Penarronda, monumental

La playa de Penarronda, que comparte los concejos de Castropol y Tapia de Casariego en la costa occidental asturiana, fue declarada Monumento Natural en el año 2002 reconociendo, así, su calidad ambiental y paisajística. Se comprende totalmente este reconocimiento porque, para quienes buscan arenales con belleza e historia, sin duda, esta playa es una de esas joyas de la Naturaleza que una vez que se descubre, se pisa, se disfruta, crea adicción. Eso bien lo sabe, por ejemplo, José Antonio Martínez Fernández, a quien todo el mundo conoce como Tony, propietario del Camping Playa de Penarronda, a escasos pasos de la arena. El otro camping de la zona es Vegamar. Para él, que vive todo el año allí como su hermana, Penarronda es su vida. "Jamás me siento sólo aquí. No concibo vivir en ningún otro lado del mundo. No me gustan los pisos ni las ciudades. Yo, desde mi casa, veo todos los días la playa, es maravilloso", afirma este hombre de memoria prodigiosa y que recuerda que, siendo niño "en la bajada había unas dunas enormes, tenían tres o cuatro metros. Yo aprendía andar en bici bajándo las dunas".

Penarronda mide 600 metros y tiene una anchura media cercana a los 300 metros. Se extiende entre la Punta del Crono y los acantilados de la Robaleira. Sin duda que uno de los grandes protagonistas de este lugar es El Castelo, como llaman en la zona al islote de piedra con una cavidad en el interior, que se imponte ante la mirada en mitad del arenal. Es una playa de arena fina, de color tostado, que se explica por la presencia próxima al oeste del río Eo. El fondo de la playa aparece separado del área más activa por una barra arenosa que represa el agua del arroyo que cruza la playa, formando temporalmente una laguna de agua dulce, que se filtra bajo la arena hacia el mar. Siendo un arenal con bastante afluencia dice sin embargo Teresa Dorado Villamil, que lleva 43 años viviendo en Castropol, que incluso "cuando hay mucha gente, no se tiene la impresión de falta de espacio, en absoluto. Es mi playa familiar, a la que venía desde niña y a la que luego traíamos a nuestro hijos. Y luego es una playa maravillosa para caminar, incluso cuando no hace buen tiempo. Yo siempre que puedo, aquí esto", señala esta mujer asomada al arenal desde uno de los rincones con historia de este lugar y que los investigadores llamaron con el castro sin excavar de la Punta del Corno y que, Tony, por su parte, llamó el castro céltico de La Rubia. Desde esa altura, donde todo hoy son pastos y tierra de labor, se tiene unas vistas de la playa y buena parte de la costa, impresionante. Normal que allí, como en tantas zonas del litoral occidental asturiano, se tenga constancia de la existencia, en su momento, de una de estas construcciones. Los expertos han señalado de este, en concreto, que fue un recinto de grandes dimensiones y no de los mayores castros del occidente astur. Contaba con dos grandes fosos y res recintos fortificados. Según los expertos el castro posiblemente fue romanizado sin descartar una fase anterior de la Edad de Hierro. Una joya es también todo su sistema dunar y donde algunas de sus especies están recogidas en el Catálogo Regional de Especies amenazadas de la Flora Asturiana además de ser también una zona donde se refugian aves marinas estivales, migratorias e invernales. En la actualidad, una de las actividades con más demanda en esta playa, que cuenta con diferentes servicios como duchas, accesos y salvamento, y en la zona de Tapia de Casariego, es el surf. Así lo confirman Humberto Zapata y Diego Martínez, monitores de Hola Ola Surf Scola. "Esta es una playa muy buena para surfear a todos los niveles. A nivel de principiante, para aprender, pero también para quienes tienen más nivel porque en esta playa hay olas todo el año", explica Humberto que, como sucede en otros arenales de la región donde también hay muchos aficionados al surf, afirma que Penarronda tiene también su "ola singular. En ciertos momentos del año y dependiendo de que se den ciertas condiciones sale aquí una ola que nosotros llamamos la derecha mutante, que sale ahí pegada a la roca de la derecha, y que ya es para expertos". ¿Cómo llegar? Desde Tapia de Casariego se accede por Santa Gadía y desde Castropol por Barres. Si se quiere ir por Castropol y dejando atrás Tapia hacia Galicia coger la -634 y luego coger sentido Vegadeo. Luego, en la rotonda, a la derecha, sale una carretera secundaria que lleva a la playa. No perderse Un buen paseo por todos los rincones de esta playa y así descubrir rincones tan singulares con la cala que allí llaman deLas Meninas porque, a decir de los vecinos de la zona, las formas de las rocas recuerdan a alguna de las protagonistas del famoso cuadro de Velázquez. Qué dicen Las dunas de esta playa son las únicas en las que se puede encontrar el famoso alhelí de mar, una especie catalogada en extinción. En el ámbito de las dunas grises otras especies que crecen allí como es el caso de las llamadas lechugilla dulce y la mielga marítima.