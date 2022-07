El Colláu Cerredo, imprescindible

Dice Francisco Ballesteros en uno de sus muy convenientes libros sobre los Picos de Europa que el Collado Cerredo –o Cerréu o Zarréu, como se prefiera llamar–, es un paraje tan singular que quien no haya estado en él no podrá decir que conoce realmente los Picos. Desde que Jorge Toraño lo leyó, subir a conocerlo se hizo un deseo próximo a convertirse en obsesión. Ese fue uno de los motivos por el que a finales de agosto de 2010 organizáramos una excursión, a la que, con Oscar Arias como referente, se sumaron el matrimonio formado por Pedro Rodríguez Inciarte y su mujer, Carmen de Andrés Conde, además de Jorge Toraño y Toño Mochales. Solo Óscar y yo habíamos subido anteriormente a tan singular paraje. Yo lo había hecho trece años antes en compañía de Obdulio Fernández, a quien siempre agradeceré que fuera mi introductor en el conocimiento directo de los Picos. Y en el año 2000 lo hice en un grupo en el que estaban Oscar Arias, Isidoro Nicieza, José Luis Rodríguez Rosell, Avelino Suárez, su hijo Jorge y mi hija Lucía.

Ahora, con funicular.

Cuando Obdulio y yo habíamos subido al Colláu todavía no existía el funicular a Bulnes, que se inauguraría en 2001. Hablar de ello me trae el recuerdo de que en la terminación de la obra, que acabó exigiendo la utilización de técnicas netamente mineras, tuvo un protagonismo imprescindible la empresa de mi recordado amigo Quico González Fueyo, quien lamentablemente fallecería pocos años después, cuando parecía rebosar vida para mucho tiempo más. Obdulio y yo hubimos de subir por tanto por el itinerario que los bulneses habían trazado en la Canal del Texu y que venían utilizando desde siglos atrás. He encontrado notas de aquella jornada, según las cuales tardamos hora y cuarto en llegar a Bulnes de Arriba, también conocido como el Barrio del Castillu, situado a 712 metros de altitud. En la subida de 2010 optamos por utilizar el teleférico para hacer la ruta de aproximación. Nuestra intención era meternos en el primer viaje de la jornada, por lo que a las diez de la mañana ya estábamos en los Llanos de Torbanes, base del transporte. Pero las 28 plazas ya estaban contratadas para una excursión y hubimos de esperar a que el teleférico completara una ronda. A Bulnes de Arriba no llegamos hasta las 10.45 horas, más tarde de lo que hubiéramos deseado, porque, con lo despejado que estaba el cielo, se barruntaba un día de calor y no era buena perspectiva afrontar la subida a la Canal de Amuesa a una hora en la que apenas tiene nada en sombra.

Desde Bulnes de Arriba se toma, a la derecha, el camino que conduce a Amuesa. Al principio parece poco pendiente, pero cuando, unos 20 minutos después, llegamos a la Fuente del Torno y miramos hacia atrás, advertimos que Bulnes de Arriba quedaba netamente abajo. La fuente es espléndida en todos los aspectos, pues está muy bien conservada y, sobre todo, mana de ella en abundancia un agua fresquísima, que llena el abrevadero. Pero hoy no hay ganado que abreve en ella. Por encima de la fuente se abren los espaciosos Llanos del Torno, que debieron de ser en su día unos pastizales espléndidos, no solo por la calidad de la hierba sino también por estar próximos al pueblo, desde el que seguramente eran atendidos, pues es significativo que no se vean cabañas ni ruinas de ellas –noros, en el lenguaje de la zona–, pero ahora los pastos prácticamente han desaparecido, pues la pradera está casi toda tomada por el felechu. Fue allí cuando Oscar Arias nos dijo que no se encontraba en condiciones de seguir. Su experiencia de grandísimo montañero le había llevado a tomar, como siempre, la decisión más adecuada. En el monte muchas veces no subir es vencer. Le dimos la llave de uno de los coches y, no sin pesar, nos despedimos.

El horno de Amuesa.

La Canal de Amuesa es espectacular, como pocas. Ancha y alta, es además muy pendiente. La primera vez que se afronta su subida asusta al verla, porque parece que el camino va por el centro, trazado casi en vertical por un pedrero muy ancho y muy largo. Es una impresión engañosa, porque el verdadero camino sortea ese pedrero por la izquierda. Luego cruza hacia el otro lado, para situarse bajo el enorme paredón calizo que baja en vertical desde las alturas. Es desde aquí desde donde se aprecia lo ajustado de la denominación –el Murallón de Amuesa– que se otorgó a esa fortificación natural de la que la gran canal por la que ascendemos es una de las pocas brechas de entrada y, sin duda, la más accesible, pues las que se abren en el Murallón desde el Cares son mucho más pendientes y difíciles.

Hacia la mitad de la ascensión la senda se hizo más incómoda, porque el terreno de gravilla suelta ofrecía poca seguridad a la pisada. Luego el terreno mejoró y al fin, con Pedro como avanzado y con Carmen, que es una estupenda montañera, en segundo lugar, todos empapados en sudor y tras hacer muchas paradas para recuperar el resuello –también para beber– pudimos llegar a lo alto de la canal, que salva un desnivel de 600 metros nada menos. Si las paradas nos habían servido para recrearnos en el paisaje que se iba abriendo cada vez más detrás de nosotros, la coronación lo abrió de par en par. Un geólogo diría que la Canal de Amuesa tiene todo el aspecto de un valle glaciar, con perfil en U. En la parte más profunda se ven los dos barrios de Bulnes. Luego el valle sube hacia el ancho collado de Pandébano, entre la Peña Maín y las estribaciones de Castil. Acabábamos de superar lo más duro de la jornada, pero aún nos quedaba no menos de una hora para llegar a nuestro objetivo.

