de verdad, porque no es cine social. Eso ya lo hace muy bien Ken Loach y yo prefiero hacer esto para divertir a la gente. No quiero que estén deprimidos porque haya un desconchado en la pared, aunque en mi casa algún desconchado sí que había. Pero sí he utilizado sensaciones y anécdotas. Te pongo un ejemplo: nosotros éramos pobres como ratas pero a mi madre le encantaba ir a ver pisos, y un día me llevó de la mano y yo iba diciendo «pero, mamá, si no tenéis dinero, si no vais a comprar nada», ahí, con el vendedor al lado. Y mi madre me pegó un apretón en la mano y yo le pregunté: «¿Por qué me aprietas la mano, mamá?». Bueno, pues esa escena se me quedó grabada y he querido meterla de alguna manera en esta película.