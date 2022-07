Para la cantante venezola Carmen DeLeon, la de este fin de semana en Riverland era su primera vez en Asturias. "Mi abuelo era asturiano y para mí Asturias es un lugar demasiado especial. He venido desde que era pequeña, conozco Cangas y Gijón", declaró orgullosa, "para mí es un honor. No vine con expectativas, vine a cantar y pasármelo bien". Antes de subir al escenario, su ritual es: "Hablar con mi papá. Si no hablo con mi papá me va mal. Siempre me acompaña, es una manía". Reconoce que le gustaría realizar una colaboración con Camilo y su meta en el mundo de la música es "cambiar la mentalidad de la gente, sobre todo, lo de que en la vida uno tiene que estar siempre haciendo cosas". Su álbum se llama "Pausadamente" por un accidente de hace tres años en el que casi muere. "La gente no se da cuenta de que la vida es un chispazo y eso es lo que quiero transmitir: ‘Enjoy your life’, disfruta, pero de verdad. No hay que pensar en el mañana ni en el pasado. Para inspirarse, ella escucha muchos podcast de "life coaching" y de música consume desde jazz a reggaeton.