Hacia el Colláu.

Oscar, al despedirse, me había conferido la responsabilidad de marcar el itinerario, ya que era el único del grupo que lo había seguido con anterioridad. Más o menos, lo conocía. Desde luego, no se trataba de seguir la empinadísima Cuesta del Trave, que se iniciaba a nuestra izquierda y que conduce hasta el Jou de los Cabrones y el refugio que hay en él. Por encima de esa tremenda cuesta asomaban las blancas cumbres del Cuetu Albo y los Cuetos del Trave, entre otros. Había que, mantener, más o menos, la dirección que habíamos seguido. Pero no nos vendría mal una información más precisa. Pero ¿a quien preguntar, si la majada de Amuesa, que teníamos a nuestra derecha, estaría desierta, ya que a esas alturas del año el ganado ya había abandonado los pastos de la zona al haberse secado, tal como pudimos comprobarlo, la Charca de Amuesa o Sellón del Llagu y las reses no tenían donde beber? Pero, fijándonos bien, vimos que cerca de una cabaña de la majada se movía gente. Y decidí acercarme hasta allí. Eran un matrimonio con dos hijos. Les pregunté si sabían por donde se iba al Colláu Cerredo y me dijeron que no. «Nunca estuve allí», me dijo el hombre, «y eso que nací en Bulnes y hasta los cinco años pasé varios veranos aquí». Se me ocurrió preguntarle entonces si el promontorio que teníamos a lo lejos frente a nosotros era el Cabezu Salines. «Sí, sí, ye Salines», me respondió con seguridad. La información me resultó muy valiosa, pues recordaba, de haberlo leído a Ballesteros, que el camino hacia el Collau Cerredo pasaba a la izquierda del Cabezo Salinas. Y con esa información regresé junto al grupo.

Nos encaminamos hacia el flanco izquierdo de Salines. Pero no trazamos del todo bien el itinerario. En la majada de Amuesa y su entorno no hay caminos claros o, si los hay, pueden confundirse con los que hace el ganado. Y resulta fácil, al trazar itinerarios visuales, desviarse en la ejecución. Fue lo que nos pasó a nosotros. Cuando nos dimos cuenta, nos estábamos acercando a la parte más baja del cabezo, lo que nos obligó a rectificar con una subida que no agradecieron nuestras piernas. Así remontamos hasta un colladín, desde el cual en adelante el trazado era llevadero y discurría a veces entre los árboles situados en lo más alto del Monte Llué, que es el hayedo que cubre la muy pendiente ladera que baja desde Amuesa hasta el Cares. Incluso aparecieron algunos jitos. En nuestro avance nos situamos luego claramente por encima del hayedo, discurriendo por una ladera herbosa desde la que se ve enfrente, la alta y casi uniforme pared norte de la Garganta del Cares que queda a la derecha según se avanza.

Un lugar que deslumbra.

El Collado de Cerredo (1.485 metros de altitud) está situado justamente donde la Garganta del Cares, que viene desde el Sur, gira prácticamente en ángulo recto para dirigirse hacia el Este. Esa peculiariedad es la que explica que hasta que no se llega al collado no se ha tenido prácticamente ninguna anticipación de lo que este ofrece a la vista. La sorpresa para quien llega por primera vez a este lugar es monumental y, desde luego, maravillosa, por lo que tiene a la vez de profundidad y de elevación. De un golpe de vista se dominan más dos mil metros de altura, los que van desde el pueblo de Caín (460 metros) a la cumbre de Peña Santa (2.596), que muestra un perfil triangular muy diferente de otras fisonomías suyas más conocidas. Si a su izquierda se puede ver el macizo que encabeza la Bermeja, a la derecha y más abajo aparecen las cumbres que van desde Piedras Luengas al Jultayu, pasando por la Torre de los Traviesos, la Robliza, Peña Blanca y el Cuvicente. Y desde la falda de estas montañas hasta el Cares, se percibe la mayor concentración de canales de la Garganta Divina, todas tan largas como pendientes y pobladas de árboles, todas difíciles de identificar, salvo la de Mesones, que comunica el ámbito de Peña Santa con Caín. Y como elemento llamativo del indómito paraje geológico, justo enfrente del Collado, la elevada isla verde de la majada de Ostón, que parece tener calles delimitadas por árboles, que son avellanos.

Desde lo que venimos llamando el collado –en realidad, el verdadero Collado Cerredo está algo más arriba, siguiendo la arista cimera que delimita la Canal de Piedra Bellida, que lo une con el Cares– parte un espolón casi horizontal que avanza en dirección a la Garganta. Al principio impone, porque tiene el vacío a derecha e izquierda, pero el recorrido es llano y el terreno parece seguro, Carmen y Pedro se deciden a avanzar por él y yo, que les sigo, vuelvo a alcanzar el lugar en el que estuve con Oscar en mi visita anterior. Y entonces tenemos literalmente el Cares a nuestros pies, hasta el punto de que, mil metros más abajo, vemos la senda por la que transitan multitudes todos los años.

El regreso hasta la Canal de Amuesa fue más rápido que la ida, porque elegimos mejor el camino. El descenso de la canal nos llevó, sin embargo, una hora, porque lo resbaladizo del terreno de gravilla, al provocar algunas caídas, obligó a extremar las precauciones.

La llegada a la Fuente del Torno fue un impagable alivio. A las seis y media de la tarde estábamos en Bulnes de Abajo, donde había bastantes turistas. Y de ahí, al funicular.

